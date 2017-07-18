الحشد يرى 350 داعشياً فقط في تلعفر ويعد بسرعة التحرير

ديالى تحذّر من تشكيل ولاية إرهابية جديدة وتشن عمليات إستباقية

بغداد – محمد الصالحي

قدرت قيادة الحشد الشعبي وجود نحو 350 عنصرا من تنظيم داعش في قضاء تلعفر التابع إلى محافظة نينوى، مؤكدة سهولة عمليات التحرير بعد تطويق جميع اطراف القضاء .

وقال القيادي في الحشد محور الشمال علي الحسيني في تصريح امس ان (الاقتتال الداخلي بين عناصر عصابة داعش والذي يحدث بشكل شبه يومي أدى مقتل العديد من مقاتليهم، لأسباب تتعلق بالسيطرة على الأولى واختيار الوالي الجديد، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التي يمرون بها). وأضاف أن (عناصر داعش في تلعفر كانوا قبل تحرير الموصل يتجاوزون 1000 مقاتل، أما اليوم فهم ليسوا أكثر من 350 إرهابيا).واوضح ان (عملية اقتحام وتحرير تلعفر ستكون المعركة الأسهل، وكل الأجهزة الأمنية مستعدة، وهي محاصرة بالكامل). مشيرا إلى ان (خطة التحرير ستكون دقيقة وسيكون الأولى منها هو تحرير الإنسان من الإرهاب).قال مصدر أمس ان (عناصر داعش بدأت بتنفيذ حكم الإعدام الجماعي بحق عوائلهم استناداً إلى فتوى شرعية أصدرتها الهيئة الشرعية التابعة للتنظيم تزامناً مع قرب انطلاق عملية تحرير القضاء).

تحرير مناطق

واكد ان (الفتوى جاءت خوفاً من قيام عوائل تلك العصابات بالإبلاغ عنهم وتسليمهم إلى القوات الأمنية). ولفت الى أن (القوات الأمنية قامت بتهيئة عشرة ألاف مقاتل وبإمكانيات عسكرية تفوق تلك التي استخدمت في تحرير المناطق الأخرى لمدينة الموصل لتحقيق انتصاراً نوعيا يكون ختاما لتحرير محافظة نينوى بالكامل وبسط الأمن فيها).وكان قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله، قد اعلن منتصف تموز الحالي، أن المرحلة الرابعة من العمليات ستنطلق قريباً لتحرير قضاء تلعفر وبعض المناطق لاستكمال تحرير المحافظة بشكل كامل. وقال مصدر أمس ان (مسؤول ملف بيع الاعضاء البشرية في تنظيم داعش فر وثلاثة من مرافقية الى جهة مجهولة). مبينا انه (يكنى بابو الاكباد ويحمل جنسية دولة عربية تقع في القارة الافريقية ويتخذ من احد مقرات التنظيم في احد قرى قضاء تلعفر مقرا له).واضاف أن (ابو الاكباد متورط ببيع اكثر من 500 قطعة بشرية من اعضاء التنظيم من الذين يقعون في المعارك وبيعها الى تجار الاعضاء البشرية). لافتا الى انه (جنى من بيعها ملايين الدولارات).

ظاهرة هروب

وتابع ان (ظاهرة هروب واختفاء عناصر تنظيم داعش بات يظهر جليا بان التنظيم الى زوال ومن يتبقى منهم أما يسلم نفسه للقوات الامنية او يواجه مصير القتل). وفي الانبار أعلن رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية تمكنت من قتل أربعة انتحاريين من داعش يرتدون احزمة ناسفة حاولوا التسلل الى منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت). وأضاف أن (القوات الأمنية والعشائر تفرض سيطرتها على منطقة الدولاب والقرى المحيطة بها). مشيرا الى ان (الارهابيين لم يستطيعوا الدخول الى المنطقة او القرى). الى ذلك قالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من الفوج الأول لواء المشاة 28، وبالتعاون مع مفارز المعالجة التابعة إلى كتيبة هندسة ميدان الفرقة بالبحث والتفتيش عن كافة المخلفات الحربية في مناطق الصكرة وقرية الزاوية التي تم تحريرها من الفرقة و عمليات الجزيرة).واضاف انه (تم العثور على عدد من قذائف الهاون مختلفة الأنواع وصواريخ كاتيوشا وصواريخ قاذفة، وعدد من الجليكانات سعة 20 لتراً ممتلئة بمادة c4 شديدة الانفجار وإعداد كبيرة من العبوات الناسفة والألغام الأرضية محلية الصنع).وفي صلاح الدين قال آمر فوج شرطة النفط العقيد خالد القيسي في تصريح امس ان (تنظيم داعش شن إعتداءً على الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية حقول عجيل النفطي ضمن سلسلة جبال حمرين، واطلق عددا من قنابر الهاون تجاه احد المقرات العسكرية هناك، دون وقوع اية خسائر بشرية). واضاف ان (قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من صد الهجوم).وفي كركوك قال مصدر امس ان (عددا من عناصر داعش تسللوا فجراً الى احدى قرى قضاء الدبس وقتلوا خمسة اشخاص بينهم مختار القرية نحراً وبعدها فروا الى مكان مجهول). وفي ديالى قال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في تصريح أمس ان (داعش بدء يروج منذ ايام لتأسيس ولاية اطلق عليها الجبل تضم مناطق متفرقة من ديالى وصلاح الدين خاصة جبال حمرين التي تعد امتداداً طبيعياً بين المحافظتين). واضاف انه (وفق المعلومات المتوفرة فان داعش حدد المطيبيجة لتكون مركزاً مهماً للولاية الجديدة ونقطة انطلاق لعملياتها الاجرامية يقودها الارهابي ابو خميس عراقي الجنسية من سكنة سامراء بالاساس وهو معروف لدى الاجهزة الاستخبارية). مبينا ان (الولاية الجديدة تشكل خطرا لامن ديالى واستقرارها باعتبار بعض اجزائه تقع ضمن حدود المحافظة).وتابع ان (تأسيس ولاية جديدة ما هي الا دعاية اخرى لداعش لتأكيد وجوده في المناطق الممتدة بين ديالى وصلاح الدين وجذب المزيد من العناصر اليه). مبينا ان (كل المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد بأن تأسيس ولايات جديدة تأتي في اطار الانشقافات الحاصلة في هيكيلة التنظيم وسعي اطراف متنفذة فرض سلطتها على المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالنسبة للتنظيم) وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة نفذت سلسلة عمليات دهم في مناطق متفرقة من ديالى بينها بعقوبة اسفرت بمجملها عن اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب).واضاف ان (المعتقلين جرى نقلهم الى مراكز امنية للتحقيق معهم).