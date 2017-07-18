باسم ياخور يعيش أياماً عائلية سعيدة في فرانكفورت

القاهرة – الزمان

‎سافر الفنان السوري باسم ياخور في رحلة مع زوجته رنا، وابنهما الوحيد «روي» إلى ألمانيا، وتحديداً مدينة فرانكفورت.‎و شارك باسم ،الفانز بصور من رحلته، ظهر في أحدها يقفز بشكل قوي مع ابنه، وأعرب عن استمتاعه بأجواء أجازته في تعليق كتب فيه: « شوية جنون …… جمال اللحظات الخاصة ليس بالمكان فقط بل بمن تجمعنا معهم هذه اللحظات وكيف نعيشها بحرية .كل الحب لكم ولعائلاتكم الرائعة ولاهلكم واحبتكم اصدقائي »، حيث تمنى له الفانز فضاء أجازة ممتعة.‎من ناحية أخرى، وقع باسم ياخور، عقدا مع الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم، للقيام ببطولة مسلسل جديد بعنوان “ممنوع من دخول مصر”، وذلك تحضيراً للموسم الرمضاني المقبل.