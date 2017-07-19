المرزوق: الإلتزام تاريخي وأنقذ أسعار الخام من الإنحدار إلى 25 دولارًا

وزير النفط الكويتي يؤكد مضي أوبك بإتفاق خفض الإنتاج ولا توصيات لتعديله

الكويت – الزمان

اكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق مضي الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها في تنفيذ اتفاق خفض الانتاج ، مضيفا أنه لولا الاتفاق لأنهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولارا للبرميل.

ونقلت رويترز عن المرزوق قوله ان(دول أوبك والدول المنتجة من خارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الانتاج مع إن الهدف منه كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة)، لافتًا الى أن (أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأمريكية والأوربية كان أكبر من المتوقع ،وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات).

وتابع (الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الستة أشهر السابقة فأوبك على مدى تاريخها لم تحظ ،ربما في أحسن حالاتها، بأكثر من 60 بالمئة من الالتزام ولكن درجة الالتزام بهذا الاتفاق بلغت نسبة المئة بالمئة في مرحلة من المراحل)، مؤكدًا انه (ولا الاتفاق لأنخفضت الأسعار اليوم الى أقل من 25 دولارا).

وأوضح أن (الاتفاق كان يهدف في البداية إلى تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بنهاية حزيران الماضي ، لكن اتضح لنا أن هذه المدة لا يمكن أن تكون كافية لخفض المخزونات فجاءت التوصية بتمديد الاتفاق)، مضيفًا ان (من المفروض أن تتم إعادة التوازن بنهاية آذار 2018).

وبشأن ما يمكن أن تتخذه أوبك والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق من قرارات في المستقبل.

قال إن (الوقت مبكر جدا جدا للحديث عن قرارات يمكن أن تتخذ في آذار أو تشرين الثاني وعلينا أن ننتظر ونرى)، مشيرًا الى أن (تقارير التزام الدول بخفض الانتاج في حزيران لم تنته بعد ولا حتى تقارير أوبك الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب).

وبخصوص إمكانية عقد اجتماع استثنائي ،قال المرزوق (ليس هناك أي داع لاجتماع غير عادي).

وتساءل (لماذا أدعو لاجتماع؟ هل هناك عدم التزام بالاتفاق؟ نحن نرى الالتزام بنسبة 100 بالمئة.. إنه التزام تاريخي.. أدعو 24 دولة لمناقشة ماذا؟).ورأى أن (التركيز ينصب على النصف الثاني من العام الذي يزيد فيه الطلب على النفط والمنتجات بسبب موسم الإجازات والسفر في الولايات المتحدة)، مرجحًا أن (تتأثر الأسعار إيجابيا خلال المدة المقبلة).وأوضح المرزوق أنه برغم زيادة الانتاج الليبي والنيجيري فإن الإنتاج الراهن لدول أوبك يصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يوميا وهو لا يزال ضمن الحدود التي أقرها الاتفاق عند 32.5 مليون برميل يوميا.

وأكد أن (لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق التي ترأسها الكويت تفضل الحوار مع الدول وهي دائما تعطي الأعذار للدول ولا توزع الاتهامات).

وأكد أن (الدول التي وقعت الاتفاق استفادت كثيرا منه ولا يمكن أن تستفيد دولة على حساب التزام دولة أخرى).

وأوضح أن (الكويت في سبيل المثال حصلت في الستة أشهر الماضية منذ بدء الاتفاق على إيرادات نفطية كبيرة جدا برغم انخفاض إنتاجها وتشجع على الالتزام به، مقارنة مع المدة المماثلة من 2016).

وبشأن مستوى لاسعار، قال إنها (بدأت تستقر بين 45 و50 دولارا وهو ما تعده الأسواق الآن سعرا عادلا، بسبب التوازن بين العرض والطلب لكن انخفاض المخزونات خلال الأشهر المقبلة سيؤثر في أسعار النفط) ، مستدركًا ان (الأسعار الراهنة ربما ليست بمستوى الطموح لكنها أفضل من المستويات السابقة قبل الاتفاق).

وبشأن امكانية تعديل الاتفاق، قال المرزوق إن (من السابق لأوانه الحديث عن توصيات لتعديل الاتفاق).

وعن النفط الصخري، قال أن(على الدول المنتجة التكيف مع حقيقة وجود النفط الصخري الذي يمثل نحو خمسة بالمئة من الانتاج العالمي)، مضيفًا (لا بد أن نتقبله بوصفه جزءًا من حياتنا اليومية. وبالتالي ليجب ان نتقبل وجوده بوصفه أحد المصادر العالمية ونحن لسنا في حالة حرب مع النفط الصخري).

وبشأن القطاع النفطي الكويتي، قال المرزوق إن (زيادة القدرة الانتاجية للبلاد ترتبط بحاجة الكويت لإنتاج الغاز الحر الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير في أشهر الصيف)، مضيفًا ان (إنتاج الغاز الحر هو شغلنا الشاغل)، موضحًا أن بلاده (تسعى للوفاء بكامل احتياجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية في الشتاء من مواردها المحلية بحلول 2022).

وبدأت الكويت الاستكشاف في البحر وتأمل في إنتاج الغاز من حقل الدرة بالاتفاق مع الشريكين الآخرين السعودية وإيران.