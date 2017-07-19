إطلاق مستحقات مسوّقي محصولي الذرة والشعير في ديالى

الزراعة تبحث مع البرازيل تطوير الثروتين الحيوانية والنباتية

بغداد – شيماء عادل

ديالى – سلام عبد الشمري

بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي مع سفير دولة البرازيل في العراق ميغيل ماغالهايز أفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبحضور الملحق التجاري العراقي في البرازيل رياض جواد الموسوي ومدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل ومدير قسم الإنتاج الحيواني حمودي شاكر.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الجانبين ناقشا عددا من المواضيع من بينها ما يتعلق باعتماد المجازر لقطاع الثروة الحيوانية وكمياتها وتأكيد سلامة الموقف الوبائي لدولة البرازيل فيما يخص مرض أنفلونزا الطيور وتوفير الأبقار والدواجن فضلا عن الجانب النباتي).

واضاف ان ( القيسي اكد خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط العراق بدولة البرازيل حكومة وشعبا والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والخدمي الساند).

واوضح القيسي ان (القطاع الزراعي يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للمواطن وتطوره مرتبط ارتباطا قويا بتطور العلاقات بين البلدين).

توطين قدرات

مشيرا الى (اهمية توقيع مذكرة تفاهم بالقطاع الزراعي بين البلدين تهدف للاستفادة من تبادل الخبرات ونقل وتوطين القدرات التكنولوجية والمجالات الاخرى) مشددا على (اهمية التواصل من اجل ايجاد فرص للزيارات العلمية وتبادل المعلومات الفنية).

وتابع البيان ان (ماغالهايز أعرب عن سعادته باللقاء والتعاون المشترك بين البلدين مبديا استعداده لتعزيز وفتح ابواب جديدة وعميقة في المجال الزراعي النباتي والحيواني ودعم الاقتصاد ومساعدة الشعب العراقي) مهنئا (العراق شعبا وحكومة بتحرير محافظة نينوى من عناصر داعش الإرهابي). وعلى صعيد اخر جهزت دائرة زراعة محافظة النجف العتبة العلوية والدوائر الحكومية بمختلف الشتلات ضمن جهودها منذ بداية العام الحالي تواصل مديرية زراعة محافظة النجف وبجهود من قسم الانتاج النباتي بتجهيز الدوائر الحكومية والعتبات المقدسة بالشتلات.

واضاف البيان ان (قسم الانتاج النباتي في المحافظة باشر ومنذ بداية عام 2017 بتجهيز اغلب دوائر المحافظة والعتبات المقدسة بعدد كبير من الشتلات تضمنت تجهيز العتبة بـ 3 ألاف شتلة لمشروع قنبر السكني وبنفس العدد ايضا لديوان الوقف الشيعي ،وتجهيز مزار كميل بن زياد ومؤسسة الشهداء ومديرية الدفاع المدني والمعهد التقني ومركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كل من هذه الدوائر 150 شتلة ،كما تم تجهيز مصفى النجف ودائرة صحة المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء بـ 200 شتلة لكل منها). وعلى صعيد اخر أطلقت الوزارة المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين ممن سوقوا محصولهم لموقع الذرة الصفراء ومركز الشعير في محافظة ديالى التابعين لشركة ما بين النهرين العامة للبذور وذلك لتشجيعهم على مزاولة مهنة الزراعة وزيادة الإنتاج. كماً ونوعاً للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النبـــــــاتي والحيواني .

صرف مستحقات

وتابع البيان ان (الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي وجه بصرف كامل مستحقات مسوقي محصول الذرة الصفراء للموسمين الزراعيين 2014 ـ 2015 و 2016 ـ 2017 ومحصول الشعير للموسم الزراعي 2016 في المحافظة)، واضاف أن (كشوفات الشركة كانت متطابقة مع كشوفات ديوان الرقابة المالية الاتحادي).

مشيراً إلى (ربط قوائم بأسماء الفلاحين والمزارعين المشمولين بهذه الدفعة ليتسنى لهم مراجعة موقع الذرة الصفراء ومركز الشعير في محافظة ديالى لاستلام مستحقاتهم).