نينوى تشرع بتحديث بيانات النازحين لإطلاق رواتب الرعاية

نينوى – سامر الياس سعيد

اعلن قسم الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى عن توجه فريق من باحثي قسم نينوى الى مخيم (ديبكة) للنازحين في منطقة مخمور من أجل تحديث بيانات المستفيدين النازحين الى محافظة كركوك. وقال بيان امس ان (فريق الباحثين وجد 12 مستفيدا فقط من نازحي محافظة نينوى الى كركوك، وان الفريق اجرى تحديثاً لبياناتهم، تمهيدا لإطلاق راتب الاعانة لهم خلال الايام المقبلة علما انهم من الشمول القديم)، وناضاف البيان ان (الفريق يقون بزيارات دورية متواصلة لمخيمات النازحين وانجز خلال تلك الزيارات 68 معاملة من مستفيدي الشمول القديم وسوف تطلق اعاناتهم الدفعة الرابعة لعام 2017، فضلا عن استمرار عمل الملاكات المنتشرة في أيسر الموصل والتي غطت جميع المستفيدين في الساحل الايسر)، مشيرا الى، انه (مع اطلالة الاسبوع الحالي سيتوجه الباحثون الاجتماعيون في قسم نينوى الى الساحل الايمن لإجراء عملية المسح الميداني للمستفيدين).فيما اعلنت وزارة التربية عن سلامة موقف 689 من منتسبي تربيتي محافظتي نينوى وصلاح الدين من المباشرين في شهر نيسان وإطلاق رواتبهم عاجلا.وقال الوزير محمد اقبال في بيان امس انه (مستشارية الامن الوطني تثبتت من سلامة موقف 289 من منتسبي تربية نينوى و 400 من منتسبي تربية صلاح الدين المباشرين في شهر نيسان للعام الحالي)، واضاف ان (أطلاق رواتبهم سيتم عاجلاً، وان متابعة هذا الملف يتم بشكل دقيق لغاية استكمال كافة الأسماء، وتأمين صرف رواتبهم حتى في ايام العطل الرسمية)، واوضح اقبال (نطمئن المنتسبين كافة الى ان الوزارة جادة وتبذل قصارى جهدها لإتمام هذه المهمة دون تأخير).

صدور قرارات

وكانت الوزارة قد اصدرت عددا من القرارات التي تتعلق بالعملية التربوية في مدينة الموصل، لتدارك الاخفاقات التي حدثت في هذا الملف خلال فترة حكم داعش في الموصل لمدة عامين. وقال بيان سابق ان (وكيل الوزير للشؤون العلمية التقى مع مدير تربية الموصل محمد الطحان و المشرفين التربويين في المحافظة بهدف اطلاعهم على التعليمات الجديدة بخصوص المدارس والطلبة)، واضاف ان (التعليمات نصت على ان لطلاب الابتدائية سيتم العمل بنظام (سبر معلومات)،هو عبارة عن مقابلة شفوية يختبرون فيها الطلاب بالمرحلة الابتدائية عن جدول الضرب والقراءة والكتابة فقط اي (تقويم الطالب من ناحية المستوى الدراسي)، واوضح البيان ان (أما بالنسبة لطلاب الاول ابتدائي وثاني ابتدائي يباشرون العام الدراسي الحالي بالصف ثالث ابتدائي بعد اجراء سبر معلومات وكذلك الحال بالنسبة للرابع والخامس ابتدائي يداومون سادس هذه السنة بعد سبر معلومات)، وتابع (فيما يخص طلبة الثانوية – المتوسطة والاعدادية – لا يوجد سبر معلومات لطلاب الثانوية ولكن يوجد امتحان خارجي وهو امتحان نهائي وزاري وعن طلاب الاول والثاني متوسط فتقرر ان يلتحقوا بالدوام هذه السنة ثالث متوسط ويؤدون امتحانا خارجيا وزاريا في نهاية العام الدراسي وتحسب درجة الامتحان من 100)، واضاف البيان انه (بالنسبة لطلاب الرابع والخامس الاعدادي يداومون ويمتحنون سادس اعدادي هذه السنة ايضا خارجي ويكون قبولهم قبولا مركزيا في جامعة الموصل فقط).