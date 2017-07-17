ألام الظهر والمفاصل في توصيف دقيق وعلاجات مبسطة من الاخصائي الدكتور عبدالوهاب الجبوري

لاهاي‭ – ‬الزمان‭ ‬

كتب‭ ‬‭”‬‭ ‬بقراط‭ ‬‭”‬‭ ‬رساله‭ ‬عن‭ ‬الكسور‭ ‬وخلع‭ ‬المفاصل‭ ‬،‭ ‬ووصف‭ ‬علاجاً‭ ‬لخلع‭ ‬مفصل‭ ‬الكتف‭ ‬لايكاد‭ ‬يختلف‭ ‬عما‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬الحديثة‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الحضارة‭ ‬العربية‭ ‬ازدهر‭ ‬‭(‬980-1027‭)‬‭ ‬ميلادي‭ ‬وألف‭ ‬كتابه‭ ‬الشهير‭ ‬قانون‭ ‬الطب‭ ‬‭))‬‭ ‬وهو‭ ‬يمثل‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬اليها‭ ‬حضارة‭ ‬العرب‭ ‬الطبية‭ ‬واشتهر‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬في‭ ‬القرون‭ ‬الوسطى‭ ‬وكان‭ ‬اهم‭ ‬مرجع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬أثناء‭ ‬نهضتها‭ .‬

التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬شائعة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بسبب‭ ‬‭((‬‭ ‬استهلاك‭ ‬المفصل‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الزمن‭ ‬مما‭ ‬يصيب‭ ‬الغضروف‭ ‬المفصلي‭ ‬بالخشونة‭ ‬،‭ ‬وتدب‭ ‬في‭ ‬المفصل‭ ‬علامات‭ ‬الألتهاب‭ ‬،‭ ‬واعراض‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬حدوث‭ ‬ألم‭ ‬مصاحب‭ ‬لحركة‭ ‬يهدأ‭ ‬بعدما‭ ‬يتوقف‭ ‬المفصل‭ ‬عن‭ ‬الأستخدام‭ ‬،‭ ‬وحدوث‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حركة‭ ‬المفصل‭ ‬وتيبس‭ ‬احياناً‭ .‬

اما‭ ‬مرض‭ ‬‭((‬‭ ‬الروماتويد‭ ‬‭))‬‭ ‬المفصلي‭ ‬فهو‭ ‬مرتبط‭ ‬بوجود‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬أشد‭ ‬قسوه‭ ‬من‭ ‬الروماتيزم‭ ‬وتزيد‭ ‬درجة‭ ‬الأصابه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشباب‭ ‬واواسط‭ ‬العمر‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬النساءويتميز‭ ‬بأعراض‭ ‬جهازيه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الألم‭ ‬وصعوبة‭ ‬تحريك‭ ‬المفاصل‭ ‬المصابه‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬،‭ ‬وخاصه‭ ‬أثناء‭ ‬حدوث‭ ‬نوبات‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الحاده‭ ‬

تجنب‭ ‬الأغذيه‭ ‬المثيره‭ ‬لأوجاع‭ ‬المفاصل‭ .‬وجد‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬بألتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬‭((‬‭ ‬الروماتويد‭ ‬المفصلي‭ ‬‭))‬‭ ‬اكثر‭ ‬حساسيه‭ ‬ضد‭ ‬بعض‭ ‬الأغذيه‭ ‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الغذائيه‭ ‬تعمل‭ ‬كالرجينات‭ ‬تثير‭ ‬حدوث‭ ‬تفاعلات‭ ‬المفاصل‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬المريض‭ ‬هذه‭ ‬العلاقه‭ ‬بوضوح‭ .‬

بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نلاحظ‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬ماتأكله‭ ‬من‭ ‬اغذيه‭ ‬مختلفه‭ ‬وزيادة‭ ‬التهاب‭ ‬واوجاع‭ ‬المفاصل‭ . ‬وبالتالي‭ ‬تتجنب‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬،‭ ‬وبصفه‭ ‬عامه‭ ‬تظهر‭ ‬هذه‭ ‬الحساسيه‭ ‬الغذائيه‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬ضد‭ ‬انواع‭ ‬معينه‭ ‬من‭ ‬المأكولات‭ ‬خاصه‭ ‬عائلة‭ ‬الخضروات‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬الطماطم‭ ‬،‭ ‬والبطاطس‭ ‬،‭ ‬والفلفل‭ ‬الأحمر‭ ‬الحار‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬القمح‭ ‬،‭ ‬الذره‭ ‬،‭ ‬والألبان‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬واللحم‭ ‬البقري‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تناول‭ ‬الزنجبيل‭ ‬والكركم‭ ‬لأوجاع‭ ‬المفاصل‭ ‬افضل‭ ‬عشبين‭ ‬لمساعدة‭ ‬تخفيف‭ ‬اوجاع‭ ‬والتهاب‭ ‬المفاصل‭ .‬

فإذا‭ ‬اردت‭ ‬تحسين‭ ‬حالة‭ ‬مفاصلك‭ ‬فقم‭ ‬ببساطه‭ ‬بممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬بمعدل‭ ‬نصف‭ ‬ساعه‭ ‬يومياً‭ ‬او‭ ‬حسب‭ ‬قدرتك‭ ‬على‭ ‬الأحتمال‭ .‬

‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬فوق‭ ‬الستين‭ ‬عاماً‭ ‬يشكين‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬،‭ ‬واسبابه‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬نقص‭ ‬الكثافه‭ ‬العظميه‭ ‬،‭ ‬والتنكس‭ ‬المفصلي‭ ‬والألام‭ ‬العضليه‭ ‬بعد‭ ‬التعب‭ ‬والجهد‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬تشنج‭ ‬عضلات‭ ‬الظهر‭ ‬،‭ ‬والانزلاق‭ ‬الفقري‭ ‬وفتق‭ ‬النواة‭ ‬،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬المريضه‭ ‬واجراء‭ ‬التحاليل‭ ‬المناسبه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اجراء‭ ‬المعالجه‭ ‬المناسبه‭ .‬ولا‭ ‬مانع‭ ‬في‭ ‬البدايه‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬المسكانات‭ ‬واجراء‭ ‬المعالجهالفيزيائيه‭ ‬الحفيفهكالحراره‭ ‬والمساجات‭ ‬ريثما‭ ‬يؤكد‭ ‬التشخيص‭ ..‬

تقول‭ ‬احصائيه‭ ‬عن‭ ‬ألم‭ ‬الظهر‭ ‬‭:‬‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬ثلاثه‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬افراد‭ ‬يصابون‭ ‬بألم‭ ‬الظهر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬ومن‭ ‬اكثر‭ ‬الأسباب‭ ‬شيوعاً‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬رفع‭ ‬احمال‭ ‬ثقيله‭ ‬‭((‬‭ ‬او‭ ‬ربما‭ ‬خفيفه‭ ‬‭))‬‭ ‬بطريقة‭ ‬خاطئه‭ ‬تعرض‭ ‬عضلات‭ ‬الظهر‭ ‬للشد‭ ‬العنيف‭ …‬

او‭ ‬تعرض‭ ‬الظهر‭ ‬‭(‬‭ ‬او‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬‭)‬‭ ‬لحركات‭ ‬سريعه‭ ‬مفاجئه‭ ‬يتعرض‭ ‬خلالها‭ ‬لشئ‭ ‬شديد‭ ‬حتى‭ ‬كأثناء‭ ‬العطس‭ ‬الشديد‭ ‬المفاجئ‭ ‬والوقوف‭ ‬والجلوس‭ ‬لفترات‭ ‬طويله‭ ‬وخاصه‭ ‬في‭ ‬اوضاع‭ ‬غير‭ ‬سليمه‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬منطقة‭ ‬الظهر‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬مناطق‭ ‬الجسم‭ ‬عرضه‭ ‬للأصابه‭ ‬بالتقلصات‭ ‬العضليه‭ ‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لألم‭ ‬في‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬مناطق‭ ‬الجسم‭ ‬استجابه‭ ‬لعملية‭ ‬المساج‭ ‬وخاصة‭ ‬انها‭ ‬مساحه‭ ‬كبيره‭ ‬تسمح‭ ‬بالتدليك‭ ‬بحرية‭ .‬