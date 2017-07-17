الأوربي يعتزم إرسال بعثة تدريب وتنمية أمنية لبغداد

بغداد – صباح الخالدي

وافق مجلس الاتحاد الاوربي على ارسال بعثة مدنية لتنمية الامن في بغداد بعد طلب سابق من الحكومة العراقية فيما اكد المجلس الوزاري للامن ضرورة تسليح القوات الامنية واعادة تدريبها . وذكر موقع مجلس الاتحاد الاوربي في بيان ان (المجلس اعتمد مفهوما لادارة الازمات من اجل بعثة مدنية جديدة لبرنامج التنمية المستدامة في العراق) .واضاف أن (البعثة ستركز على مساعدة السلطات العراقية في تنفيذ الجوانب المدنية الاستراتيجية الامنية العراقية وسيقدم خبراء الاتحاد الاوربي المشورة والمساعدة في مجالات العمل ذات الاولولية التي تستجيب لاحتياجات السلطات المعنية).وتابع أن (ستراتيجية الامن القومي تهدف الى بناء مؤسسات حكومية قادرة على توطيد الامن والسلام ومنع الصراعات في ظل سيادة القانون وتحديد التهديدات الخطيرة للامن القومي العراقي بما في ذلك الفساد والارهاب وعدم الاستقرار السياسي والاستقطاب العرقي والطائفي). واوضح أنه (استجابة الى طلب السلطات العراقية للحصول على الدعم في مجال اصلاح قطاع الامن المدني وافق الاتحاد الاوربي على اعداد بعثة مدنية لبرنامج تنمية الامن في بغداد واعتماد مفهوم ادارة الازمات لاطلاق مهمة جديدة لبرنامج التنمية المستدامة تبدأ بعدها عملية التحضير للانتشار).