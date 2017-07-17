مصر تبلغ الكويت استمرار الاجراءات ضد قطر لحين تلبية المطالب

القاهرة‭-‬‭ ‬لندن‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬لنظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬الشـيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الاثنين‭ ‬تمسك‭ ‬بلاده‭ ‬بقائمة‭ ‬المطالب‭ ‬المقدمة‭ ‬لقطر‭ ‬واستمرار‭ ‬الاجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬ضدها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬قطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬لاتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬شكري‭ ‬أوضح‭ ‬للصباح‭ ‬ان‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬بتلبية‭ ‬قطر‭ ‬لقائمة‭ ‬المطالب‮»‬‭.‬

وثمن‭ ‬شكري،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬وزيـر‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬لتسوية‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬علي‭ ‬خلفية‭ ‬دورها‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬قطعت‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬علاقاتها‭ ‬بقطر‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭. ‬لكن‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬نفت‭ ‬مرارا‭ ‬الاتهامات‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭.‬

وتقدمت‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬لاعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬قطر،‭ ‬بينها‭ ‬دعوتها‭ ‬الى‭ ‬تخفيض‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬واغلاق‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭. ‬وقدمت‭ ‬قطر‭ ‬ردها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬المطالب‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬تتوسط‭ ‬بين‭ ‬اطراف‭ ‬الازمة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬ان‭ ‬الرد‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬سلبيا‮»‬،‭ ‬متعهدة‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جديدة‭ ‬بحق‭ ‬قطر‭.‬

ووقعت‭ ‬قطر‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬اقليمية‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الاماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬قطر‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬للدوحة‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬نظامها‭ ‬وإنما‭ ‬سلوكها‭.‬

وقال‭ ‬قرقاش‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬تشاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬الفكري‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وجهنا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭. ‬قلنا‭ ‬إننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬التصعيد،‭ ‬ولا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام،‭ ‬وإنما‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬السلوك،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬سياستكم‭ ‬المستقلة،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬تأييدكم‭ ‬للتطرف‭ ‬والإرهاب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬لأن‭ ‬يحصل‭ ‬هذا‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬يحصل،‭ ‬عودوا‭ ‬ويمكننا‭ ‬العمل‭ ‬معا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬قرقاش‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬1981‭ ‬ويضم‭ ‬كذلك‭ ‬السعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والبحرين‭ ‬والكويت‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬أزمة‮»‬،‭ ‬وإخراج‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يخدم‭ ‬أهدافه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنكم‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬اقليمية‭ ‬مكرسة‭ ‬لتقوية‭ ‬الأمن‭ ‬المشترك‭ ‬وصيانة‭ ‬المصلحة‭ ‬المشتركة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تلحقون‭ ‬الضرر‭ ‬بأمنها‭.‬‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬أصدقاءنا‭ ‬وأصدقاء‭ ‬‭(‬تنظيم‭)‬‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نريده‭ ‬فعلا‭ ‬هو‭ ‬إما‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وتغيير‭ ‬مواقف‭ ‬قطر،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تتدبر‭ ‬قطر‭ ‬أمورها‭ ‬كما‭ ‬تشاء‭ ‬ويمكننا‭ ‬المضي‭ ‬نحو‭ ‬صياغة‭ ‬علاقة‭ ‬جديدة‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بيننا‭ ‬عضو‭ ‬يضعفنا‭ ‬ويدعم‭ ‬التطرف‮»‬‭.‬