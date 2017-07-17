السجن المؤبد لجندي أردني قتل ثلاثة عسكريين أميركيين

عمان‭ -‬‭ ‬الزمان

حكم‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬الأردني‭ ‬الاثنين‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬على‭ ‬جندي‭ ‬أردني‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدربين‭ ‬عسكريين‭ ‬أميركيين‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

فتح‭ ‬الجندي‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬العسكريون‭ ‬الاميركيون‭ ‬يستعدون‭ ‬للدخول‭ ‬بسيارات‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الجفر‭ ‬جنوب‭ ‬عمان،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬علاقة‭ ‬المتهم‭ ‬بأي‭ ‬تنظيم‭ ‬ارهابي‭. ‬وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬جلستها‭ ‬العلنية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬العسكري‭ ‬العقيد‭ ‬محمد‭ ‬العفيف‭ ‬وسط‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬القتلى‭ ‬وموظفين‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ب‮»‬الاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬المؤبدة‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجندي‭ ‬معارك‭ ‬التوايهة‭ ‬‭(‬39‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وهو‭ ‬برتبة‭ ‬رقيب‭ ‬وأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭.‬

وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬خفض‭ ‬‮«‬رتبته‭ ‬الى‭ ‬جندي‭ ‬ثاني‭ ‬وطرده‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬متهمة‭ ‬إياه‭ ‬ب‮»‬مخالفة‭ ‬الاوامر‭ ‬العسكرية‭ ‬وقواعد‭ ‬الاشتباك‮»‬‭.‬

استمع‭ ‬الجندي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬بزة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬بهدوء‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬صفحة‭ ‬وعليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الجندي‭ ‬اطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الرتل‭ ‬عند‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭ ‬عند‭ ‬عودة‭ ‬الرتل‭ ‬الى‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬غادرها‭ ‬عند‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬الرتل‭ ‬دخل‭ ‬القاعدة‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬الدفعة‭ ‬الاولى‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬دقائق‭ ‬جاءت‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬تليها‭ ‬سيارات‭ ‬بيك‭-‬اب‭ ‬لاندكروز‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬لوين‭ ‬ماثيو‭ ‬وكيفين‭ ‬ميكينرو‭ ‬ومورياتي‭ ‬جيمس‭ ‬وزميل‭ ‬آخر‭ ‬لهم‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭.‬

واوضح‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬‮«‬وبعد‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬الرتل‭ ‬ومن‭ ‬هوية‭ ‬من‭ ‬بداخله‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بالدخول‭ ‬الى‭ ‬القاعدة‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬المقص‭ ‬الرئيسي‭ ‬،‭ ‬وإزالة‭ ‬بوابة‭ ‬السحب‭ ‬الحديدية‭ ‬التي‭ ‬تليه،‭ ‬وقد‭ ‬عبرت‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬بوابة‭ ‬السحب‭ ‬باتجاه‭ ‬القاعدة‭ ‬ولحظة‭ ‬ذلك‭ ‬سمع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مرتبات‭ ‬القاعدة‭ ‬المتواجدين‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬صوت‭ ‬منخفض‭ ‬لطلقة‭ ‬نارية‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬بعيد‭ ‬لم‭ ‬يتحدد‭ ‬مصدره‭ ‬فيما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬القاعدة‭ ‬أم‭ ‬من‭ ‬خارجها‭ ‬ولم‭ ‬يتبين‭ ‬هوية‭ ‬مطلق‭ ‬تلك‭ ‬الطلقة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬تلك‭ ‬الاثناء‭ ‬كانت‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬الرتل‭ ‬قد‭ ‬عبرت‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬وفور‭ ‬سماع‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬بكوخ‭ ‬الخفير‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬مرور‭ ‬سيارات‭ ‬الرتل‭ ‬صوت‭ ‬تلك‭ ‬الطلقة،‭ ‬قام‭ ‬بتركيب‭ ‬مخزن‭ ‬الذخيرة‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬البندقية‭ ‬المُسَلمة‭ ‬اليه‭ ‬‭(‬أم‭ ‬16‭)‬‭ ‬وأقدم‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬العيارات‭ ‬النارية‭ ‬من‭ ‬البندقية‭ ‬بشكل‭ ‬كثيف‭ ‬باتجاه‭ ‬سيارات‭ ‬البيك‭-‬اب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تلي‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬بداخلها‭ ‬المرتبات‭ ‬الأميركية‭ ‬موجها‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬صوبهم‭ ‬مباشرة‮»‬‭.‬