واسط تؤكد والزراعة تنفي لـ (الزمان): لا صحة لإعدام ألف بقرة مصابة بالسل الرئوي

بغداد – قصي منذر

نفت وزارة الزراعة صحة انباء افادت باعدام اكثر من الف بقرة لاصابتها بالسل البقري مشيرة الى ان الاجراءات القانونية تضمنت الحجر على محطة الابقار المعنية مع استمرار الاجراءات البيطرية. وقال الوكيل الفني في الوزارة مهدي ضمد القيسي لـ(الزمان) امس انه (لم يتم اعدام اي بقرة في محطة النصر وانما بموجب القانون تحجر الابقار المريضة ويمنع بيعها او تناول لحومها وكذلك عدم نقلها من منطقة الى اخرى)، واوضح ان (مرض السل البقري لا يمكن انتقاله الى البشر وانما يكون انتشاره بين الحيوانات فقط).وتابع ان (محطة النصر هي محطة اهلية للابقار انتشر فيها مرض السل البقري وفي الاثر بادرت دائرة الصحة الحيوانية والبيطرة في الوزارة المسؤولة عن هذه الحاله المرضية بمعالجة الابقار المصابة )، مؤكدًا ان(الاجراءات البيطرية مستمرة بهذا الجانب). وشهدت محافظة واسط اعدام اكثر من الف بقرة فيما تنتظر عشرات الابقار بالمحافظة تنفيذ الحكم بها.

وكان رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة واسط خالد العجياوي قد اعلن في تصريح امس عن اصابة الف و174 بقرة بمرض السل الرئوي من مجموع الفا و911 بقرة موجودة في محطة النصر الاهلية الواقعة في ناحية الحفرية بالمحافظة. وأكد ان (هناك فحوصات تجري على الابقار المتبقيه التي تبلغ قرابة 900 بقرة بينها حوامل في حال ثبوت الاصابة بمرض السل والسل الرئوي سيتم اعدامها أيضا)، وأشار الى ان (لجنة من بيطرة واسط ودائرة الصحة والبيئة وقيادة الشرطة اشرفت على عملية الاعدام التي تمت قرب سيطرة لج وتم طمرها بصورة بيئية). واكد العجياوي عدم وصول منتجات هذه الابقار من الالبان الى الاسواق وقد تم منع ذلك فور تشخيص المرض .واضاف انه (سيتم تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الاصابة بالمرض مع وجود عدد من الاطباء البيطريين في المحطة الاهلية)، لافتا الى ان (السل الرئوي الذي يصيب الابقار هو مرض معدِ و مزمن يأتي من بكتيريا تعرف باسم ميكرباكتيريوم بوفيس لأنها تصيب الابقار حيث ينتقل الى الانسان من الحيوان المصاب).