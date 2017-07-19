الخطوط الجوية تتسلّم طائرتي بوينغ قريباًً

بغداد – شيماء عادل

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل عن قرب تسلم طائرتين من طراز بوينغ الامريكية .

وقال مدير عام الشركة سامر كريم كبة في بيان امس ان (الشركة لديها عقد مبرم مع شركة بوينغ لشراء 45 طائرة من الجيل الحديث حيث تم استلام 16 طائرة فقط على ان يكون استلام طائرتين ضمن هذا العقد واحدة خلال الشهر الجاري والاخرى بداية الشهر المقبل), لافتا الى ان (قيادة الطائرات ستكون من قبل طاقم محلي من المصنع الى العراق).

مبينا ان (الشركة لديها أسطول من الطائرات بنحو 32 طائرة من مختلف الانواع والاحجام وهي من شركة بوينغ والايرباص و الـ سي . ار . جي), مؤكدا (السعي لتقديم افضل الخدمات للمسافرين من خلال تهيئة الطواقم وتحديث اسطول العراقية من الطائرات).

وتابع كبة ان (الشركة تعد الناقل الوطني للعراق وتحمل تاريخاً مشرفاً لخدمة المسافرين وهي من أوائل شركات الطيران المتميزة في المنطقة كما انها لم تسجل اي حادث يذكر خلال مسيرتها الطويلة وكذلك تمتلك من الكفاءات ما يؤهلها لتكون في مصاف شركات الطيران المتقدمة).

على صعيد اخر حددت الهيئة العليا للحج والعمرة الثاني من آب المقبل موعدًا لبدء تفويج الحجاج العراقيين جوا وبرا الى الديار المقدسة لموسم حج هذا العام.و

قال رئيس الهيئة خالد العطية في بيان امس ان (الهيئة حددت يوم الاربعاء 2/8/2017 موعدا لانطلاق اول رحلة جوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة القريب من سكن الحجاج الذي يكون في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي الشريف)، مضيفًا ان (تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة في بغداد والنجف الاشرف والبصرة واربيل والسليمانية بواقع 5 رحلات يوميا).

واوضح العطية ان عدد الرحلات المخصصة لنقل حجاج الجو سيكون 312 رحلة، على ان تنتهي في يوم 19 آب، فيما يكون موعد انطلاق اول قوافل الحج البرية من المحافظات عبر منفذ عرعر الحدودي بإتجاه المدينة المنورة في يوم الاحد 6 آب بواقع 25 قافلة يوميًا، على ان تنتهي عملية تفويج حجاج البر ومجموعها 288 قافلة في 19 آب.