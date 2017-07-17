مباحثات إيرانية في أربيل وباقري يرفض استفتاء كردستان تماماً

تكريت - بغداد - الزمان
جرت امس الاثنين مباحثات ايرانية -كردية عراقية في اربيل حيث استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، وفداً دبلوماسياً من ايران، برئاسة ايرج مسجدي سفير طهران لدى بغداد.
وشارك الاجتماع من الوفد الإيراني، قناصل إيران في مدن أربيل والسليمانية والنجف وكربلاء، فيما شارك وزراء ومسؤولون كرد. فيما قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان استفتاء الاستقلال الذي تريد سلطات إقليم كردستان العراق اجراؤه “امرا مرفوضا تماما”.
جاء ذلك في كلمة القاها اللواء باقري خلال ملتقى قادة القوة البرية للحرس الثوري المنعقد في مدينة مشهد مركز خراسان . وذكرت رئاسة حكومة إقليم كردستان في بيان، أن «الوفد الإيراني أكد على العلاقات العميقة بين إقليم كردستان والجمهوريةالإسلامية الإيرانية».
وأضاف البيان، أن «وفد إيران أكد على استعداد بلاده بإقامة العلاقات مع إقليم كردستان في جميع المجالات وتقديم المساعدة والتسهيلات لحل الخلافات الموجودة بين أربيل وبغداد».
ووفق البيان، «فقد قدم نيجيرفان البارزاني شكره للوفد الإيراني على زيارته والمساعدات الإيرانية لإقليم كوردستان حالياً وسابقاً»، موضحاً «استعداد إقليم كوردستان على زيادة العلاقات مع إيران».
وأشار البيان إلى أن «نيجيرفان البارزاني أكد بأن إيران تستطيع أن تلعب دوراً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد، كما استعرض مستجدات المنطقة والحرب ضد الإرهاب وداعش».
من جهة اخرى أعلنت دائرة الطب العدلي في العراق، الاثنين، عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة لضحايا مجزرة سبايكر في صلاح الدين، مشيرة إلى رفع 827 من بقايا الرفات من 14 موقعا.
وقال مدير الدائرة زيد علي عباس في بيان، إنه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة لضحايا مجزرة «سبايكر» في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت قرب قصر صلاح الدين.
وأوضح أنه تم تسليم رفات 527 ضحية إلى ذويهم، فيما تستمر دائرة الطب العدلي بإجراء المطابقات الخاصة بالحمض النووي لبقية الجثث.
وأضاف عباس، أن عمليات البحث ما تزال جارية للعثور على بقية المقابر، مبينا أن الفريق المشترك عثر على مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع القصور الرئاسية سيتم العمل عليها تباعا.