القوات العراقية تواجه مفاجآت في تطهير الموصل

الموصل – الزمان

أفادت مصادر أمنية عراقية الثلاثاء بأن القوات العراقية اعتقلت 250 من عناصر تنظيم داعش خلال الأيام القليلة الأخيرة من عملية تحرير الموصل القديمة، مشيرة إلى أنها لا تزال تلاحق آخرين مختبئين في الأنفاق تحت ركام المبانيالمدمرة .وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه “مع اقترب انتهاء المعركة، بدأ العشرات من عناصر التنظيم يسلمون أنفسهم للقوات العراقية بعد نفاد المؤن والأعتدة، وتم اعتقال أكثر من 250 من جنسيات مختلفة، بينهم خمسألمانيات”. ولم تتأكد هذه المعلومة من مصدر ألماني.وأضافت أن “جميع المعتقلين يخضعون للتحقيق من قبل جهات أمنية خاصة للحصول على المزيد من المعلومات عن شبكات وامتدادات هذا التنظيم”.وذكر أن الأيام الماضية شهدت قيام “سبع انتحاريات، من جنسيات عربية وأجنبية، بتفجير أنفسهن مستهدفات القوات العراقية التي تقوم بتطهير المناطق المحررة في الموصل القديمة، فضلا عن أن القوات العراقية عثرت عن طفلةبعمر خمس سنوات تم التحقق من لغتها أنها شيشانية قتل والداها خلال المعارك”. غير ان الاكثر اثارة ما كشفه قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي عن تمكن مقاتلي الجهاز وطيران التحالف الدولي من قتل نحو 8 الاف 500 ارهابي ضمنقاطع مسؤولية الجهاز في الساحل الايمن لمدينة الموصل.وقال السعدي في تصريح لراديو محلي ان قواته تمكنت من تدمير اكثر من 100 عجلة ملغمة واكثر من 100 عبوة ناسفة فضلا عن رفع اكثر من 70 عبوة اخرى والسيطرة على 14 موقعا للأسلحةوالاعتدة.واضاف السعدي ان مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب تمكنوا ايضاً في الساحل الايمن من القاء القبض على عدد من الارهابيين اغلبهم من النساء.وكشف السعدي ان قواته تمكنت خلال احباطها خرقا امنيا لتنظيم داعش الارهابي بعد تحرير الساحل الايمن من اعتقال صبي لايتجاوز عمره الـ 16 عاما يمتلك معلومات استخبارية كبيرة جداوكانت اجاباته ملفته للنظر في صورة لاتدع مجالا للشك ان تنظيم داعش قام بغسل عقول الاطفال والصبية وتجنيدهم للعمل ضمن تنظيم دموي لايتوارى عن فعل اي شئ، مشيرا الى ان الصبيرضخ الى القوات الامنية فيما بعد وقام بالإدلاء بمعلومات عن قيادات التنظيم الارهابي والخلايا النائمة وأماكن تواجدها.