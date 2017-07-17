الإمارات تنفي إختراق وكالة الأنباء القطرية والدوحة تلوّح بمقاضاتها

لندن – الزمان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة امس الى حل اقليمي ومراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، نافية مسؤوليتها عن عملية اختراق مواقع الكترونية قطرية كانت قد تسببت بالازمة. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن (هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها )، معربا عن اعتقاده بأن (الضغوط التي تمارس على الدوحة تجني ثمارها).وقال قرقاش في تصريحات معدة سلفا ادلى بها في لندن امس (نحن نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية).وأضاف (نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية). الى ذلك، نفى قرقاش تقريرا أوردته صحيفة واشنطن بوست نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإمارات خططت لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.وقال في مركز دراسات تشاتام هاوس في لندن ان (قصة واشنطن بوست اليوم عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست حقيقية).واشارت الصحيفة الى التصريحات المنسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في أيار التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وأشاد فيها بحركة حماس الفلسطينية وقوله إن إيران (قوة إسلامية) وهي تصريحات نفت الدوحة صدورها وقالت ان موقع الوكالة تعرض للإختراق. وقالت الحكومة القطرية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية حيال ضلوع الإمارات ومسؤولين كبار فيها في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية .وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني إن المعلومات التي نشرتها واشنطن بوست تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على موقع الوكالة .وشدد على أن (هذه الجريمة النكراء تصنف دوليا من جرائم الإرهاب الإلكتروني).وفي اطار تداعيات الازمة، كشفت مصادر في مطار القاهرة الدولي عن بدء تطبيق نظام التأشيرة المسبقة على دخول القطريين إلى البلاد، ابتداءً من الخميس المقبل.وافادت المصادر بأن (هناك تعليمات وصلت إلى جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد، إذ يجب أن تصدر التأشيرات للقطريين من السفارات المصرية في الخارج) .ومن اللافت شمول الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة، أي يجب على جميع الدبلوماسيين القطريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.