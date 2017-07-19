العثور على جثث أطفال تحت أنقاض المدينة القديمة

الكشف عن 930 ألمانياً بصفوف داعش في العراق وسوريا

بغداد – محمد الصالحي

تستمر القوات الامنية في تمشيط وتطهير المناطق المحررة في المدينة القديمة للموصل حيث عثرت فرق الدفاع المدني على خمسة اطفال تحت الانقاض، فيما كشف تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، عن وجود 930 المانياً بصفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال مصدر امس ان (فرق الانقاذ عثرت على جثث خمسة اطفال تترواح اعمارهم بين السنتين الى السابعة من العمر في احد المنازل السكنية في المدينة القديمة وسط الدمار والركام).واضاف ان (فرق الدفاع المدني نقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي لتسليمها الى ذويهم). مشيرا الى ان (البحث جار لمعرفة المتبقين وتنظيف المدينة من الانقاض).وقال مصدر امس ان (عناصر داعش المتخفية بين العوائل النازحة اصيبت بالهستريا خوفا من الامساك بهم من قبل القوات الأمنية). وبين ان (العناصر الارهابية اخذوا يترجون الأهالي بالتستر عليهم لحين خروجهم من مدينة الموصل وهروبهم إلى مدينة الرقة السورية).

رفض النشر

وأوضح المصدر امس ان (الاهالي رفضت التستر على تلك العصابات الإرهابية بسبب الويلات والاضطهاد، وقاموا بالإبلاغ على كل من كان ينتمي إلى تلك المجاميع ووصلوا حد الإبلاغ حتى عن أبنائهم الذين تعاونوا مع تلك العصابات). الى ذلك قال القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح أمس ان (السرعة بإعلان عودة النازحين إلى منازلهم في قرى القيارة، تسبب بإزعاج وتوتر أمني في مناطق أيسر الشرقاط). مشيرا إلى ان (عدم التدقيق الأمني والتطهير والتفتيش الجيد بسبب التقدم العسكري الذي كان متجها صوب مناطق أيسر الموصل، جعل عناصر داعش المحليين يعودون إلى أعمالهم وتخطيطهم الإرهابي).وأضاف ان (الحواضن التي كانت ترعى داعش بالخفاء، عادت الآن ترعى فلول داعش وبالعلن هذه المرة). لافتا إلى ان (قرية امام غربي ليست وحدها تباغت قواتنا بهجمات إرهابية، إنما هناك شبكة مبنية على أساس التعاون بتقديم المساعدة والدعم لعناصر داعش المحليين، تعمل على ذلك).ودعا الحسيني، الحكومة إلى (إعادة تطهير وتفتيش جيد لقرى القيارة، واستخدام أجهزة كشف المتفجرات لإخراج الأسلحة المدفونة تحت الأرض). وكشف تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، عن وجود 930 المانياً بصفوف تنظيم داعش.وقالت الصحيفة في تقريرها امس إن (المراهقة الألمانية التي انضمت لتنظيم داعش التي وجدت في الموصل، كانت قد وقعت في حب شاب على الإنترنت أقنعها بالانضمام إلى التنظيم). وأضافت أن (الشاب كان ضمن الجهاديين المختصين بتجنيد مراهقين سهل استدراجهم). مشيرةً إلى أنها سافرت إلى الموصل وكانت تبلغ من العمر 15 عاماً.وأردفت أن (ليندا وينزل التي عاشت في كنف التنظيم لمدة عام قبل أن تعثر عليها القوات العراقية وهي مختبئة في نفق تحت المدينة القديمة، كانت قد سرقت من أمها ثمن تذكرة السفر للعراق وقالت لها أنها ستقضي عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائها).ونقل كاتب المقال عن كاثرينا وينزل، والدة ليندا إنني (أشعر بغضب شديد لأن ابنتي تعرضت لغسيل دماغ كامل، وأقنعت بترك بلدها من قبل شخص دون أن تخبرني).

رسائل فيسبوك

وأضافت كاثرينا (عندما فتشت غرفتها، وجدت دعاء من الديانة الإسلامية وكمبيوتر تأكدت منه ان لديها حسابا على فيسبوك غير الذي أعرفه). مبينة أنها (وجدت رسائل على فيسبوك من أصدقاء لها في منطقة الشرق الأوسط، تقول لنصلي فالنهاية قادمة).ولفتت إلى أنه (عدد الألمان الذين انضموا لتنظيم الدولة وهم دون سن الثامنة عشر يقدر بنحو خمسين شخصاً، كما أن عدد المواطنين الألمان الذين انضموا للتنظيم يقدر بنحو 930 شخصاً).وقال مصدر أمس ان (بعض ازقة واحياء تلعفر خاصة المركز شهدت عودة محدودة لحرس داعش النسوي). موضحا (أنهن مقاتلات منقبات يتمركزن قرب نقاط سيطرة وتفتيش للتنظيم مهمتهن وفق المؤشرات الاولية تفتيش النساء اللائي يدخلن الى تلك الازقة والاحياء).واضاف أن (النساء ووفق المعلومات لسن محليات بل عربيات والبعض الاخر اجنبيات). لافتا الى (انتشار الحارسات يأتي في اطار مخاوف التنظيم على مناطق وجود عوائل قادته ومسلحيه العرب والاجانب والتي تعرضت بعضها الى هجمات اغلبها كانت من مناوئيه التنظيم من قيادات محلية في داعش بسبب حمى التنافس على المناصب). وبين المصدر انه (كان لداعش عناصر نسوية محلية تعمل في الحسبة داخل تلعفر، ولكن مع انطلاق عمليات تحرير الموصل ونتيجة الظروف الطارئة للتنظيم والارباك الحاصل في هيكليته اختفين عن المشهد الميداني).وفي كركوك قال مصدر امس ان (قيادات من جنسيات عربية هيمنت مؤخرا على ثلاثة مناصب حيوية في ما يعرف بولاية كركوك ضمن هيكيلة تنظيم داعش والتي تتخذ من قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة مقرا اساسيا لعملياتها المسلحة). واضاف ان (هناك خلافات واسعة بين القيادات العراقية والقيادات العربية والاجنبية بسبب محاولة الاخيرة الاستحواذ على القرار في ولاية كركوك وإنهاء اي قوة للقيادات المحلية). مبينا ان (عمليات الموصل عززت وجود القيادات العربية بعد انتقال العشرات من مسلحيها الى الحويجة واطرافها).وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (داعش اعدم احد ابرز المهربين في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط بتهمة التعاون مع القوى الامنية). مبينا ان (التنظيم ادعى تنفيذ حكم الاعدام بناء على قرار ما يعرف بالمحكمة الشرعية). واضاف ان (داعش يعتمد على مجموعة مهربين في تأمين احتياجاته من بعض المناطق القريبة من الساحل الايسر للشرقاط). مشيرا الى ان (عملية الاعدام تأتي في اطار تنافس اقطاب داعش على الاستحواذ على تجارة التهريب لان جزءا من ارباحها تذهب لدعم التنظيم).