تأملوا تصحوا.. 11 فائدة لرياضة التأمل

اسطنبول‭ ‬–‭ ‬الأناضول‭ ‬:‭ ‬برزت‭ ‬رياضة‭ ‬التأمل‭ ‬كوسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والاكتئاب‭ ‬وزيادة‭ ‬التركيز‭ ‬والمشاعر‭ ‬الإيجابية‭ ‬وتحسين‭ ‬أنماط‭ ‬النوم‭ ‬الصحية،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬نتاجاً‭ ‬لعشرات‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ويتحقق‭ ‬التأمل‭ ‬عندما‭ ‬يقوم‭ ‬الشخص‭ ‬بخلق‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬لشيء‭ ‬معين،‭ ‬ثم‭ ‬التركيز‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬يمكّنه‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬رؤية‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬حوله،‭ ‬سوى‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬في‭ ‬عقله‭. ‬والتنفس‭ ‬مهم‭ ‬وضروري‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التأمل،‭ ‬ويتم‭ ‬بعمق‭ ‬وهدوء،‭ ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬التأمل‭ ‬ستجد‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التنفس‭ ‬تتم‭ ‬بانتظام‭. ‬ويستحسن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التأمل‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬هادئ،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الإضاءة‭ ‬طبيعية‭ ‬ومعتدلة،‭ ‬وأن‭ ‬يملأ‭ ‬الهواء‭ ‬النقي‭ ‬جنبات‭ ‬الحجرة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الغرفة‭ ‬معتدلة‭. ‬

ويجلس‭ ‬المتأمل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مريح‭ ‬وضع‭ ‬القرفصاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬مستقيم‭ ‬ومريح،‭ ‬والرأس‭ ‬متعامدة‭ ‬على‭ ‬الكتفين‭. ‬وكلما‭ ‬كان‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مستقيم‭ ‬كلما‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬التنفس‭ ‬بسهولة‭ ‬أكثر،‭ ‬وانتظمت‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬إمالة‭ ‬الرأس‭ ‬قليلاً‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاسترخاء،‭ ‬مع‭ ‬ارتكاز‭ ‬اليدين‭ ‬على‭ ‬الركبتين‭. ‬ورصد‭ ‬موقع‭ ‬فائدة‭ ‬مختلفة‭ ‬لرياضة‭ ‬التأمل،‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقها‭ ‬جميعًا،‭ ‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬يوميًا‭. ‬

تقليل‭ ‬الإجهاد

أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسباب،‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬الأشخاص‭ ‬للتأمل،‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإجهاد،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬شملت‭ ‬أكثر‭ ‬منشخص‭ ‬يتعرضون‭ ‬للإجهاد‭ ‬والتوتر‭ ‬اليومي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإجهاد‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬الكورتيزول‭ ‬أو‭ ‬‭”‬هرمون‭ ‬الإجهاد‭ ‬فى‭ ‬الدم،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬إفراز‭ ‬مادة‭ ‬السيتوكينات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬الأرق‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭. ‬أثبتت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬علىمتطوعًا،‭ ‬بعد‭ ‬ممارسة‭ ‬التأمل‭ ‬بانتظام،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وكانت‭ ‬دراسة‭ ‬أخرى‭ ‬شملت‭ ‬عددًا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬شخصًا،‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬ممارسة‭ ‬التأمل‭ ‬بانتظام‭ ‬خفض‭ ‬مستويات‭ ‬القلق‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين‭. ‬يعمل‭ ‬التأمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬النفسي‭ ‬وإعطاء‭ ‬نظرة‭ ‬إيجابية‭ ‬للمرضى‭ ‬النفسيين،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬يمارس‭ ‬التأمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭.‬

وكشفت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬التأمل‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬ويزيد‭ ‬التفكير‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتفاؤل‭.‬

تساعد‭ ‬بعض‭ ‬أنماط‭ ‬التأمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬فهم‭ ‬الشخص‭ ‬لذاته،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وبناء‭ ‬الشخصية‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬وفعال،‭ ‬حيث‭ ‬يكتسب‭ ‬الشخص‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الأفكار‭ ‬الايجابية‭ ‬والسلبية‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬داخل‭ ‬الذات‭.‬

امرأة‭ ‬مصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬مارسن‭ ‬التأمل‭ ‬بانتظام،‭ ‬أنه‭ ‬زاد‭ ‬لديهن‭ ‬تقديرهن‭ ‬للذات‭ ‬وانخفض‭ ‬لديهن‭ ‬أيضًا‭ ‬مشاعر‭ ‬الوحدة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬اللاتي‭ ‬تعرضن‭ ‬لجلسات‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭.‬

5‭ ‬‭-‬‭ ‬زيادة‭ ‬التركيز‭ ‬والانتباه‭:‬‭ ‬

أظهرت‭ ‬التجارب‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬أسابيع،‭ ‬أن‭ ‬التأمل‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الانتباه‭ ‬وقوة‭ ‬التحمل‭ ‬للأفراد،‭ ‬وأن‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬لفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬قد‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التركيز‭ ‬والانتباه‭.‬

6-‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الذاكرة‭:‬‭ ‬

وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬التأمل‭ ‬تفيد‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الذاكرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬السرعة‭ ‬الذهنية،‭ ‬كما‭ ‬تفيد‭ ‬مرضى‭ ‬الزهايمر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬استرجاع‭ ‬الذاكرة‭.‬

7-‭ ‬زيادة‭ ‬المشاعر‭ ‬الإيجابية‭:‬‭ ‬

كشفت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬التأمل‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬الإيجابية‭ ‬تجاه‭ ‬الآخرين‭ ‬مثل‭ ‬العطف‭ ‬والرحمة‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الأزواج،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الغضب‭.‬

8-‭ ‬مكافحة‭ ‬الإدمان‭:‬‭ ‬

الانضباط‭ ‬العقلي،‭ ‬الذي‭ ‬يتطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رياضة‭ ‬التأمل،‭ ‬يساعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬وزيادة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والوعي‭.‬

وقد‭ ‬يساعد‭ ‬التأمل‭ ‬أيضًا،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسات،‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الشراهة‭ ‬والرغبة‭ ‬الشديدة‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام،‭ ‬من‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬أطعمة‭ ‬بعينها‭.‬

9‭ ‬‭-‬‭ ‬تحسين‭ ‬النوم‭:‬‭ ‬

عند‭ ‬مقارنة‭ ‬فترات‭ ‬النوم‭ ‬لمجموعتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬تمارس‭ ‬التأمل‭ ‬بانتظام،‭ ‬والأخرى‭ ‬لا‭ ‬تمارسه،‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬زادت‭ ‬لديهم‭ ‬فترات‭ ‬النوم‭ ‬الليلية‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬التأمل‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬استرخاء‭ ‬الجسم،‭ ‬وتقليل‭ ‬مشاعر‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭.‬

10‭ ‬‭-‬‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الألم‭:‬‭ ‬

استخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬تقنية‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬لمراقبة‭ ‬نشاط‭ ‬المخ،‭ ‬حينما‭ ‬واجه‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬3500‭ ‬شخصًا،‭ ‬حافزًا‭ ‬مؤلمًا‭.‬

وانقسموا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬تمارس‭ ‬التأمل‭ ‬بانتظام‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬أسبوعيًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تمارس‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التأمل‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬التأمل‭ ‬قد‭ ‬قلل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الألم،‭ ‬وخفض‭ ‬انخفاض‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬المزمن‭ ‬أو‭ ‬المتقطع‭.‬

11‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭:‬‭ ‬

في‭ ‬دراسة‭ ‬شملت‭ ‬996‭ ‬متطوعاً‭ ‬يمارسون‭ ‬التأمل‭ ‬باستمرار،‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬التأمل‭ ‬يخفض‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تخفيف‭ ‬الإشارات‭ ‬العصبية‭ ‬التي‭ ‬تنسق‭ ‬وتنظم‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬والتوتر‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭.‬