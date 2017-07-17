التعليم يعين الخريجين الأوائل على الكليات ويقبل متفوقي الأقسام في الدراسات العليا

التربية تسمح لراسبي الثالث المتوسط بثلاث مواد إعادة الإمتحان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس بالامتحانات النهائية للعام الجاري في الدور الاول، باداء الامتحانات في الدور الثاني تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.وقال الناطق الرسمي للوزارة ابراهيم سبتي لـ(الزمان) امس ان (الوزير محمد إقبال وجه بالسماح لطلبة الثالث المتوسط من الراسبين بثلاثة دروس بالامتحانات النهائية للعام الحالي للدور الاول، باداء الامتحانات في الدور الثاني تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق)، واضاف ان (القرار يأتي استنادا الى الصلاحيات المخولة لاقبال بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 17 لسنة 2017 والخاص بمعالجة حالات الطلبة في الظروف الاستثنائية) ، واوضح سبتي انه (ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والظروف الأمنية التي تمر بها عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة داعش الإرهابي، ومشاركة اغلب أبناء المحافظات الامنة في الدفاع عن ارض الوطن في صفوف القوات المسلحة والحشد الشعبي والحشد العشائري، وتمجيدا لأرواح الشهداء الأبطال وتقديرا لعوائلهم الكريمة، اصدر هذا القرار)، واشار الى ان ( الوزارة تمنت للطلبة المشمولين بالقرار الاستفادة من هذه الفرصة لتعويض ما فاتهم واللحاق بزملائهم الناجحين)، مشددا على ان ( سبب تدني نسب النجاح بين طلبة المناطق الساخنة في بعض المديريات يرجع الى الاوضاع الامنية غير المستقرة والنزوح وامور اخرى مما دفع الوزارة الى السماح للراسبين بثلاث مواد المشاركة بامتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط حصرا ). فيما اظهرت نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة في العديد من مديريات التربية تفاوتا كبيرا في نسب النجاح بين المحافظات المستقرة ومثيلاتها ممن نزح ابناؤها الى مناطق اخرى بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة والحرب ضد داعش .واشرت مصادر الى ان (نسب الرسوب كانت مرتفعة في المحافظات التي شهدت اعمالا حربية مقارنة مع مناطق ومدن جنوب العراق والوسط المستقرة امنيا). متوقعة ان (تكون نسبة النجاح الاجمالية متدنية تصل الى 50 بالمئة او اقل منها بسبب تلك الظروف مقارنة مع ارقام كانت تسجل نحو 70 بالمئة ). من جهتها اعلنت رئيسة لجنة التربية في مجلس محافظة الانبار ابتسام محمد درب في تصريح امس ان (20 بالمئة هي نسبة النجاح في الثالث المتوسط في عموم مدن المحافظة )، مؤكدة ان ( هذه المعدلات تعد كارثية وبمستوى متدن وخطر). من جانب اخر أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اوامر وزارية لتعيين الخريجين الاوائل على الكليات للعام الدراسي 2015-2016. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في تصريح امس إن (الوزارة اصدرت امرا وزاريا لتعيين الاوائل من خريجي كليات المجموعة الطبية شمل 13 خريجا وخريجة)، وأضاف أن (أمراً وزارياً آخر صدر لتعيين 104 من الخريجين الأوائل على الكليات للعـــــــــــــام الدراسي 2015 – (2016، وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في الرابع من الشهر الجاري على قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 الذي صوت عليه مجلس النواب في التاسع من آيار الماضي تكريماً للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعماً للحركة العلمية في البلاد وكسبيل للإرتقاء بالوظيفة العامة. وكان البرلمان قد صوت ، على مقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل خلال جلسته الثانية والثلاثين من الفصل التشريعي الحالي. وكان الوزير عبد الرزاق العيسى، قد اعلن في تصريح سابق عن تعيين الطلبة الاوئل على الكليات في جامعاتهم وقبول الاوئل على الأقسام في الدراسات العليا.وقال العيسى خلال احتفالية تكريم الطلبة الاوئل، إن (الوزارة ستقوم بتعيين الطلبة الاوئل في جامعاتهم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء)، مشيرا إلى أن (الوزارة قررت أيضا قبول الطلبة الاوئل على الأقسام في الدراسات العليا من دون آلية التنافس)، وأضاف أن (تكريم المتفوقين والمتميزين من الطلبة يأتي كمفردة مهمة من مفردات الوزارة التي وضعت عدة استراتيجيات لحث الطلبة على التحصيل والتفوق، وتعزيز مخرجات التعليم العالي للمساهمة في تنهيض اقتصاد البلاد وتكون ملبية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في جميع الصعد)، وتابع العيسى أن (مشاريع الوزارة تحمل في جنباتها العديد من المنهجيات المستقبلية الواعدة والرامية لتعزيز وتطوير مستويات التحصيل العلمي وترصين مخرجاته وصولاً الى نيل الاعتمادية العالمية في أبواب المعرفة المختلفة).