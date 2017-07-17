مصدرأمني لـ (الزمان):مصر تتوسط لتبادل الأسرى مع اسرائيل بطلب من حماس سامي عنان يستعد للانتخابات الرئاسية باجتماع سري مع ترامب

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تتوسط‭ ‬حالياً‭ ‬لعقد‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الاسرى‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬حماس‭ ‬وان‭ ‬الصفقة‭ ‬تتضمن‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬مءات‭ ‬الاسرى‭ ‬فى‭ ‬السجون‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬مقابل‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬جنديين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬،واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عقبات‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬الاسرى‭ ‬الذي‭ ‬تطلب‭ ‬حماس‭ ‬الافراج‭ ‬عنهم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعتراضها‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاسماء‭ .‬

وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تنجح‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬وساطتها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬القيادي‭ ‬المفصول‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬فى‭ ‬اتمام‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬والذى‭ ‬يسعى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬ادارة‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬،ياتي‭ ‬هذا‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامى‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬رمضان‭ ‬الشلح‭ ‬ونائبة‭ ‬زياد‭ ‬نخالة‭ ‬مباحثاته‭ ‬مع‭ ‬المسؤوليين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭. ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬اكد‭ ‬داوود‭ ‬شهاب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬الامن‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬لمنع‭ ‬عمليات‭ ‬التسلل‭ ‬وملف‭ ‬المصالحة‭ .‬على‭ ‬صعيد‭ ‬سياسي‭ ‬مصري‭ ‬،‭ ‬فانه‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬افصاح‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬للترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المقبلة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصدرا‭ ‬مقربا‭ ‬منه‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬قيامه‭ ‬بزيارة‭ ‬واشنطن‭ ‬والتقائه‭ ‬فى‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬بالرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬علاجية‭ ‬الى‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬الطرفان‭ ‬المستقبل‭ ‬السياسي‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬يجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القوى‭ ‬بمصر‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬الاخوان‭ ‬لمعرفة‭ ‬موقفهم‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬ترشحه‭ ‬للرئاسة‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬فجر‭ ‬د‭/‬‭ ‬هيثم‭ ‬الخطيب‭ ‬منسق‭ ‬ائتلاف‭ ‬شباب‭ ‬الثورة‭ ‬والمعروف‭ ‬بقربة‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العسكرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬العصار‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬العسكرى‭ ‬السابق‭ ‬التقى‭ ‬مؤخرا‭ ‬بوزير‭ ‬سابق‭ ‬فى‭ ‬جبهة‭ ‬الانقاذ‭ ‬واخبره‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬العسكرى‭ ‬يجهز‭ ‬عنان‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬طرحت‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬معارضة‭ ‬اسم‭ ‬السفير‭ ‬مرزوق‭ ‬القيادى‭ ‬بتيار‭ ‬الكرامه‭ ‬مرشحا‭ ‬توافقيا‭ ‬للقوى‭ ‬المدنية‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬قال‭ ‬د‭/‬‭ ‬يحى‭ ‬قزاز‭ ‬القيادى‭ ‬السابق‭ ‬بحركة‭ ‬كفاية‭ ‬ان‭ ‬السفير‭ ‬معصوم‭ ‬شخصية‭ ‬فريدة‭ ‬ويمتلك‭ ‬من‭ ‬المؤهلات‭ ‬التى‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬توحيد‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لانه‭ ‬رجل‭ ‬مواقف‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬العسكرية‭ ‬والعمل‭ ‬السياسى‭ .‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اعلن‭ ‬النائب‭ ‬البرلمانى‭ ‬السابق‭ ‬نيته‭ ‬فى‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسه‭ ‬القادمه‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬ان‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تزويرها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المناخ‭ ‬الحالي‭ ‬الذى‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬سياسى‭ ‬واقتصادى‭ ‬وغياب‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مصري‭ ‬وطني‭ ‬التحرك‭ ‬لتغيير‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬والذى‭ ‬يهدد‭ ‬مصر‭ ‬بافدح‭ ‬الاخطار‭.‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬قيام‭ ‬معارضى‭ ‬الرئيس‭ ‬بتنظيم‭ ‬صفوفهم‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬السياسى‭ ‬د‭/‬‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬النويرى‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬سوف‭ ‬تلجأ‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬لضمان‭ ‬فوز‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬منها‭ ‬تشويه‭ ‬صورة‭ ‬اي‭ ‬مرشح‭ ‬قوى‭ ‬واختيار‭ ‬منافس‭ ‬كومبارس‭ ‬او‭ ‬تأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بدعوى‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تعدد‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬بدعوى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬المناخ‭ ‬الملائم‭ ‬لاجراء‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ .‬