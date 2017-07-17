عبد الكريم قاسم وسعدي يوسف

مكاتيب عراقية

علي السوداني

لا‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬شعباً‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬الى‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تدويخ‭ ‬في‭ ‬التأريخ‭ ‬الحديث‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تمطر‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬العراقيين‭ ‬وبلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القهرين‭ ‬العظيمين‭ .‬

دوخة‭ ‬فيسبوكية‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬حاكم‭ ‬مدجج‭ ‬بجيش‭ ‬ألكتروني‭ ‬عرمرم‭ ‬ابن‭ ‬عرمرمة‭ ‬،‭ ‬وبين‭ ‬رعية‭ ‬بدا‭ ‬وكأنها‭ ‬استسلمت‭ ‬لمصائرها‭ ‬وذهبت‭ ‬مذهب‭ ‬الصاع‭ ‬بالسكتة‭ ‬والعين‭ ‬بقبول‭ ‬العور‭ ‬والخشم‭ ‬بقصبة‭ ‬فائضة‭ ‬،‭ ‬فانفتح‭ ‬المشهد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬لغوة‭ ‬عملاقة‭ ‬حيث‭ ‬صار‭ ‬الحوار‭ ‬والجدل‭ ‬يفسد‭ ‬للحب‭ ‬قضية‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬باب‭ ‬هدر‭ ‬الدم‭ ‬وحرق‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مع‭ ‬الشاعر‭ ‬المهم‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف‭ ‬ونصه‭ ‬الضعيف‭ ‬فنياً‭ ‬والعكر‭ ‬مزاجياً‭ ‬والمنثور‭ ‬على‭ ‬سلّم‭ ‬الغصة‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬تصدت‭ ‬له‭ ‬أضداد‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والكويتبين‭ ‬الذين‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬طائفية‭ ‬مكتوبه‭ ‬النثري‭ ‬البسيط‭ ‬،‭ ‬وبنفس‭ ‬الزمان‭ ‬كان‭ ‬هؤلاء‭ ‬يغطسون‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬في‭ ‬بالوعة‭ ‬الطائفية‭ ‬المريضة‭ ‬حدّ‭ ‬آذانهم‭ ‬والخشوم‭ ‬،‭ ‬فذهبت‭ ‬الكارثة‭ ‬الموصلية‭ ‬صوب‭ ‬المانشيت‭ ‬الثاني‭ ‬،‭ ‬وصار‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف‭ ‬وطقطوقة‭ ‬حرق‭ ‬كتبه‭ ‬بشارع‭ ‬عمه‭ ‬المتنبي‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬المانشيت‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬وأنين‭ ‬الضحايا‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يسمع‭ ‬ورائحة‭ ‬الأجساد‭ ‬المتفسخة‭ ‬تشم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬نينوى‭ ‬المنكوبة‭ .‬

كلّ‭ ‬ردحة‭ ‬لها‭ ‬ثمن‭ ‬والدولة‭ ‬الضيقة‭ ‬المختصرة‭ ‬بمحمية‭ ‬بغداد‭ ‬العليلة‭ ‬وأختها‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬العربة‭ ‬من‭ ‬الكرسي‭ ‬الخلفي‭ ‬،‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬وليمتها‭ ‬ومانشيتها‭ ‬المفضل‭ ‬وهي‭ ‬تريد‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالأناشيد‭ ‬الوطنية‭ ‬وقصائد‭ ‬الرهز‭ ‬الفيسبوكي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحرج‭ ‬نفسها‭ ‬بالأسئلة‭ ‬الضخمة‭ ‬والإجابات‭ ‬الموجعة‭ ‬،‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬تعريفهم‭ ‬التطبيقي‭ ‬القبيح‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الجديدة‭ ‬،‭ ‬فهم‭ ‬يسمحون‭ ‬لك‭ ‬بشتمهم‭ ‬ولعنهم‭ ‬ورجمهم‭ ‬بهاونات‭ ‬الكلام‭ ‬الثقيل‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬يصوبون‭ ‬نحوك‭ ‬ابتسامة‭ ‬أبوية‭ ‬لذيذة‭ ‬،‭ ‬فتستمر‭ ‬المعادلة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬أنت‭ ‬تسب‭ ‬الحاكم‭ ‬والحاكم‭ ‬لا‭ ‬يحبسك‭ ‬وفي‭ ‬النتيجة‭ ‬الثابتة‭ ‬ستبقى‭ ‬أنت‭ ‬شتاماً‭ ‬أبدياً‭ ‬وسيبقى‭ ‬الحرامي‭ ‬مؤبداً‭ ‬مستوياً‭ ‬فوق‭ ‬عرش‭ ‬السلطة‭ ‬الثمين‭ .‬

بادت‭ ‬وبردت‭ ‬واقعة‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف‭ ‬الشاعر‭ ‬العراقي‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬نوبل‭ ‬من‭ ‬غيره‭ ‬إن‭ ‬بدّل‭ ‬النوبليون‭ ‬قياساتهم‭ ‬ومنعوا‭ ‬رائحة‭ ‬السياسة‭ ‬العطنة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غرفة‭ ‬القياس‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬انولدت‭ ‬معمة‭ ‬رافدينية‭ ‬جديدة‭ ‬مناسبتها‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬تموز‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الميلادي‭ ‬الف‭ ‬وتسعمائة‭ ‬وثمانية‭ ‬وخمسون‭ ‬،‭ ‬فانقسمت‭ ‬الناس‭ ‬وتناطحت‭ ‬وتقاصفت‭ ‬على‭ ‬فريقين‭ ‬ناشطين‭ ‬هما‭ ‬فريق‭ ‬قاسم‭ ‬وفريق‭ ‬فيصل‭ ‬،‭ ‬فهذا‭ ‬فيصلي‭ ‬قح‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يعش‭ ‬أو‭ ‬يقرأ‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬الفيصلية‭ ‬وحسناتها‭ ‬وسيئاتها‭ ‬،‭ ‬وذاك‭ ‬قاسمي‭ ‬عصبي‭ ‬وأيضاً‭ ‬هو‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬القاسمية‭ ‬وظرف‭ ‬ولادتها‭ ‬العسير‭ ‬وبركاتها‭ ‬ومساوئها‭ ‬،‭ ‬واكتفى‭ ‬الفريقان‭ ‬المتذابحان‭ ‬بسيف‭ ‬اللغة‭ ‬مستعملين‭ ‬عنوانات‭ ‬جانبية‭ ‬مختصرة‭ ‬،‭ ‬وشائعات‭ ‬سواق‭ ‬التاكسي‭ ‬وحلاق‭ ‬الحارة‭ ‬وخلاصات‭ ‬أغلفة‭ ‬الكتب‭ ‬وهوامشها‭ ‬الأخيرة‭ . ‬