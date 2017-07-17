ألام الظهر والمفاصل في توصيف دقيق وعلاجات مبسطة من الاخصائي الدكتور عبدالوهاب الجبوري

لاهاي – الزمان
كتب ” بقراط ” رساله عن الكسور وخلع المفاصل ، ووصف علاجاً لخلع مفصل الكتف لايكاد يختلف عما في الكتب الحديثة وفي ظل الحضارة العربية ازدهر (980-1027) ميلادي وألف كتابه الشهير قانون الطب )) وهو يمثل القمة التي وصلت اليها حضارة العرب الطبية واشتهر في أوربا في القرون الوسطى وكان اهم مرجع في دول الغرب أثناء نهضتها .
التهاب المفاصل مشكلة صحية شائعة الى حد كبير خاصة بين كبار السن بسبب (( استهلاك المفصل على مر الزمن مما يصيب الغضروف المفصلي بالخشونة ، وتدب في المفصل علامات الألتهاب ، واعراض هذه المشكلة حدوث ألم مصاحب لحركة يهدأ بعدما يتوقف المفصل عن الأستخدام ، وحدوث قصور في مجال حركة المفصل وتيبس احياناً .
اما مرض (( الروماتويد )) المفصلي فهو مرتبط بوجود خطأ في عمل الجهاز المناعي وهو مرض أشد قسوه من الروماتيزم وتزيد درجة الأصابه به في مرحلة الشباب واواسط العمر خاصة عند النساءويتميز بأعراض جهازيه إلى جانب الألم وصعوبة تحريك المفاصل المصابه وارتفاع درجة الحرارة ، وخاصه أثناء حدوث نوبات هذا المرض الحاده
تجنب الأغذيه المثيره لأوجاع المفاصل .وجد ان بعض المرضى بألتهاب المفاصل ، وخاصة (( الروماتويد المفصلي )) اكثر حساسيه ضد بعض الأغذيه ، بمعنى ان بعض المواد الغذائيه تعمل كالرجينات تثير حدوث تفاعلات المفاصل وربما لا يدرك المريض هذه العلاقه بوضوح .
بناء على ذلك نلاحظ وجود علاقة بين ماتأكله من اغذيه مختلفه وزيادة التهاب واوجاع المفاصل . وبالتالي تتجنب هذه الأنواع ، وبصفه عامه تظهر هذه الحساسيه الغذائيه في عدد كبير من الحالات ضد انواع معينه من المأكولات خاصه عائلة الخضروات والتي تضم الطماطم ، والبطاطس ، والفلفل الأحمر الحار وغير ذلك ، وكذلك القمح ، الذره ، والألبان ومنتجاتها واللحم البقري وفي الوقت نفسه تناول الزنجبيل والكركم لأوجاع المفاصل افضل عشبين لمساعدة تخفيف اوجاع والتهاب المفاصل .
فإذا اردت تحسين حالة مفاصلك فقم ببساطه بممارسة رياضة المشي بمعدل نصف ساعه يومياً او حسب قدرتك على الأحتمال .
كثير من السيدات في عمر فوق الستين عاماً يشكين من ألم في الظهر ، واسبابه كثيرة منها نقص الكثافه العظميه ، والتنكس المفصلي والألام العضليه بعد التعب والجهد التي تسبب تشنج عضلات الظهر ، والانزلاق الفقري وفتق النواة ، فلا بد من فحص المريضه واجراء التحاليل المناسبه ومن ثم اجراء المعالجه المناسبه .ولا مانع في البدايه من أخذ المسكانات واجراء المعالجهالفيزيائيه الحفيفهكالحراره والمساجات ريثما يؤكد التشخيص ..
تقول احصائيه عن ألم الظهر : ان كل ثلاثه من اربعة افراد يصابون بألم الظهر خلال فترة ما من حياتهم ومن اكثر الأسباب شيوعاً وراء ذلك رفع احمال ثقيله (( او ربما خفيفه )) بطريقة خاطئه تعرض عضلات الظهر للشد العنيف …
او تعرض الظهر ( او العمود الفقري ) لحركات سريعه مفاجئه يتعرض خلالها لشئ شديد حتى كأثناء العطس الشديد المفاجئ والوقوف والجلوس لفترات طويله وخاصه في اوضاع غير سليمه واذا كانت منطقة الظهر من اكثر مناطق الجسم عرضه للأصابه بالتقلصات العضليه ، وبالتالي لألم في كذلك من اكثر مناطق الجسم استجابه لعملية المساج وخاصة انها مساحه كبيره تسمح بالتدليك بحرية .