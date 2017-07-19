التعليم يفعّل الإستمارة الألكترونية لترشيح الطلبة المقبولين في الكليات

برلماني يطالب بإنتقال الجامعيين من وزارة الدفاع إلى الوظائف المدنية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعديل ترشيح الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2016/2017 وقبول خريجي السنة الدراسية السابقة 2015/2016 مؤكدة ان التقديم سيستمر الى غاية الخامس عشر من شهر آب المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (تعديل الترشيح يشمل الطلبة المقبولين مركزيا أو ضمن قناة القبول المباشر للسنة الدراسية 2016/2017 في الكليات والمعاهد وفقا لمجموعهم وبناء على الحدود الدنيا لـ الكلية- المعهد التي يرغبون تعديل الترشيح إليها في سنة تخرجهم عن طريق الاستمارة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض).

وأضاف أن (هذا الاجراء يشمل الفئات الطلبة الراسبين، والطلبة المؤجلين، فضلا عن الطلبة الذين تم تغيير ترشيحهم بعد اعتراضهم على القبول في المعاهد التقنية مع حصولهم على معدل 75بالمئة فأكثر).

مشيرا إلى أن (الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في كلياتهم بعد اعتراضهم على القبول بسبب الظرف الأمني مراجعة اقرب جامعة ليتم تفعيل أرقامهم الامتحانية).

تعديل ترشيح

وتابع انه (يحق للطالب تقديم طلـــــب لإلغـــاء تعديل ترشيحه بعد إصــــدار أوامر تعديل الترشـــــــيح خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام وانه لا يحق للطلبة الملتحقين بالدراستين المسائية او الأهلية تعديل الترشيح).

وأوضح العبودي انه (سيتم قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة على وفق الحدود الدنيا لسنة تخرجهم أسوة بأقرانهم وسيتم قبول الطلبة المشمولين بالتقديم في عشرة خيارات على وفق ما يؤهلهم معدلهم والحدود الدنيا لسنة تخرجهم).

وأشار الــى انه (سيتم قبول الطلبة بما لا يزيد على 20 بالمئة من خطــــــــة قبول الكليات والمعاهد في الســــــنة السابقة موزعة بنسبة 10بالمــــئة لقبول الطلبة من خريجي السنوات السابقة و10بالمئة لتعديل الترشيح وبإمكان تدوير النسب في حال عدم اكتمال إحدى الفئتين).

فيما طالب النائب عن كتلة المواطن، فرات التميمي بتعديل قانون الموازنة العامة المعروض امام مجلس النواب لغرض شمول حملة الشهادات الجامعية من منتسبي وزارة الدفاع الراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني.

قانون الموازنة

ودعا التميمي في بيان امس انه (وجه كتابا الى اللجنة المالية النيابية من اجل تعديل المادة 18د من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 وذلك لشمول حملة الشهادات الجامعية من منتسبي الوزارة بالنقل الى الوزارات الاخرى وممارسة اختصاصاتهم في الدوائر المدنية).

واضاف ان ( ذلك سيؤدي الى توفير مبالغ مالية وتعظيم موازنة الدولة ، كون هؤلاء المنتسبون يتقاضون رواتب اعلى من اقرانهم العاملين بصفة مدنية في الوزارات الاخرى).

وعلى صعيد اخر طالبت الوزارة من وزارة الداخلية ومجلس محافظة النجف باتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق معهد الغري للدراسات العليا، كونه غير معترف به.

وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية والعلاقات الدولية سلام حسن خوشناو، في بيان امس إن (الوزارة فاتحت وزارة الداخلية ومجلس الحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بإغلاق المعهد كونه غير معترف به ويمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط).

واضاف ان (الوزارة تحذر الطلبة من الدراسة والانخراط في الكليات والمعاهد غير المعترف بها).