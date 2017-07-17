مائة طلب لشراء فستان النجمة التركية فهرية أفجان

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعرب‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬التركي‭ ‬رشيد‭ ‬باغزيباغلي‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬مما‭ ‬أثير‭ ‬حول‭ ‬استنساخ‭ ‬فستان‭ ‬زفاف‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬فهرية‭ ‬أفجان،‭ ‬والذي‭ ‬تولى‭ ‬تصميمه،‭ ‬من‭ ‬فستان‭ ‬زفاف‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬نسليهان‭ ‬أتاغول،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬المشترك‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬الفستانين‭ ‬هو‭ ‬انتمائهما‭ ‬للفساتين‭ ‬الكلاسيكية‭. ‬

رشيد‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬ضحك‭ ‬عندما‭ ‬قرأ‭ ‬تعليقات‭ ‬البعض‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بتشابه‭ ‬الفستانين،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬بذل‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬جهداً‭ ‬كبيراً‭ ‬حتى‭ ‬يصلوا‭ ‬لنتيجة‭ ‬مرضية‭ ‬لهم‭ ‬وللعروس،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬فهرية‭ ‬عقب‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬سعيدة‭ ‬بردود‭ ‬فعل‭ ‬الحضور‭ ‬الذين‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬طلّتها،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬التركي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬فستان‭ ‬زفاف‭ ‬فهرية‭ ‬نال‭ ‬إعجاب‭ ‬الكثيرات‭ ‬خارج‭ ‬تركيا‭ ‬أيضاَ،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬تلقيه‭ ‬100‭ ‬طلب‭ ‬شراء‭ ‬للفستان‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬فهرية‭ ‬أفجان‭ ‬احتفلت‭ ‬بزفافها‭ ‬على‭ ‬بوراك‭ ‬أوزجفيت‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بحفل‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬سعيد‭ ‬حليم‭ ‬باشا‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬البسفور‭ ‬بحضور‭ ‬مشاهير‭ ‬تركيا،‭ ‬وعقب‭ ‬انتشار‭ ‬صور‭ ‬الزفاف،‭ ‬اتهم‭ ‬بعض‭ ‬النشطاء‭ ‬الفنانة‭ ‬بنسخ‭ ‬فستان‭ ‬زفافها‭ ‬من‭ ‬فستان‭ ‬زفاف‭ ‬نسليهان‭ ‬أتاغول‭ ‬التي‭ ‬احتفلت‭ ‬بزواجها‭ ‬على‭ ‬الفنان‭ ‬فادير‭ ‬دوغلو‭ ‬يوليو‭ ‬2016‭.‬