جمرة القيظ تجتاح المنطقة وتلهب الأجواء سخونة

الأنواء تتوقع إرتفاعاً للحرارة نحو 51 مئوية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، أن تكون درجة الحرارة العظمى في العراق اليوم الاربعاء 51 درجة مئوية في طقس حار مع بعض الغيوم في عموم المناطق، فيما تجتاح المنطقة ظاهرة جمرة القيظ وترفع الحرارة فوق معدلاتها .واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحواً حاراً، مع بعض السحب، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 51 مئوية)،واضاف أن (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 51 والصغرى 29 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يتعمق تاثيره على اجواء العراق ليكون الطقس يوم غد الخميس في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة). وتابع ان (طقس الجمعة المقبلة سيكون في المناطق كافة صحوا كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية عن اليوم السابق مع عدم حدوث تغير في طقس السبت المقبل بالمناطق كافة عن اليوم السابق عدا انخفاض قليل في درجات الحرارة).ويشهد هذا الاسبوع وحسب المراصد الجوية (أيام الحر الشديد التي يسميها العراقيون – طباخات التمر- في العشرين من تموز وتنتهي في العشرين من آب من كل عام، حيث يبدأ خلالها التمر بالنضوج كما ان ماتعرف ما تعرف بـجمرة القيظ دخلت مرحلتها، في منطقة الشرق الأوسط، وهي ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في كل من العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر ومناطق عربية أخرى، وهي المناطق الأكثر حرارة في العالم).

جمرة القيظ

واضافت الارصاد في تقريرها ان (ظاهرة جمرة القيظ في منطقة الشرق الأوسط فترة انتقالية مدتها 52 يوماً، تبدأ من منتصف تموز وتمتد حتى نهاية آب تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها وتصل إلى 50 مئوية في الظل وتتجاوز 70 تحت أشعة الشمس وتتسم هذه الظاهرة الموسمية بشدة لسع الشمس وحمو الأرض وارتفاع الرطوبة على السواحل، وشدة هبوب رياح السموم، وخلالها يستمر الحر لساعات متأخرة من الليل). واوضح التقرير ان (الفلكيين يقسمون الظاهرة إلى 3 مراحل، وهي الجوزاء، وفيها تبلغ حرارة الجو مستويات قياسية، تليها المرحلة الثانية، وهي المرزم، ووالثالثة الكليبين)، مشيرين الى ان (الظاهرة تعمل على تلوين ثمار التمر وتظهر بواكيره، حيث تمر عملية نضح التمر بثلاث مراحل بصباغ اللون وأوسطها طباخ التمر وآخرها جداد النخل، وفي هذه المرحلة الأخيرة تبلغ الحرارة ذروتها)، وتابعت التقارير ان (السبب العلمي لـجمرة القيظ هو منخفض الهند الموسمي الذي يزداد نشاطه خلال هذه الفترة، ويمتد إلى بحر قزوين وصحراء إيران ويحتبس في جبال زاجروس، ثم يتحول إلى تيارات هوائية ساخنة تجتاح العراق والكويت والسعودية، وهو ما استدعى تحذيرات هيئة الإرصاد العالمية من ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق).