تنفيذ عملية أمنية في أطراف بلدروز

نقل مدير عام صحة ديالى إلى مقر الوزارة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، عن نقل مدير عام دائرة صحة المحافظة إلى وزارة الصحة والبيئة .

وقال الدايني لــ ( الزمان ) امس إن ( وزارة الصحة أصدرت قرارا بنقل مدير عام دائرة صحة ديالى علي حسين حسن التميمي إلى منصب مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة ).

وأضاف الدايني أن (الوزارة طالبت مجلس محافظة ديالى باختبار مرشح خلال 45 يوما وتقديمه للوزارة لإصدار قرار رسمي بتعيينه وفق الضوابط الرسمية المعمول بها ).

افواج طوارئ

من جهة اخرى اعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية ، ان (قوة أمنية من مديرية أفواج الطوارئ وأفواج طوارئ ديالى الثاني والثامن والنموذجي وسرية سوات الاولى في شرطة ديالى ، نفذت عملية أمنية استباقية لتفتيش مناطق الندا المحاذية لأنبوب النفط في أطراف قضاء بلدروز في ديالى) .

واضاف العطية ، ان (هذه العملية الامنية تأتي ضمن الخطط الموضوعة في قيادة العمليات لتأمين هذه المناطق ومنع عناصر عصابات داعش الارهابية من أيجاد ملاذات أمنة لهم فيها) .

واعلن قائممقام قضاء المقدادية في محافظة ديالى ، ان جميع قطاعاتنا الخدمية بحاجة الى دعم المنظمات الانسانية ، مؤكدا تعاون الإدارة امنيا واداريا من اجل تسهيل مهمتها.

وقال القائممقام حاتم التميمي لــ (الزمان) امس ان ( كل القطاعات الخدمية الموجودة في المقدادية بحاجة الى دعم المنظمات الانسانية سواء الدولية والمحلية بسبب حالة التقشف المادي التي تمر بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية ).

واضاف التميمي خلال لقاءه وفدا من (منظمة اوكسفام الدولية اســـــــتعداد الادارة المحلية للتعاون مع المنظمة امنيا واداريا لتسهيل مهمتها وتذليل كافة المعوقــــــات التي تعترض عملها في المناطـــق التي تروم العمل بها).

واوضح التميمي ، ان ( الادارة المحلية في المقدادية تمكنت من تجاوز الكثير من التراكمات التي كانت تعيق عمل المنظمات في الفترات السابقة بعد ان قدمت لها كافة التسهيلات الممكنة) .