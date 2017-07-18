تسلل جوي فاشل الى بريطانيا في طائرة خاصة

باريس – الزمان

تتعدد ابتكارات التهريب لوصول المهاجرين الى بريطانيا وفرنسا بعد تعذر حصولهم على تاشيرات اصولية ، فقد افاد مصدر قضائي الثلاثاء ان اربعة مهاجرين البانا حاولوا الوصول الى بريطانيا في طائرة خاصة لكنهم اوقفوا الاثنين على مدرج مطار في شمال فرنسا.ولدى حصول عملية الاعتقال كان الطيار على مدرج مطار مارك قرب ميناء كاليه الى حيث يصل آلاف المهاجرين الراغبين في عبور المانش بشتى الوسائل. كما اوقف الطيار ومهربان وهم يحملون الجنسية البريطانية ووضعوا في الحبس رهن التحقيق. وقال فيليب ساباتييه مساعد مدعي بولونيه-سور-مير (شمال) انه قد توجه اليهم تهمة «المساعدة في نقل اجانب في وضع غير شرعي ضمن شبكة منظمة». وقالت النيابة ان اثنين من المهاجرين هما رجل وامرأة سيوضعان في مركز اعتقال اداري. واضافت ان المحققين «فقدوا اثر» الالبانيين الاخرين وهما ام وولدها نقلا الى مستشفى قريب.وتابع المصدر «من المبكر جدا معرفة تفاصيل عن الطيار»، لافتا الى ان «المحققين ينتظرون المعلومات التي ستقدمها السلطات البريطانية». واضاف «انها المرة الاولى يرفع ملف الى نيابة بولونيه عن محاولة تسلل مهاجرين جوا».