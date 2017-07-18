الذئاب المنفردة لداعش نتاج إندحاره في العراق وسوريا

محمد حبيب نائب المرشد السابق للاخوان:

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات لمراسل الزمان في القاهرة ان اجهزة الامن اعلنت حالة التأهب القصوى لمواجهة ظاهرة الذئاب المنفردة المحتملة من عناصر من داعش العائدين من سوريا والعراق والذين وصلوا الى مصر عبر سيناء والحدود الغربية والسودان ،وقاموا بتنفيذ عمليات فى القاهرة وعدد من المحافظات وعلى رأسها حادثة البدرشين .واضاف المصدر ان تشديد الحراسه على الكنائس والغاء احتفالات الاقباط بأعيادهم جاء بعد وصول معلومات عن عمليات ارهابية محتملة ضد الكنائس كما تم تشديد الحراسة على الافواج السياحية وخاصة الاسرائيلية . وتوقع المصدر ان تعمل الجماعات الارهابية على تنفيذ عمليات فى عدد من المحافظات بعد ان تلقت الجماعات الارهابية على تنفيذ عمليات فى عدد من المحافظات بعد ان تلقت الجماعات الارهابية ضربات موجعة فى سيناء .من جانبه قال صبره القاسمى الخبير فى شئون الحركات الاسلامية ان انتهاء داعش فى سوريا والعراق يشير اننا مقبلون على سنوات من ارتفاع وتيرة العنف ليس فقط فى مصر بل فى العالم كله ولغت ان داعش يقف خلف مقاتلين محترفين سيشكلون خطرا على الدول القادمين اليها وعلى راسها مصر وان هؤلاء المقاتلين تدربوا 3 سنوات على حرب الشوارع ويملكون كفاءة كبيرة وتوقع اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخليه ارتفاع العمليات الارهابية فى الفترة القادمة بسبب الاحكام القضائيه ضد الارهابيين واعدام عدد منهم . في السياق ذاته اكد محمد حبيب نائب المرشد السابق للاخوان المسلمين ان الاستئصال الجذري لداعش فى العراق وسوريا سوف يدفع داعش الى اللجوء الى ظاهرة الذئاب المنفردة لتوجيه ضربات موجعة لاثبات وجودها ودعا حبيب الى تشكيل مجلس قومي لمواجهة الارهاب وتصاعد العمليات الارهابية .