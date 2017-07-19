المفوضية تمنح 9 أحزاب إجازة تأسيس ونائب لـ (الزمان) :محاولات لتسييس مجلس الخدمة وإبقاء التعيينات بيد السماسرة

بغداد-الزمان

اتهم النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش مجلس النواب بالامتناع عن التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي من اجل بقاء التعيينات بيد السماسرة . وقال اللكاش لـ (الزمان) امس ان (البرلمان ارجأ برئاسة سليم الجبوري التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي كمحاولة لتسيسه كونه مستقلا ولا ينتمي الى جهة معينة), مبينا ان (هذا الموضوع يعد رسالة سلبية لابناء الشعب ولاسيما ان البعض يحاول بقاء التعيينات بيد السماسرة والوساطات) على حد تعبيره. مشيرا الى ان (المرشحين من اصحاب الكفاءات التي يحتاجها المجلس), واوضح اللكاش ان (البرلمان اسقط جميع الاسماء المرشحة على ان يتم مناقشة الموضوع في الجسلة المقبلة). وتضمنت قائمة أسماء مرشحي مجلس الخدمة 11 شخصا وهم: هدى عبدالملك عبدالغفورلرئاسة المجلس وخولة طالب جبار نائبة للرئيس اما المرشحون ألاعضاء فهم: محمد حسين علي وإلهام لطيف شكر وبسام محمود فلامرز وعلي عبدالحسين مجبل وطارق ذاكر فجر وسلمان يوخنا سبانيا ياقو وكذلك نهاد اكبر شكور وموفق مهذول محمد شاهين بالاضافة الى نجيب خلف احمد عمر. وبشأن قرارات الجلسة تابع اللكاش ان (الجلسة شهدت انجاز عدد من القوانين من بينها قانـــون الموازنة المعدل والقراءة الاولى لقانون تبديل اسم محافظتي القادسية والتأميم الى الديوانية وكركوك), واضاف انه (تقرر تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات من اجل تسوية الاراء بشأن اشكالية اجراء الانتخابات الخاصة بكركوك وكذلك عدم التصويت ايضا على مرشحي مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الانسان), موضحا ان (هيئة رئاسة البرلمان احالت قرار تمثيل المكون الايزيدي في مفوضية الانتخابات الى لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية للنظر بها وتقديم الصيغة النهائية).

تأجيل قانون

مؤكدا (تأجيل قانون تنظيم الوكالة وكذلك موضوع الوفاء لشهداء نينوى), لافتا الى ان (البرلمان باشر بالتصويت على قانون اصلاح النزلاء والمودعين واحال مناقشة موضوع ازمة المياه في العراق الى جلسة السبت المقبل لتعذر حضور الوزراء المعنيين), متابعا انه (تم تحديد موعدا لاستجواب وزيري التجارة وكالة والزراعة كما تقرر رفع الجلسة الى غد الخميس). واكد الجبوري وجود مقترح قانون لتخليد شهداء الحرب ضد داعش وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية بجرحاهم . وقال خلال الجلسة ان (هناك مقترح قانون موقع من 70 نائبا لتخليد شهداء الحرب ضد داعش وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية بجرحاهم يتم النظر فيه وفق السياقات التشريعية المتبعة), منوها الى ان (لدى البرلمان 7 طلبات استجواب استوفت 6 منها الاجراءات الشكلية والقانونية بينما طلب الاستجواب السابع مازال قيد النظر). من جهة اخرى منحت مفوضية الانتخابات 9 احزاب جديدة اجازة تأسيس لخوض الانتخابات المقبلة. وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان امس إن (مجلس المفوضين صادق على منح اجازة تأسيس 9 احزاب جديدة وهي اتحاد القوى الوطنية وتيار الاصلاح الوطني والحركة الديمقراطية الاشورية بالاضافة الى حزب الله العراق والاتفاق الوطني العراقي وكذلك الطليعة الاسلامي وتيار الشهيد الاول والوطن وحزب الدولة العادلة), مشيرا الى ان (الاحزاب المذكورة استكملت الاجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية الذي شرعه مجلس النواب), داعيا الاحزاب المتقدمة لغرض التأسيس الى (استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيداً لمنحهم اجازات التأسيس).