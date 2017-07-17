شيرين تغني مع بناتها في حفل خاص

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

غنت‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب،في‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬بناتها‭. ‬وكانت‭ ‬مفاجأة‭ ‬الحضور‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬حضرت‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬اقامه‭ ‬الموسيقار‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬لمناسبة‭ ‬زفاف‭ ‬كريمته‭ ‬عبيده‭ ‬الى‭ ‬الصحفي‭ ‬أحمدالطاهري،‭ ‬وذلك‭ ‬بفندق‭ ‬ويستن‭ ‬بالتجمع‭ ‬بحضور‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬والاعلام‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬المطرب‭ ‬عبادي‭ ‬الجوهر،‭ ‬والمطرب‭ ‬إهاب‭ ‬توفيق،‭ ‬والمطربة‭ ‬غادة‭ ‬رجب،‭ ‬والمطربه‭ ‬نيفين‭ ‬رجب،‭ ‬وسعيد‭ ‬الارتست،‭ ‬وابراهيم‭ ‬كولا،‭ ‬والمطربة‭ ‬راندا،‭ ‬والمطرب‭ ‬محمد‭ ‬الحلو‭ ‬وحرمه،‭ ‬و‭ ‬الفنانه‭ ‬الليبية‭ ‬خدوجة‭ ‬صبري،‭ ‬والملحن‭ ‬شريف‭ ‬حمدي،‭ ‬شقيق‭ ‬العريس،‭ ‬والكاتب‭ ‬حازم‭ ‬الحديدي،‭ ‬والإعلامية‭ ‬شيماء‭ ‬حافظ،‭ ‬والإعلامي‭ ‬احمدخيري،‭ ‬والمنتج‭ ‬ياسر‭ ‬سليم،‭ ‬والفنان‭ ‬أحمد‭ ‬رفعت،‭ ‬ومدير‭ ‬الحفلات‭ ‬محمد‭ ‬علي‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬المطرب‭ ‬أركان‭ ‬فؤاد‭ ‬وحرمه‭ ‬المطربة‭ ‬نادية‭ ‬مصطفى،‭ ‬والموسقار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬منسى،‭ ‬والمستشار‭ ‬محمد‭ ‬قنديل‭ ‬وحرمه،‭ ‬والإعلامي‭ ‬معتز‭ ‬الدمرداش،‭ ‬والإعلامي‭ ‬خيري‭ ‬رمضان‭ ‬وحرمه،‭ ‬والإعلامية‭ ‬ريهام‭ ‬إبراهيم،‭ ‬والإعلامية‭ ‬منى‭ ‬العراقى،‭ ‬والإعلامي‭ ‬شريف‭ ‬فؤاد‭ ‬وحرمه،‭ ‬والإعلامية‭ ‬سالى‭ ‬عبدالسلام،‭ ‬والمطرب‭ ‬مينا‭ ‬عطا،‭ ‬والفنان‭ ‬إسماعيل‭ ‬فرغلي،‭ ‬والفنان‭ ‬حمزه‭ ‬العيلى،‭ ‬والمخرج‭ ‬نبيل‭ ‬عبدالنعيم،‭ ‬ومهندس‭ ‬الصوت‭ ‬ياسر‭ ‬أنور،‭ ‬ومهندس‭ ‬الصوت‭ ‬عاصم‭ ‬السيد،‭ ‬والمخرجة‭ ‬ميسا‭ ‬عارف،‭ ‬والإعلامي‭ ‬حسام‭ ‬الدين‭ ‬حسين‭. ‬وقام‭ ‬بتصوير‭ ‬الفيديو‭ ‬المخرج‭ ‬أشرف‭ ‬حامد،‭ ‬وأحيا‭ ‬الحفل‭ ‬دياب،‭ ‬ومحمود‭ ‬الليثى،‭ ‬وعلى‭ ‬الحجار‭.‬