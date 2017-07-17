تيريزا ماي تسعى لضبط وزرائها المختلفين حول بريكست

لندن‭,‬‭-‬‭ ‬بروكسل‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تسعى‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الى‭ ‬ضبط‭ ‬وزرائها‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التسريبات‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬خلافات‭ ‬بينهم‭ ‬حول‭ ‬بريكست،‭ ‬وفقا‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسمها‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬ماي‭ ‬ستغتنم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬للحكومة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لتذكير‮»‬‭ ‬الوزراء‭ ‬بأن‭ ‬عليهم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسرية‭ ‬محادثاتهم‭ ‬وتدعوهم‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭.‬

وكانت‭ ‬الصحف‭ ‬نشرت‭ ‬السبت‭ ‬والاحد،‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الاثنين،‭ ‬مقالات‭ ‬عن‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الوزراء‭ ‬وعن‭ ‬تسريبات‭ ‬تستهدف‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬فيليب‭ ‬هاموند‭ ‬المؤيد‭ ‬لبريكست‭ ‬‮«‬مخفف‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحكومة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬سياستها‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬خاصة‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ستذكر‭ ‬زملاءها‭ ‬بمسؤولياتهم‭ ‬غدا‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬مسؤولياته‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‮»‬‭.‬

رد‭ ‬هاموند‭ ‬الأحد‭ ‬ملقيا‭ ‬اللوم‭ ‬بإثارة‭ ‬‮«‬الضجيج‮»‬‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬الذين‭ ‬يعارضونه‭ ‬الرأي‭ ‬بأن‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬عندما‭ ‬تنسحب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬فكان‭ ‬كمن‭ ‬صب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬اذ‭ ‬اتهمه‭ ‬وزير‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬المحافظة‭ ‬بانه‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احباط‮»‬‭ ‬بريكست‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حقيقة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ … ‬تريد‭ ‬احباط‭ ‬بريكست‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭. ‬لهذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبقي‭ ‬تيريزا‭ ‬هنا‭. ‬والا‭ ‬فأن‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‭ ‬سينهار‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هاموند‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬بصفتهم‭ ‬‮«‬زمرة‭ ‬من‭ ‬القراصنة‭ ‬المتملقين‮»‬‭.‬

وخسر‭ ‬المحافظون‭ ‬الممسكون‭ ‬بالحكم‭ ‬الأغلبية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬8‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضعف‭ ‬سلطة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬حكومة‭ ‬أقلية‭. ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬عبر‭ ‬وزراء‭ ‬عن‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬مختلفة‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقول‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬يناور‭ ‬لتبؤ‭ ‬السلطة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬هاموند‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تعمل‭ ‬كلها‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بريكست‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‮»‬‭. ‬فيماانطلقت‭ ‬الاثنين‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬البريكست‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬موضوع‭ ‬النقاش‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬المتمثل‭ ‬بتحديد‭ ‬شروط‭ ‬الانفصال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬بينما‭ ‬يحث‭ ‬الاوروبيون‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬على‭ ‬الاسراع‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للخروج‭.‬

وبعد‭ ‬مصافحة‭ ‬حيوية‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس،‭ ‬اعلن‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬‮«‬قد‭ ‬دخلا‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬جولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬اربعة‭ ‬ايام،‭ ‬ستنكب‭ ‬خلالها‭ ‬مختلف‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬ابرز‭ ‬الاولويات‭ ‬المحددة‭:‬‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬وكلفة‭ ‬بريكست‭ ‬والمسألة‭ ‬الايرلندية،‭ ‬وبعض‭ ‬المواضيع‭ ‬الملحقة‭. ‬وقال‭ ‬بارنييه‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬‮«‬بدراسة‭ ‬ومقارنة‭ ‬مواقفنا‭ ‬للتقدم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ضمان‭ ‬ان‭ ‬تتكلل‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬بالنجاح‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬للاهتمام‭ ‬بها‭ ‬ونقاط‭ ‬الالتقاء‭ ‬لتعزيزها‮»‬‭.‬

توترات‭ ‬في‭ ‬لندن

وبات‭ ‬العمل‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬ايدي‭ ‬الخبراء‭. ‬وقد‭ ‬سارع‭ ‬ديفيس‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬بروكسل‭ ‬عند‭ ‬الظهر‭ ‬عائدا‭ ‬الى‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬تنتظره‭ ‬‮«‬اسئلة‭ ‬نيابية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬بريطاني‭.‬

وسيعود‭ ‬الخميس‭ ‬ليقدم‭ ‬حصيلة‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭.‬

ويبدو‭ ‬الاوروبيون‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬اللمسات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للمحادثات‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬مستعجلين‭ ‬لمعرفة‭ ‬المواقف‭ ‬البريطانية‭.‬

وقد‭ ‬نشرت‭ ‬لندن‭ ‬الخميس‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬‮«‬رأيها‮»‬‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬البالغة‭ ‬الاهمية،‭ ‬لكنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬المسألة‭ ‬الاساسية‭ ‬للتسوية‭ ‬المالية‭.‬