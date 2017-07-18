عقوبات أميركية جديدة على طهران بسبب الصواريخ البالستية

الشورى الايراني يناقش قانوناً ضد واشنطن

واشنطن – طهران – الزمان

اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وانشطتها العسكرية في الشرق الاوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران. وفرضت الخارجية الاميركية عقوبات على 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الايراني. كان مسؤولون في البيت الابيض أعلنوا مساء الاثنين ان واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14تموز/يوليو 2015. فيما بدأ مجلس الشورى الايراني الثلاثاء مناقشة قانون يهدف الى تعزيز البرنامج البالستي للبلاد وفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني بهدف التصدي للاعمال «الارهابية» لواشنطن، وفق وسائل الاعلام. ونقلت وكالة الانباء الطالبية (ايسنا) ان غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييدا للمناقشة «الاولية» لهذا القانون. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني ان «الرسالة واضحة وعلى الاميركيين ان يفهموها بوضوح. ما تقومون به (الاميركيون) هو ضد الشعب الايراني والبرلمان سيقاومه بكل قوته». واضافت الوكالة ان نص القانون يلحظ خصوصا رصد اكثر من 260 مليون دولار اضافية للبرنامج البالستي لايران واكثر من 260 مليون دولار لفيلق القدس في الحرس الثوري «بهدف مكافحة الارهاب». وفيلق القدس مكلف العمليات الخارجية وخصوصا في سوريا والعراق.وتدعم ايران الحكومتين العراقية والسورية عبر ارسال مستشارين عسكريين ومتطوعين دعما لجيشي البلدين في تصديهما للمجموعات المعارضة والجهاديين.وياتي هذا التصويت في وقت قررت الحكومة الاميركية ابقاء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي وقع في تموز/يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى، مع اعلانها انها ستفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها البالستي وما تقوم به في الشرق الاوسط.وقال مسؤول في البيت الابيض «نعتزم تطبيق عقوبات جديدة تتصل ببرنامج الصواريخ البالستية الايرانية». وسيتم ايضا فرض عقوبات ضد برنامج ايران لتطوير «زوارق سريعة» يتم استخدامها في الخليج.