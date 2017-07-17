لماذا تحتفل السفارات العراقية؟

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فاتح عبد السلام
هرعت السفارات العراقية التي تعيش أسوأ حالات الرتابة الدبلوماسية فيها منذ سنوات لتنظيم حفلات الاستقبال الباذخة احتفالاً بالانتصار على تنظيم داعش في الموصل .
هذه المرة ، صار للسفارات العراقية صوت ، لكنه صوت في غير محله، فالذي جرى للموصل يستدعي أن يركض السفراء ليل نهار على أبواب الحكومات والشركات من أجل تأمين مستلزمات اعادة اعمار مدن العراق المدمرة ومنها الموصل ثاني مدن العراق بعد بغداد، بدلاً من الاحتفال على انقاضها، كأنه احتفال فوق جسدها الممزق النازف.علام الاحتفال والعراق لم يصل حتى الى المستوى الامني الذي كان متدهوراً قبل حزيران ٢٠١٤، لم تزل مدن قريبة من الموصل بيد داعش منها تلعفر والحويجة ونصف الشرقاط والزاب وجبال مكحول ونواح أخرى، وهي مناطق مستعصية ربما احتاجت الى زمن وجهد وتضحيات تعادل ما تم بذله في معركة الموصل. هل ينبغي الاحتفال على هذا النطاق الواسع ولا تزال نعوش الشهداء تتدفق الى المقابر، انحتفل وهناك عراقيون اسرى في مدن كاملة بيد داعش، يذبح منهم كل صباح أعداداً تلو أعداد. اذا كانت المعلومات تنقصكم فليس هذا سبباً في التعامل السطحي مع حدث عظيم هو الحرب على تنظيم تقاتله خمس دول كبرى من دون الاعلان عن يوم رسمي للانتصار عليه ، فكيف تحتفلون والمعركة لم تنته . الاحتفال الموضعي السريع داخل الموصل له ما يبرره كجزء من دعم آليات ومعنويات المعركة وما يتبعها من تطهير شرط عدم المبالغة ، والاتجاه الى التفكير العملي لتوقيف جسر مهدم أو تنظيف شوارع من الالغام والانفاق والشظايا .
دائما هناك متاجرة بدماء العراقيين ، تحت كل الاسماء والمسميات ، قبل الدخول في المعركة وخلال المعركة وبعد انجازها، وهؤلاء المتاجرون لا يعرفون عن الحرب الضروس اكثر مما تنقله بعض الشاشات. مسؤولون من ورق يريدون انتزاع النصر من ابطاله الحقيقيين.
رئيس التحرير
لندن