مائة طلب لشراء فستان النجمة التركية فهرية أفجان

اسطنبول – الزمان
أعرب مصمم الأزياء التركي رشيد باغزيباغلي عن استغرابه مما أثير حول استنساخ فستان زفاف النجمة التركية فهرية أفجان، والذي تولى تصميمه، من فستان زفاف النجمة التركية نسليهان أتاغول، مشدداً على أن العامل المشترك الوحيد بين الفستانين هو انتمائهما للفساتين الكلاسيكية.
رشيد أكد أنه ضحك عندما قرأ تعليقات البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتشابه الفستانين، مشدداً على أنه بذل وفريق العمل جهداً كبيراً حتى يصلوا لنتيجة مرضية لهم وللعروس، وكشف عن أنه تحدث مع فهرية عقب حفل الزفاف، لافتاً إلى أنها كانت سعيدة بردود فعل الحضور الذين أثنوا على طلّتها، كما كشفت عن نيتها في التعامل معه مجدداً في المستقبل القريب.
مصمم الأزياء التركي أوضح أن فستان زفاف فهرية نال إعجاب الكثيرات خارج تركيا أيضاَ، وكشف عن تلقيه 100 طلب شراء للفستان من الدول العربية، وعلى رأسهم قطر والسعودية.
يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على بوراك أوزجفيت يوم 29 يونيو الماضي بحفل ضخم في قصر سعيد حليم باشا المطل على جسر البسفور بحضور مشاهير تركيا، وعقب انتشار صور الزفاف، اتهم بعض النشطاء الفنانة بنسخ فستان زفافها من فستان زفاف نسليهان أتاغول التي احتفلت بزواجها على الفنان فادير دوغلو يوليو 2016.