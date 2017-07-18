غيبة المثقف … تهميش أم تهميش ذاتي – عاهد الحمامي

زمان جديد

عاهد الحمامي

الذي ننظر به إلى ما مضى من أيامنا , فإن أحسنا، حق لنا أن ننظر إلى الوراء بفخر وإلا أكل الندم أرواحنا رغم الإحداث والزلازل الكارثية التي هبطت على منطقتنا لازالت أصوات مثقفينا غائبة وان حضرت أحيانا فليس بذلك الثقل المتناسب مع الحدث فاغلب المثقفين وأصحاب الشهادات إن حق لنا أن نعدهم من المثقفين لازالوا ينأون بأنفسهم عن المساهمة بدورهم في تنوير المجتمع إلا من رحم ربي ولا ندري سبب التقاعس اهو اللامبالاة أم الشعور المستمر بالإحباط أم هي الرغبة الذاتية بالبقاء على الهامش في محيط غلبه الفساد وترك استشارة كل نزيه فيه .

مهما كان السبب فان ذلك لن يعفيهم من دورهم الفكري في المجتمع الذي يتمزق , فوجود مواقع تواصل وصحف رقمية انتشرت بالآلاف على الانترنت تتوسل بهم للنشر فيها بدل صمتهم المفجع وإهمال مجتمعاتهم.

أي مبادرة تثقيفية تنويرية كانت ستجنبنا الكثير من الويلات لو أحسنا إدارة المجتمع فكريا منذ سنوات قبل أن تهبط علينا آلاف الأطنان من القنابل التي سحقتنا بشرا وحجرا وتاريخا وحضارة وارثا ثقافيا . لم يعد تسويف الشعور بالمسؤولية خيارا مقبولا حيث أصبحت عملية التنوير الفكري والثقافي للمجتمع واجبا تحتمه ظروف المرحلة بعيدا عن تأثيرات السياسة والعواطف الدينية ونظريات المؤامرة. طاقة الشباب المتوفرة لدينا والتي اختبرناها بعد المحنة اثبتت اندفاعا ونضجا كبيرا كنا نفتقده فيما مضى لكن كما يقال رب ضارة نافعة غيرت المفاهيم والعقول ولو أحسن المثقف توجيه هؤلاء الشباب والأخذ بأيديهم للتركيز على الايجابيات وتجاهل المثبطات لعادت الحياة إلى مدننا المسحوقة بأسرع من توقعاتنا . ومع ذلك فهم لا يحظون بالاهتمام رغم كونهم شريحة واسعة داعمة لمجتمعاتنا , ففي كل يوم نجد أن ما ينتجه الشباب هو نتيجة أعمال فردية مرتجلة لا يسبقها تخطيط واضح وعمل مترجم ورؤية مستقبلية , بل هو اندفاعا اجتماعيا محكوما بضرورات مرحلية ضاغطة. الشباب هم صمام أمان الأمم ومقياس قوتها , وهم ثروتها وخير من يقودها , وهم مقياس تقدمها أو تأخرها ومعيار رقيها أو تدهور أحوالها أن قاتل الإبداع والعمل هو الفراغ , فهو مخدر الحياة وقاتل الطموح , كيف لا يكون ذلك ونحن نشاهد ضعف واقع بعض الشباب اليوم , فهم إما على الطرقات منتشرون , أو على الشبكات الافتراضية أو مواقع التواصل الاجتماعي , أو عبر شاشات الفضاء , أي قضاء الوقت في عمل أشياء غير منتجة .

واجب المثقف استغلال نفس وسائل التواصل الاجتماعية المثبطة وتحويلها إلى أدوات فكرية منتجة دون أن يضطر لإجبار هؤلاء الشباب على تغيير هواياتهم بترك منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب النصح الساذج الذي ملوا من سماعة وكثرة تكراره فمن يعتقد بإمكانية إلغاء التكنولوجيا من الحياة إنما هو سذاجة مقولبة . الانتقال الهادف يختصر الأمر على الاستفادة من نفس وسائل التواصل لسحب توجه الشباب إليها وتحويلها لخدمة الفكر والمجتمع والتربية المعاصرة بأسلوب تقني عن طريق نشر ما يجذبهم لتنمية طاقاتهم المعرفية وبناء توجهات ايجابية تدريجيا لان هذه الرغبات الشبابية لعمل الخير والشهامة ومساعدة الآخرين موجودة في تراثنا الاجتماعي ولكن تحتاج من يقدمها إليهم بأسلوب جديد . أموال كثيرة تنفق على حفلات تكريم أو في مؤتمرات أو مهرجانات فارغة المحتوى , فلو اهتم أصحاب الأموال بالثروة الأقوى والأعظم وهي الاستثمار في طاقة الشباب للتنمية والبناء وهيئوا لها ميزانيات تجمع من خلالها الشتات الفكري والتربوي لأصبحنا نفوق كثير من الدول الغربية المتفوقة بإمكانياتها رغم افتقارها للشباب في الأعمار المنتجة .

نتمنى أن يكون هناك الكثيرون ممن يشاركوننا الأمل في ضرورة الانتباه لشريحة الشباب و أهمية الاهتمام بمستقبلهم , لما سينعكس بالخير عليهم وعلى الوطن بالكامل , خاصة وأن الأحداث الأخيرة التي شهدناها بينت للجميع الدور الهام الذي قدمه جيل الشباب للوقوف إلى جانب الوطن في محنته الاخيرة .