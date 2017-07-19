طهران تحذّر من تداعيات الإنفصال على أمن العراق والمنطقة

الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): نرفض التدخل الخارجي بشأن الإستفتاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني اي تدخل خارجي بشأن اقليم كردستان في ما يخص موضوع الاستفتاء كونه حقا دستوريا ، فيما جددت ايران وتركيا رفضهما للمشروع مؤكدتين انه سيفرز تداعياته على أمن العراق والمنطقة . وقال النائب عن الحزب اسلام حسين لـ (الزمان) امس ان (حكومة الاقليم ناقشت مع وفد ايراني برئاسة السفير لدى بغداد ايرج مسجدي العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن موضوع الاستفتاء)، وبشأن رفض تركيا وايران اجراء الاستفتاء دعا حسين الدول الاخرى الى (عدم التدخل بشؤون الاقليم كون الاستفتاء شأنا يخص الاكراد وحقا كفله الدستور)، مضيفا (لا نريد استنزاف الدماء وانما الحصول على حقوقنا بالطرق السلمية).

وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني قد استقبل الوفد لبحث تسوية الخلافات بين بغداد واربيل . وقال بيان امس ان (الوفد أكد خلال اللقاء استعداد بلاده لاقامة العلاقات مع إلاقليم في جميع المجالات وتقديم المساعدة والتسهيلات لحل الخلافات بين أربيل وبغداد(واضاف ان (اللقاء ناقش ايضا مستجدات اوضاع المنطقة والحرب ضد الارهاب)، من جانبه قال البارزاني) أن إيران تستطيع أن تؤدي دوراً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد).وعد رئيس الاركان العامة للقوات الايرانية اللواء محمد باقري استفتاء كردستان بانه بداية لازمات وتحديات جديدة في المنطقة . بدوره ، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان القرار غير صائب وستكون له تداعيات على أمن العراق والمنطقة. وقال ظريف خلال مشاركته في مركز الابحاث بمجلس العلاقات الخارجية الامريكية ان (هذا القرار خاطئ واعتقد ان وجهات نظر جميع دول المنطقة متفقة بهذا الشأن).

الى ذلك وصف المرجع الديني جواد الخالصي الدعوة الى الاستفتاء بالمخدر الذي يتناوله الشباب اليائسون هربا من واقعهم المزري .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخالصي القول ان (دعوة بعض قادة كردستان الى الاستفتاء على الانفصال كالمخدر الذي يتناوله الشباب اليائسون هربا من واقعهم المزري)، مؤكدا ان (التصويت في اصله فاقد للاصلاحيات القانونية والدستورية). على صعيد متصل اكدت تركيا عدم السماح بتشكيل دولة إرهابية على طول حدودها الجنوبية .

وقال بيان امس أن (أنقرة ستواصل القيام بما يجب إزاء التهديدات ضد حدودها الجنوبية وسترد على الهجمات التي تأتي من العراق وسوريا في إطار القانون الدولي)، مشيرا الى ان (قرار حكومة الإقليم بشأن إجراء الاستفتاء خطأ جسيم من شأنه إفراز نتائج غير منتظرة).

واوضح البيان ان (مجلس الأمن القومي التركي قرر توصية الحكومة بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بهدف تحقيق استمرارية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام الديمقراطي ومبدأ دولة القانون وحقــــــوق وحريات المواطنين)، وتابع البيان ان (الاغتيالات التي تقوم بها عناصر بي كا كا وأتباعها ضدّ ممثلي الأحزاب السياسية والمدنيين داخل البلاد تدل بما لا يدع مجالا للشك بأنّ الغاية الأساسية لهذه المنظمة هي القضاء على كل من لا يؤيدها ويقف معها).