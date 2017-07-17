شيرين تغني مع بناتها في حفل خاص

القاهرة - الزمان
غنت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب،في حفل خاص مع بناتها. وكانت مفاجأة الحضور ، حيث حضرت الاحتفال الذي اقامه الموسيقار أمير عبد المجيد لمناسبة زفاف كريمته عبيده الى الصحفي أحمدالطاهري، وذلك بفندق ويستن بالتجمع بحضور نجوم الفن والاعلام.
وكان من بين الحضور المطرب عبادي الجوهر، والمطرب إهاب توفيق، والمطربة غادة رجب، والمطربه نيفين رجب، وسعيد الارتست، وابراهيم كولا، والمطربة راندا، والمطرب محمد الحلو وحرمه، و الفنانه الليبية خدوجة صبري، والملحن شريف حمدي، شقيق العريس، والكاتب حازم الحديدي، والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامي احمدخيري، والمنتج ياسر سليم، والفنان أحمد رفعت، ومدير الحفلات محمد علي. كما حضر المطرب أركان فؤاد وحرمه المطربة نادية مصطفى، والموسقار عبدالوهاب منسى، والمستشار محمد قنديل وحرمه، والإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامي خيري رمضان وحرمه، والإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامية منى العراقى، والإعلامي شريف فؤاد وحرمه، والإعلامية سالى عبدالسلام، والمطرب مينا عطا، والفنان إسماعيل فرغلي، والفنان حمزه العيلى، والمخرج نبيل عبدالنعيم، ومهندس الصوت ياسر أنور، ومهندس الصوت عاصم السيد، والمخرجة ميسا عارف، والإعلامي حسام الدين حسين. وقام بتصوير الفيديو المخرج أشرف حامد، وأحيا الحفل دياب، ومحمود الليثى، وعلى الحجار.