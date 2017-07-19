للعراق – شامل حمد الله

-1واهم هو من يعتقد ان العراق الجديد افضل، فكل نظام سياسي يضخ العفة لأمه والعهر لأم الذي سبقه.

-2ايام كنا معارضين كنا نصدق كل ما يقال عن صدام حسين، واليوم لانريد ان نصدق كل مايفعله الجماعة.

-3هل ادلكم على شخص لبس زي الجيش الشعبي والرفاق الحزبيين ثم تحول الى مفصول سياسي بعد نيسان 2003؟

-4في الاعلام طامة كبرى، فقد تحول الى خياط غبي يتبرع للسلطة بثوب اغبى فصالا من عقله، والغريب ان لابسه معجب بما صنع.

-5رجال الامن بعضهم امن لكنهم ليسوا رجالا، وبعضهم لا امن ولا رجال.

-6للان لم افهم كيف يقود مؤسسة شخص يدعي انه كان معارضا ومن تحت يده كانوا جلاوزة كما كان يصفهم هو؟.

-7اغلب وجوه السياسة الان يبدأ مدعيا بالشرف ثم يبيع الشرف ثم يسكن في بلد مجاور للعلاج من سرطان بسبب المال المنهوب بشرف الحصانة.

-8غريب ان يتحول الثوار الى رجال اعمال بمال منهوب، والاغرب ان بعضهم من احزاب اسلامية، الخلل فيهم ام بالحزب؟

-9اصهار المسؤولين يحصلون على جائزة تشبه قرب مروان من عثمان لكن لا الصهر له عقل مروان و لا العم له سابقة عثمان.

-10كتبة التاريخ يزيفون لنا من اجل البكاء و نصدق بالمعجزات، لكنهم يحذفون كثيرا من حقائق لو تفكرنا فيها لكتبنا تاريخا اصدق وانفع.

-11ماتقولون بشخص تجاوز حتى مرحلة انه بأمكانه ان يخدع نفسه بنفسه، انه واحد ممن تجمعوا في سلال انتشرت بعد 2003 اسمها الاعلام، مثلها مثل الفن الذي ينتهي بمقاطع خليعة و السياسة التي تنتهي بعقود و عمولات، هذا الصبي المريض ادعى على زوجته بعفتها وذهب لينكب اخرى عله يلبس الجينز في بلاد بعيدة، لست استغرب، فالغبي السياسي جاء بمن يلاط به ليقدمه واجهة لشعب منتصر!