إطلاق دفعتين جديدتين من المنح لـ 23 ألف أسرة نازحة

بغداد – الزمان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن صرف دفعتين جديدتين من المنح المخصصة للأسر النازحة شملت اكثر من 23 ألف اسرة احداهما بواقع مليون دينار والأخرى 250 الف دينار.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة المعلومات والبحوث فيها وكالة ايمان ناجي قولها ان (دائرة المعلومات في الوزارة اكملت الدفعة 24 التي بلغ عددها 10 آلاف و186 عائلة نازحة مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة بواقع مليون دينار للعائلة الواحدة. كما أكملت الدائرة الدفعة 15 البالغ عددها 13 ألفاً و126 عائلة مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة بواقع 250 الف دينار للعائلة الواحدة ضمن التخصيصات المالية للعام الحالي)، موضحة ان (المنح المالية سيتم استلامها عن طريق البطاقة الذكية).واكدت ناجي ان الدفعات المتبقية سيتم اطلاقها تباعا عند الانتهاء من توزيع اِلمنح بين الأسر النازحة في جميع محافظات البلاد. في غضون ذلك، وصفت الامم المتحدة الدمار الذي لحق بالجانب الأيمن من مدينة الموصل بأنه الاسوأ في تاريخ العراق. وقالت نائب ممثل الامم المتحدة في العراق ليز غراندي في بيان ان الدمار الذي حل في ايمن المدينة يعد الاسوأ بتاريخ هذه البلاد فقد ادت العمليات العسكرية الى تضرر 38 منطقة بينها 15 مدمرة بالكامل . واوضحت ان الامم المتحدة تعمل على اكثر من 300 مشروع لاعادة الاستقرار الى الموصل بينها 70 مشروعا في جانبها الغربي . واشارت الى وجود كم هائل من العمل والتحديات التي يجب تجاوزها. من جهة اخرى، اعلنت مصادر حكومية عن متابعة السفارة العراقية في واشنطن لقضية ضبط النيابة الأمريكية لأكثر من 5 آلاف قطعة اثرية مهربة من العراق بعد 2003، مؤكدة تواصل وزارة الخارجية العراقية ولجنة الثقافة والاعلام النيابية مع السفارة بهذا الشأن.وأوضحت المصادر بأن (العراق يسعى لإستعادة هذه الاثار التي يعود اغلبها الى حضارات عراقية مختلفة). وكانت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية قد كشفت في السابع من تموز الجاري عن تسلم النيابة الأمريكية 5500 قطة أثرية قامت شركة هوبي لوبي الأمريكية بتهريبها من العراق.واكدت الصحيفة في تقرير لمراسلها في نيويورك تسليم الشركة المختصة ببيع التحف الفنية الآلاف من هذه القطع في إطار تسوية قانونية بعد ان وافقت على دفع مبلغ 3 ملايين دولار غرامة وتسليم 5500 قطعة أثرية هربت من مناطق أثرية في العراق.وتتهم النيابة الامريكية الشركة بانتهاك القوانين الفيدرالية في شحنها لتلك الرُقم الطينية والقطع الأثرية من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ببيانات مزيفة بوصفها (قطع بلاط). وينقل التقرير عن ستيف غرين، رئيس مجلس إدارة الشركة الذي اشترى القطع لحساب متحف الكتاب المقدس الذي يعمل على انشائه في واشنطن، قوله (كان علينا أن نمارس رقابة أكبر وأن ندقق بعناية في كيفية حيازة هذه المقتنيات).