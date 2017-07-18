مايا دياب شاركت الجمهور شرب البيرة على المسرح

بيروت – الزمان

‎تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي ضخم أحيته ضمن فعاليات مهرجان «البيرة»في «ضهور الشوير» ببيروت.‎مايا أشعلت حماس الحضور بباقة من أجمل أغانيها، وزادت حرارة الأجواء بطلّتها الأنيقة، حيث ارتدت فستاناً أبيض قصيراً جداً، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء ذو رقبة عالية من نفس اللون، وهو الـ«لوك» الذي نال إعجاب محبيها، وقد حرصت الفنانة علىمشاركة الجمهور في تناول زجاجة بيرة على المسرح.‎من ناحية أخرى، تستعد مايا دياب لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة «تبعد عني» التي طرحتها مؤخراً، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.