مباحثات إيرانية في أربيل وباقري يرفض استفتاء كردستان تماماً

تكريت‭ ‬‭-‬‭ ‬بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

جرت‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬مباحثات‭ ‬ايرانية‭ ‬‭-‬كردية‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البارزاني،‭ ‬وفداً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬برئاسة‭ ‬ايرج‭ ‬مسجدي‭ ‬سفير‭ ‬طهران‭ ‬لدى‭ ‬بغداد‭. ‬

وشارك‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني،‭ ‬قناصل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬والنجف‭ ‬وكربلاء،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولون‭ ‬كرد‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الايرانية‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬ان‭ ‬استفتاء‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬سلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬اجراؤه‭ ‬“امرا‭ ‬مرفوضا‭ ‬تماما”‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬القاها‭ ‬اللواء‭ ‬باقري‭ ‬خلال‭ ‬ملتقى‭ ‬قادة‭ ‬القوة‭ ‬البرية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬مركز‭ ‬خراسان‭ . ‬وذكرت‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬العميقة‭ ‬بين‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والجمهوريةالإسلامية‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وفد‭ ‬إيران‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬بإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬الموجودة‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البارزاني‭ ‬شكره‭ ‬للوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬زيارته‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لإقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬حالياً‭ ‬وسابقاً‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نيجيرفان‭ ‬البارزاني‭ ‬أكد‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬مستجدات‭ ‬المنطقة‭ ‬والحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬وداعش‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬أعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬الطب‭ ‬العدلي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬جديدة‭ ‬لضحايا‭ ‬مجزرة‭ ‬سبايكر‭ ‬في‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬827‭ ‬من‭ ‬بقايا‭ ‬الرفات‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬موقعا‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الدائرة‭ ‬زيد‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إنه‭ ‬اكتشفت‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬جديدة‭ ‬لضحايا‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬سبايكر‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القصور‭ ‬الرئاسية‭ ‬بمدينة‭ ‬تكريت‭ ‬قرب‭ ‬قصر‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬رفات‭ ‬527‭ ‬ضحية‭ ‬إلى‭ ‬ذويهم،‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬دائرة‭ ‬الطب‭ ‬العدلي‭ ‬بإجراء‭ ‬المطابقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحمض‭ ‬النووي‭ ‬لبقية‭ ‬الجثث‭.‬

وأضاف‭ ‬عباس،‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬جارية‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المقابر،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬المشترك‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬القصور‭ ‬الرئاسية‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬تباعا‭.‬