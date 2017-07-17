مصدرأمني لـ (الزمان):مصر تتوسط لتبادل الأسرى مع اسرائيل بطلب من حماس سامي عنان يستعد للانتخابات الرئاسية باجتماع سري مع ترامب

القاهرة - مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ل (الزمان)ان مصر تتوسط حالياً لعقد صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل بناء على طلب حماس وان الصفقة تتضمن الافراج عن مءات الاسرى فى السجون الاسرائيلية مقابل الافراج عن جنديين اسرائيليين لدى حركة حماس ،واضاف المصدر ان هناك عقبات فى تلك الصفقة حيث تسعى اسرائيل الى تخفيض عدد الاسرى الذي تطلب حماس الافراج عنهم فضلا عن اعتراضها على بعض الاسماء .
وتوقع المصدر ان تنجح مصر فى وساطتها خاصة بعد تدخل القيادي المفصول محمد دحلان فى اتمام تلك الصفقة والذى يسعى ان يكون له دور فى ادارة القطاع خلال المرحلة المقبلة ،ياتي هذا فى الوقت الذي يواصل فيه وفد حركة الجهاد الاسلامى والذي يضم رمضان الشلح ونائبة زياد نخالة مباحثاته مع المسؤوليين فى المخابرات المصرية. وفى تصريحات خاصة ل (الزمان) اكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد فى تعزيز الامن على الحدود لمنع عمليات التسلل وملف المصالحة .على صعيد سياسي مصري ، فانه على من عدم افصاح الفريق سامى عنان رئيس الاركان السابق عن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الا ان مصدرا مقربا منه كشف عن قيامه بزيارة واشنطن والتقائه فى البيت الابيض بالرئيس دونالد ترامب بعد رحلة علاجية الى باريس، حيث بحث الطرفان المستقبل السياسي فى مصر.
فيما كشفت مصادر سياسية ان عنان يجرى اتصالات مع مختلف القوى بمصر وعلى راسها الاخوان لمعرفة موقفهم فى حالة ترشحه للرئاسة فى السياق ذاته فجر د/ هيثم الخطيب منسق ائتلاف شباب الثورة والمعروف بقربة من المجلس العسكرى فى تصريحات خاصة ان اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى السابق التقى مؤخرا بوزير سابق فى جبهة الانقاذ واخبره ان المجلس العسكرى يجهز عنان لانتخابات الرئاسة القادمة فى المقابل طرحت قوى سياسية معارضة اسم السفير مرزوق القيادى بتيار الكرامه مرشحا توافقيا للقوى المدنية فى انتخابات الرئاسة القادمة وفى تصريحات خاصة قال د/ يحى قزاز القيادى السابق بحركة كفاية ان السفير معصوم شخصية فريدة ويمتلك من المؤهلات التى تمكنه من توحيد القوى السياسية لانه رجل مواقف يجمع بين العسكرية والعمل السياسى .فى الوقت نفسه اعلن النائب البرلمانى السابق نيته فى الترشح لانتخابات الرئاسه القادمه رغم علمه ان الانتخابات القادمه سوف يتم تزويرها الا ان المناخ الحالي الذى تعاني منه مصر من فساد سياسى واقتصادى وغياب حرية الرأي يفرض على كل مصري وطني التحرك لتغيير هذا الواقع والذى يهدد مصر بافدح الاخطار.
ومع بدء قيام معارضى الرئيس بتنظيم صفوفهم لخوض الانتخابات القادمة قال الخبير السياسى د/ عبد السلام النويرى استاذ العلوم السياسية ان الدولة سوف تلجأ الى عدد من الاجراءات لضمان فوز السيسى فى الانتخابات القادمة منها تشويه صورة اي مرشح قوى واختيار منافس كومبارس او تأجيل الانتخابات الرئاسية بدعوى فى حالة تعدد العمليات الارهابية بدعوى عدم وجود المناخ الملائم لاجراء تلك الانتخابات .