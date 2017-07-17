سهولة الإجراءات وراء الرغبة بالتملك في كردستان وإنتعاش سوق العقارات

أربيل لـ (الزمان): إقبال ملحوظ من أبناء الوسط والجنوب على شراء الدور السكنية

اربيل – فريد حسن

اكدت محافظة اربيل سهولة اجراءات تملك العقارات في المحافظة للراغبين في ذلك من مواطني محافظات الوسط والجنوب بعد الحصول على الموافقات التي وصفتها بالمرنة ، فيما تشهد اربيل ومحافظات اقليم كردستان اقبالا متزايدا على شراء العقارات السكنية وقطع الاراضي لاقامة المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها بالتزامن مع زوال خطر داعش وتحرير مدينة الموصل. واوضح مصدر اعلامي في اربيل لـ(الزمان) امس ان (حصول سكنة محافظات الوسط والجنوب على عقار او قطعة ارض في المحافظة يتوقف على استحصال الموافقات الاصولية للتملك وهي اجراءات فيها من المرونة الكثير)، لافتًا الى ان(هذا الامر دفع المواطنين من الوسط والجنوب الى الاقبال على شراء العقارات السكنية بشكل خاص لما تتمتع به المحافظة من الامان والاستقرار).

واجمع اصحاب شركات العقارات في اربيل على أن المحافظة تشهد حركة تجارية كبيرة ، مرجحين ان يشهد اقتصاد كردستان بعد اجراء الاستفتاء على مصير الاقليم ازدهاراً ، مؤكدين عودة الشركات الاجنبية لمزاولة نشاطاتها التجارية بعد تحرير الموصل من داعش الذي كان له اثر في تحسين التجارة والاستثمارات.

وقال سلام فقي احمد صاحب شركة الحاج سلام التي تنتشر فروعها الـ18 في اربيل اضافة الى فروعها في تركيا وعدد من الدول الاوربية ، لـ(الزمان) امس ان(القانون العراقي يتيح لكل مواطن الحق في امتلاك عقار وتسجيله بإسمه وهذا هو المعمول به في الوقت الحاضر وقد اسهمت الاجراءات السلسة في الاقبال على شراءالعقارات وانتعاش الاقتصاد وتزايد العرض والطلب)، مشيرًا الى (مباشرة شركات الاستثمار في اقامة مشاريع سكنية عملاقة في مناطق قريبة من مدينة اربيل بل ان عددا منها اصبحت ضمن اعمال بلدياتها ). واوضح ان(اجراءات تسجيل العقارات في دوائر التسجيل العقاري بأسماء مالكيها الجدد، اجراءات سلسة وضمن الاطار الامني حيث الابواب مشرعة لاساتذة الجامعات العراقية وللاطباء والمهندسين لتحويل سندات الملكية بأسمائهم) ، مضيفًا ان (الدور السكنية في المجمعات السكنية الحديثة ضمن مشاريع الاستثمار تقوم الشركة المنفذة بتسجيلها مباشرة باسم مالك العقار بعد استيفائها اقيامها). وتفيد الاحصائيات الخاصة بحجم شراء العقارات في اربيل بأن ابناء الوسط والجنوب يأتون في مقدمة بنسبة 60 بالمئة ثم الشركات الاجنبية بنسبة 25 بالمئة فأبناء اربيل ومحافظات كردستان الاخرى بنسبة 15 بالمئة . وشهدت اربيل مشاريع بناء وحدات سكنية في مجمعات تتوفر فيها الخدمات الصحية والبلدية والمدارس من الروضة الى الدراسة الاعدادية ومنها القرية الايطالية 1 و 2 وامباير ورويال ستي وهيوا ستي واشتي ستي (1و2) وشقق القرية الانكليزية وشقق بارفيو وشقق زكريا وقرية منارة 1 وفاميلي لاند والقرية الامريكية وشقق برج العدالة ودريم ستي. وكانت سوق العقارات في أربيل

قد تأثر سلبيًا بالحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقليم منذ سنوات لتشهد تراجعا بنسبة 50بالمئة، لاسيما اثناء الحرب ضد داعش وإنخفاض أسعار النفط. واللافت أن العام الجاري شهد إنخفاضًا في أسعار الدور السكنية والأراضي الزراعية والتجارية على عكس الشقق التي شهدت إرتفاعا .