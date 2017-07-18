عبد الزهرة خالد – البصرة

حديث في نهار ساخن

أحاولُ دائماً الابتعاد عن حديث السياسة لكن عندما يمس كرامة الوطن والشرفاء شيئ يثير قلمي وكلامي بلا هوادة عن المسيئين للوطن.

في هذا الجو اللاهب بالحرارة العالية تجد رجالاً يتسابقون في التسلق على السواتر والتعمق في الطرقات الضيقة للتفتيش عن آفة الكفر والتكفير وخوارج العصر. وتجد شفاها جفت لأجل تطهير أرض الوطن من دنس شياطين العصر ودرنات السرطان ولفائف السلاطين.

وفي جوٍ مشبع بالبرودة والنعومة والإضاءة والتندر في تقليب صفحات ما تراه العيون في التواصل الإجتماعي تجد هناك جيشاً آخر يحتاج محاربته وتجد من هو فارغ من أي حس وطني أو يتعاطى أقراص الغباء قبل أن يكتب حروفاً ينتابها الشبهات، أشخاص لا ينتمون لهذا الوطن الجريح ولا يمتون بأية صلةٍ لهذا التراب.

أمس أقرأ لأشخاص أحدهم ذكر والأخرى أنثى يتساءلون عن تحرير الموصل وعن خسائر العدو (الدواعش) ولم يروا جثثهم أو أسر بعضهم، وهناك من يؤيد أسئلتهم الغبية وأفكارهم الضآلة.

فمن حقنا أن نرد على هؤلاء المشككين حتى بإنفسهم نقول إن لا يعجبكم النصر وأكرمونا بسكوتكم فأخرسوا بغيّكم تعمهون.

فأن مشروع تقسيم العراق حطمه الأبطال المقاتلون بكافة صنوفهم وتهشمت فكرة دويلات العراق التي كانت برعاية أجندات أمريكية – صهيونية – خليجية وبأي ثمن كان.

والمجنّدون هؤلاء الطبّالون وأصحاب الأبواق النشاز في الوسائل الاعلامية وغيرها فقد أصبح القاصي والداني يعرف تلك المشاريع المنهزمة أمام جحافل النصر عندما أعلنتها خطبة الجمعة علناً أمام العالم أجمع أن راية النصر ترفع بيد من يستحقها بيد المقاتلين، بيد الذين صنعوا للعراق مجداً بين الأمم، بيد من يريد العراق موحداً..

هكذا سقطت المشاريع الفئوية والحزبية والأقليمية.