لماذا تحتفل السفارات العراقية؟

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فاتح عبد السلام

هرعت‭ ‬السفارات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬أسوأ‭ ‬حالات‭ ‬الرتابة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬لتنظيم‭ ‬حفلات‭ ‬الاستقبال‭ ‬الباذخة‭ ‬احتفالاً‭ ‬بالانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ .‬

هذه‭ ‬المرة‭ ‬،‭ ‬صار‭ ‬للسفارات‭ ‬العراقية‭ ‬صوت‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬صوت‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله،‭ ‬فالذي‭ ‬جرى‭ ‬للموصل‭ ‬يستدعي‭ ‬أن‭ ‬يركض‭ ‬السفراء‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬مستلزمات‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬المدمرة‭ ‬ومنها‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬بغداد،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬على‭ ‬انقاضها،‭ ‬كأنه‭ ‬احتفال‭ ‬فوق‭ ‬جسدها‭ ‬الممزق‭ ‬النازف‭.‬علام‭ ‬الاحتفال‭ ‬والعراق‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬حتى‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الامني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متدهوراً‭ ‬قبل‭ ‬حزيران‭ ‬‮٢٠١٤‬،‭ ‬لم‭ ‬تزل‭ ‬مدن‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بيد‭ ‬داعش‭ ‬منها‭ ‬تلعفر‭ ‬والحويجة‭ ‬ونصف‭ ‬الشرقاط‭ ‬والزاب‭ ‬وجبال‭ ‬مكحول‭ ‬ونواح‭ ‬أخرى،‭ ‬وهي‭ ‬مناطق‭ ‬مستعصية‭ ‬ربما‭ ‬احتاجت‭ ‬الى‭ ‬زمن‭ ‬وجهد‭ ‬وتضحيات‭ ‬تعادل‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بذله‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭. ‬هل‭ ‬ينبغي‭ ‬الاحتفال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النطاق‭ ‬الواسع‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬نعوش‭ ‬الشهداء‭ ‬تتدفق‭ ‬الى‭ ‬المقابر،‭ ‬انحتفل‭ ‬وهناك‭ ‬عراقيون‭ ‬اسرى‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬كاملة‭ ‬بيد‭ ‬داعش،‭ ‬يذبح‭ ‬منهم‭ ‬كل‭ ‬صباح‭ ‬أعداداً‭ ‬تلو‭ ‬أعداد‭. ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬المعلومات‭ ‬تنقصكم‭ ‬فليس‭ ‬هذا‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬السطحي‭ ‬مع‭ ‬حدث‭ ‬عظيم‭ ‬هو‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬تقاتله‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬يوم‭ ‬رسمي‭ ‬للانتصار‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬فكيف‭ ‬تحتفلون‭ ‬والمعركة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ . ‬الاحتفال‭ ‬الموضعي‭ ‬السريع‭ ‬داخل‭ ‬الموصل‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬يبرره‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬آليات‭ ‬ومعنويات‭ ‬المعركة‭ ‬وما‭ ‬يتبعها‭ ‬من‭ ‬تطهير‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬المبالغة‭ ‬،‭ ‬والاتجاه‭ ‬الى‭ ‬التفكير‭ ‬العملي‭ ‬لتوقيف‭ ‬جسر‭ ‬مهدم‭ ‬أو‭ ‬تنظيف‭ ‬شوارع‭ ‬من‭ ‬الالغام‭ ‬والانفاق‭ ‬والشظايا‭ .‬

دائما‭ ‬هناك‭ ‬متاجرة‭ ‬بدماء‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬تحت‭ ‬كل‭ ‬الاسماء‭ ‬والمسميات‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬وخلال‭ ‬المعركة‭ ‬وبعد‭ ‬انجازها،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬المتاجرون‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬الضروس‭ ‬اكثر‭ ‬مما‭ ‬تنقله‭ ‬بعض‭ ‬الشاشات‭. ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬ورق‭ ‬يريدون‭ ‬انتزاع‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬ابطاله‭ ‬الحقيقيين‭.‬

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لندن