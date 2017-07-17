عبد الكريم قاسم وسعدي يوسف

مكاتيب عراقية
علي السوداني
لا أحسب أن شعباً قائماً على وجه الأرض ، قد تعرض الى أكبر عملية تدويخ في التأريخ الحديث ، مثل تلك التي تمطر على رؤوس العراقيين وبلاد ما بين القهرين العظيمين .
دوخة فيسبوكية متبادلة بين حاكم مدجج بجيش ألكتروني عرمرم ابن عرمرمة ، وبين رعية بدا وكأنها استسلمت لمصائرها وذهبت مذهب الصاع بالسكتة والعين بقبول العور والخشم بقصبة فائضة ، فانفتح المشهد على حلبة لغوة عملاقة حيث صار الحوار والجدل يفسد للحب قضية ، وقد يصل الى باب هدر الدم وحرق الكتب ، كما تم مع الشاعر المهم سعدي يوسف ونصه الضعيف فنياً والعكر مزاجياً والمنثور على سلّم الغصة ، إذ تصدت له أضداد هائلة من الكتاب والكويتبين الذين اتفقوا على طائفية مكتوبه النثري البسيط ، وبنفس الزمان كان هؤلاء يغطسون شيئاً فشيئاً في بالوعة الطائفية المريضة حدّ آذانهم والخشوم ، فذهبت الكارثة الموصلية صوب المانشيت الثاني ، وصار سعدي يوسف وطقطوقة حرق كتبه بشارع عمه المتنبي ، هو المانشيت الأول ، وأنين الضحايا ما زال يسمع ورائحة الأجساد المتفسخة تشم من تحت أنقاض نينوى المنكوبة .
كلّ ردحة لها ثمن والدولة الضيقة المختصرة بمحمية بغداد العليلة وأختها العميقة التي تقود العربة من الكرسي الخلفي ، تبحث عن وليمتها ومانشيتها المفضل وهي تريد الاستمتاع بالأناشيد الوطنية وقصائد الرهز الفيسبوكي من دون أن تحرج نفسها بالأسئلة الضخمة والإجابات الموجعة ، تماماً مثل تعريفهم التطبيقي القبيح للديمقراطية الجديدة ، فهم يسمحون لك بشتمهم ولعنهم ورجمهم بهاونات الكلام الثقيل ، ثم يصوبون نحوك ابتسامة أبوية لذيذة ، فتستمر المعادلة قائمة على مقياس أنت تسب الحاكم والحاكم لا يحبسك وفي النتيجة الثابتة ستبقى أنت شتاماً أبدياً وسيبقى الحرامي مؤبداً مستوياً فوق عرش السلطة الثمين .
بادت وبردت واقعة سعدي يوسف الشاعر العراقي الأقرب الى نوبل من غيره إن بدّل النوبليون قياساتهم ومنعوا رائحة السياسة العطنة من دخول غرفة القياس ، حتى انولدت معمة رافدينية جديدة مناسبتها ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز من العام الميلادي الف وتسعمائة وثمانية وخمسون ، فانقسمت الناس وتناطحت وتقاصفت على فريقين ناشطين هما فريق قاسم وفريق فيصل ، فهذا فيصلي قح لكنه لم يعش أو يقرأ شيئاً عن الفيصلية وحسناتها وسيئاتها ، وذاك قاسمي عصبي وأيضاً هو لم يعرف شيئاً عن القاسمية وظرف ولادتها العسير وبركاتها ومساوئها ، واكتفى الفريقان المتذابحان بسيف اللغة مستعملين عنوانات جانبية مختصرة ، وشائعات سواق التاكسي وحلاق الحارة وخلاصات أغلفة الكتب وهوامشها الأخيرة .