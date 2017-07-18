تأملات شخصية

جمرة الوطن – محمد فلحي

شخصية الإنسان حصيلة تقاطع ثلاثة متغيرات..الوراثة الجينية والزمان والمكان..لم يكن الانسان مخيرا فيها لحظة ولادته. .لكنه عندما ينضج جسدا وعقلا يستطيع أن يتدخل أو يغير في تلك العوامل المصيرية..مثلا شخص ورث مرضا عن والديه يمكنه معالجته والتعايش معه إلى حد ما..الشخص نفسه ولد ضمن مقطع زمني يمتد من وفاته حتى مماته يسمى العمر..لم يختر زمن ولادته ولا يعرف وقت وفاته لكنه يمكن أن يجعل من عمره مفيدا سعيدا أو سيئا حسب قراراته واختياراته إلى حد ما أيضا ..المكان أو الجغرافيا هي البيئة التي نعيش فيها ..ويمكن للشخص أن يتنقل أو يهاجر كلما وجد ظروفا مكانية أفضل. .وقرار الهجرة شجعت عليه جميع الأديان وأقرته قوانين حقوق الإنسان الحديثة!

طبيعة الإنسان تفترض أن يعيش الشخص طوال عمره ضمن الجغرافيا التي ولد فيها..ويجد غالبا سعادته وأمنه وسط أسرته وعشيرته ومدينته. .قد تجبره ظروف الحياة على مغادرة بيئته نحو بيئة جديدة لكن حنينه لا ينقطع إلى مكان طفولته وشبابه!

كان العراق قبل نصف قرن يعد من بين البلدان المستقرة الجاذبة للبشر. .لم يعرف العراقيون هجرة سياسية واقتصادية واسعة إلا خلال العقود الأخيرة. . وأصبح العراقي الذي يحصل على مأوى وجواز سفر اجنبي يعتبر من المحظوظين!

الانترنت أوجد بيئة افتراضية عابرة للحدود الجغرافية. .فأصبح الحنين إلى الوطن ظاهرة الكترونية تجعل من صفحات التواصل الاجتماعي ملتقى للحوار والتفاعل بين ملايين الأشخاص المتناثرين على خارطة الأرض!

ما يلفت النظر هو اختلاف وجهات النظر بين من يعيش داخل العراق وخارجه حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية!

العراقي في داخل وطنه يشعر أنه محاصر..وفي خارج وطنه يكون مبعدا. .وكلاهما ينقصهما الاستقرار والأمان إلا من كان ذا حظ عظيم!

خلاصة الخلاصة نحن محكوم علينا وراثيا وزمانيا ومكانيا أن نعيش بلا سعادة. .ولكن هناك فرصة أن نغير مصيرنا ونفتح أبواب المستقبل أمام أبنائنا في حالة توحدت إرادتنا وقراراتنا حول أهداف إيجابية في الحياة..فهل نفعل أم نموت في تعاستنا! ؟؟