العثور على مقبرة جديدة لضحايا سبايكر

الأمن النيابية تؤكد سعيها لإصدار قانون يضمن حقوق الشهداء والجرحى

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعلنت دائرة الطب العدلي عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة لضحايا مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين، ولفتت الى رفع 827 رفاتا من 14 موقعا فيما أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية سعيها لتعديل قانون الشهداء والجرحى في وزارتي الدفاع والداخلية بهدف ضمان حقوقهم. وقال مدير الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة اكتشفت مقبرة جماعية جديدة لضحايا مجزرة سبايكر في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت قرب قصر صلاح الدين). موضحا أن (تلك الرفات سلم منها 527 الى ذويهم، فيما تستمر دائرة الطب العدلي بأجراء المطابقات الخاصة بالحمض النووي لبقية الجثث).وأضاف أن (عمليات البحث ما تزال جارية للعثور على بقية المقابر). مبينا أن (الفريق المشترك عثر على مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع القصور الرئاسية سيتم العمل عليها تباعا لرفع الحالات العائدة لشهداء الضحايا المغدورين ليصبح عدد المقابر الجماعية المكتشفة 15 مقبرة ضمن حدود المنطقة). وتابع أن (غالبية هؤلاء الأشخاص كانوا طلابا في قاعدة سبايكر الجوية). لافتا الى أن (القوائم الخاصة بمطابقة جثامين مجزرة سبايكر مع ذويها ستعلن حال إكمال الفحوصات المختبرية، حيث تم رفع 827 رفاتا من 14 موقعا).وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح أمس ان (اللجنة عاكفة على تعديل قانون الشهداء والجرحى في وزارتي الدفاع والداخلية وضمان جميع حقوقهم التقاعدية). مبينا أن (هناك تقصيرا تجاه عوائل الشهداء والجرحى في تاخير رواتبهم وعدم انجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى).وأضاف أن لجنته (تتابع عن كثب تذليل جميع العقبات التي تواجه تلك الشريحة المهمة مع الوزارات المعنية). لافتا إلى أن ( لجنته تصدر بين الحين والاخر تعليمات وتوصيات ملزمة في انجاز معاملات الشهداء والجرحى ومن يقصر يحال الى لجان تحقيقية).