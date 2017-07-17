مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -8

أهديت سجادتين خراسانيتين إلى حاكم الهندية فأعادهما إلي معاتباً

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

ارسل القائد على استن حاكم المسيب الذي اصبح بعد عدة سنوات برتبة ميجر، وكلفه ان يتكلم مع الجنابيين بخصوص دفع دين الحاج عبد الحسين جلبي. كابتن اوستن قال هؤلاء فيهم سيؤون لا يأتون بالرجاء والكلام الطيب ارسل عليهم قالوا ليس عندنا نقود ندفعها ضربتنا الحكومة بالطائرات واحرقت بيوتنا، اخبر القائد بمقالتهم والقائد امر عرب ابن عوين، لم يصل اليهم احد ذهب العسكر اليهم وانذرهم بوجوب تسليم الفين ليرة ذهب خلال عشرة ايام دون اي مماطلة فاخذ منهم المبلغ واخبروا الحاج عبد الحسين فذهب الاخير الى المسيب وقبض المبلغ، اهل المسيب تعجبوا على قبض المبلغ..!

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برقية حاكم

بعد مضي اسبوع جاءني (تلغراف) برقية من حاكم الديوانية يخبرني فيها ان اتوجه غدا الى الحلة عند الحاكم حيث ان الحكام من البصرة الى الموصل سيجتمعون في بغداد لمشاهدة (الريسس) سباق الخيل – خيل الانكليز فقط (وهي فرجة عظيمة) ويجب ان تأتي الجماعة يودون حضورك في بغداد وستكون في ضيافتي في فندق (مود) في رأس الجسر واني اعطيت جواب اعتذار عن الحضور لكنهم اتوا الى بيتي في كربلاء وبالحاح والتماس فوق العادة ان اسافر معهم الى بغداد.. اني اخرجت لهم التلغراف لكي اعتذر لكنهم عندما قرأوا البرقية ازدادوا اصرارا على رأيهم وكانت السيارات تستغرق اربع ساعات كي تصل الى بغداد فمعظمها سيارات مستهلكة اجرت سيارة على حسابي بمئة وعشرين روبية خرجت من كربلاء في الساعة الحادية عشرة ولما وصلت الى الدائرة السياسية في بغداد كانت الساعة تشير الى الثالثة عربي لم يكن احد منهم في الدائرة قالوا الجماعة في (اوتيل) مود اتصلت هاتفيا بالاوتيل طلبت ميجر دكسن فاجابني الاخير انتظر ستأتيك سيارة. رأيت ضباطا اتوا علي وهم سكارى تلقوني بحفاوة بالغة لما دخلت الى الاوتيل فقام جماعة منهم يتسالمون معي وقد غمرهم الفرح والسرور ومن لم يكن يعرفني فانه استغرب من هذا المشهد من (ابو الكشيدة) هذا الذي حظي بكل هذا الاهتمام.. جلست بجوار ميجر بولي وميجر دكسن وحاكم الديوانية قام احدهم وقال ضعوا على كل طاولة زجاجة ويسكي، بعد مرور ساعة قام رجل اخر وامر ان يضعوا على كل طاولة بطل ويسكي من بعد ساعة امر اخر بنفس الطلب الكل طلبوا ذلك احتفاء بمجيئي خليل..! قبل ان اذهب اتفقت معهم على ان استضيف ستة من حكام الالوية وميجر بولي وامراء بالجيش كبار مع خان بهادر ثمانية عشر شخصا مدعوون عندي على الغداء في الكاظمية لما استأذنت منهم وخرجت جاءوا معي ليوصلوني سيارتين اوصلوني بعد منتصف الليل الى الكاظمية وصار القرار ان يتناولوا الغداء في الكاظمية ويبقى كم واحد منهم مع حكام اثنين دكسن وكابتن هند واوستن حاكم المسيب معهم للذهاب عصرا الى الشط ليسبحوا ويتناولوا الطعام والمرطبات وشرب الشاي. وفي الصباح اتوا علي واصطحبوني الى اوتيل مود شربنا اقداح الحليب وخرجنا باجمعنا الى (الريسس) حيث سباق الخيل رأيت اجتماعا عظيما هناك وجماعة كانوا جالسين على سطح المكان لما نزلنا كان معي حوالي عشرين شخصا من الامراء وقائد القوات رأيت الجمع المحتشد كله ينظر الينا (ابو كشيدة) مع هذه الجماعة منظر غير مألوف، حتى الجماعة الذين بالسطح اخذوا ينظرون الينا فعرفنا انه يجب ان نصعد اليهم، الميجر بولي قال القائد العام والمندوب السامي جالسين من تصعد سلم عليهم اثناء الصعود قدموني على انفسهم والخلق الذين يشاهدوننا اكيد انهم استغابوني وشتموني الف شتومة لابد انهم يظنون اني – ابو كشيدة – رئيسا للجواسيس عند الانكليز اخجلني هذا الموقف كثيرا لما صعدت تسالمت معهما ومع مس بل اجلسوني بينهما قال المندوب السامي خليل جلبي اني ممنون جدا من عندك الموظف والحكام الذين يأتون الى كربلاء اسالهم يقولون عند خليل يظهر انك تتعب معهم كثيرا. ثم تكلم القائد العام قال الحكام السياسيين يتأملون ان يأتوا الى كربلاء حكاما لمعرفتهم بك، وكذلك العسكريين والامراء اسأل قائد القوات؟ يقول عند خليل وحتى المهندسين العسكريين. اجبته شاهد على كلامك واثبات ان ضيافتي لهم ليس عن طمع ولا لاي عرض اخر فقط اني اصبح مسرورا عندما يكلفني احدهم بمسألة واقضيها له فهذا الذي يسعدني. ثم ان القائد العام تكلم مع المندوب السامي وان كان باللغة الانكليزية الا اني سمعت اسامي اراض بمعنى انك اعطيت ارضا لخليل؟ قال لا اعلم. بعد عدة ايام بعث علي حاكم الحلة لما ذهبت اليه قال اني احب ان اعطيك اراضي (بزايز) جرف الصخر اربعة الاف فدان وتمتد حدودها من جرف الصخر الى حد اراضي الدليم غربا وجنوبا الى حد الجمالية الف فدان منها غير قابل للزراعة وثلاثة الاف صالحة للزراعة تشكرت منه وقال اذهب واكشف على هذه الارض. شيوخ المسعود عرفوا بذلك فجاءوا عندي بالعسافية التمسوا مني ان اعطيهم (سركلة) حيث ان اراضيهم قليلة جدا لكي يستفادوا وهم بحاجة ماسة الى اراضي اخرى. واني اعطيتهم قولا من طرفي سأمنحكم الف فدان اقسمه عليكم واقسمت على ذلك في الليلة الثانية اجتمعوا عندي وقسمت الارض لكل شيخ خمسون فدانا وفي الصباح قالوا خليل عقله مختل يكرم اراضي..! افهمني البعض خليل اظن عقلك مختلاً؟ قلت لماذا؟ قالوا لم تر احدا يقسم اراضي ويعطي دون مقابل..!

صدور روعية

في ليلة ثالثة، اجتمعنا عند عبد المنعم(1) وفي الصباح امتطينا الخيل واتجهنا نحو الجرف وصلنا صدر الروعية، لم نر غير الحصى..! قالوا: هذه ارض غير نافعة نحن في غنى عنها..! صار معلوما اذا هذه الاراضي فيها خير ما كانوا يعطونها لك..! رجعت الى الحل، ورفضت هذه الاراضي بعد عدة ايام طلبني الحاكم السياسي في الحلة، قال هناك اراضي اللطيفية الكثير قدموا استدعاءات لمنحهم هذه الاراضي، من الجملة! نقيب بغداد وكثير من المشايخ، ولم تعطها لهم وصار فكري اعطيك ثلث اراضي اللطيفية وثلث الى شيخ الجنابيين، والثلث الاخير الى شيخ الغرير؟ اجبته: اني اعرفها، واقبلها من غير ان اراها: واني ممنون وخرجت شيوخ المسعود علموا ايضا اجتمعوا عندي قالوا: يا خليل انت تهب لنا الاراض التي لا فائدة فيها، والاراضي التي هي كالدرة، لا تخبرنا بها..! اعطيتكم قول شرف من الثلث المخصص لي، لكم الربع، مهما يكون شكروني والتمسوا مني: ان نذهب ونكشف على الارضي وخرجوا خرجنا في اليوم الثاني، تركنا صدر اللطيفية ومشينا الى وقت الظهر، ارسلت احد اتباعي ليحجز لنا محلا (خان) ويشتري ذبيحتين للعشاء. وتابعنا السير والكشف على الاراضي، قطعة احسن من قطعة. شيوخ المسعود قالوا: لدينا فكرة : الثلث المخصص لك، يجب ان يكون في الصدور ذلك لان المسعود مكروهين من الحكومة، والشيوخ المزمع اعطائهم الثلثين، محسوبين على الحكومة، فاذا صرنا بـ(البزايز) (1) سوف يهلكوننا عطشا واذا صرنا في الوسط نصبح بين نارين، بسبب ان اولئك الشيوخ هم هم من جماعة الانكليز. ثم انهم اضطروني الى ان ارجع الى حاكم الحلة، والتمس منه اخذ ثلث الذي يقع على الشط في صدر اللطيفية، قال الحاكم: اولا اننا لم نعط هذه الاراضي الى احد عندي (فايل) استدعاء من نقيب بغداد، وهو رئيس الوزراء، ومن الشيوخ لم نعط لاحد منهم لكن لاجل خاطرك فانت عزيز علينا ولك فضل على الموظفين السياسيين وحتى على الامراء العسكريين، واني اود ان اعطيك هذه الاراضي لكي تستفاد وانت تريد ان تعطي شيوخ المسعود الذين هم مكروهون من الحكومة قسماً من هذه الاراضي، وغير ممكن، ان تختار الاراضي التي تريدها فمن بعد كري الجدول سنعمل قرعة، وكل واحد ياخذ نصيبه. قلت: اني اريد الصدور..!، نادى الحكم على ثم ان ميجر بولي، كان معاون المندوب السامي، في بغداد، وله معرفة بي، وكان يقدرني لاعمالي، ولاستضافة الامراء الانكليز، وقد طلبني في بغداد، ذهبت اليه وبعد الحديث المتعارف عليه قال: خليل اني احب ان اقدم لك شيئا يعرب عن محبتي لك، لانك لم تستفد من حكومة الانكليز، ونحن ناسف لذلك، لذا احب ان اعطيك اراضي في المنطقة، قرب القطار، في اتجاه المدينة، وهذه الاراضي لها مستقبل..!، قلت له: الماء من اين ناتي به؟ قال: تحفر نهر مع القطار وركب مكائن كبار، وهي لدى الحكومة تشتغل باشعال الحطب/ وقيمة المكائن عشرين الف روبية، تقسط على ثلاث دفعات اذا اعتذرت تندم. من المصادفة اني ذهبت الى الكاظمية وعندما كنت جالسا في الديوان جاء عبد الحسين جلبي مع ابن سهيل حسن سالت الجلبي: هل يمكن الاستفادة من هذه الاراضي؟ الجماعة كلهم ضحكوا، قالوا: اولا هذه هور يجف سنة، وسنة يغرق، اخي لا تقبل، من الواضح ان قصدهم هو بيع المكائن عليك وياخذون بدل قيمة المكائن. فذهبت الى ميجر بولي، ورفضتها..! قال: يا خليل، اني احبك، وانت، لا اعرف ماذا تريد؟ الحقيقة فلست من هذه (العطية)..! ثم تبين لي بعد ذلك اني اخطأت برفضي هذا العرض، اني في عجب من سوء الخط هذا، الذي يلاحقني دائما يظهر انه ليس لي قسمة مع الاغنياء.. لا اعتراض لامر الله.

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ثم ان كابتن هند، حاكم الهندية، كان ياتي في كل اسبوع مع زوجته الى بيتي، في الغرفة المخصصة له، وقد زينت جدرانها بسجادتين، شغل التركمان، كل واحدة طولها متر وربع، ووزنهما خفيف جدا، بوزن عباءتين وكل من راها من الضيوف يعجب بهاتين السجادتين، حتى الدلالين، واني سبق وان اشتريتهما من خراسان بخمس عشرة ليرة. زوجة كابتن هند، كانت عندما تدخل الغرفة تبدي اعجابها ، بهاتين القطعتين في احدى المرات، وضعت السجادتين في صندوق السيارة، التي تقلهما ولكنهما ارجعاها، وقال: مرة اخرى لا ادخل دارك، فوق ضيافتك لنا، اذا عندي سجاد اني اعطيك.

ثم انه بعد عدة اشهر في يوم من الايام جاء عندي في البيت ليودعني قائلا: اريد السفر الى لندن، سألته عن السبب، قال والدي يلح علي كثيرا، كي استقيل وارجع اليه، يقول ابي ساعطيك ضعف الراتب الذي تاخذه من الحكومة، وابي لديه محل (ميكانيكي) سالته عن موعد سفره؟ قال في اليوم الثالث، وفي يوم موعد سفره، وضعت السجادتين في قطعة قماش (بقجة) وذهبت اليه، وقلت له: هذه امانة توصلها الى البصرة، قال: توجد معها رسالة؟ قلت: نعم، قبل ان يتحرك للسفر بنصف ساعة، جاء الكابت اوستن، حاكم المسيب ليودعه، ثم الح علي لاعطيه الرسالة، قلت: ودي ان ياتي احدهم ويعيطك الرسالة..! قام من مكانه وفتح (البقجة) ارجع السجادتين صار كلام كثير بيننا، قلت له في العام الماضي كان الحق معك اما الان فليس لديك اي حق في ارجاء كابتن اوستن الح عليه، قائلا: انت الان مسافر وسوف لن تراه بعد ذلك ولن يراك، فأخذ وسافر بسلامة. بعد مضي شهرين، وصلتني رسالة بواسطة حميد خان، رئيس اللجنة – قلئممقام الكاظمية- يقول: بلغ خليل لياتي الى الكاظمية ليتسلم الاراضي المعينة له، وكانت اللجنة في حينها توزع الاراضي على الموظفين، لكل واحد اربعين مشارة، والموظفين كانوا متاهلكين على هذه الاراضي سافرت الى الكاظمية دخلت على اللجنة كابت اوستن جالس وهو الرئيس الحقيقي قال القائممقام الارض بالمحمودية من تتجه الى بغداد من الارض العالية التي فيها (الكور) الى الجدول خمسة وعشرين فدانا هذا حقك وتتدفع الفين روبية اجرة كري الجدول الموجود باليوسفية وهناك ارض مجاورة مساحتها خمسة وعشرون فدانا ايضاً. قلت له الاحسان بالاتمام ارفق الارض المجاورة معها لتصبح خمسين فدانا قال ان الموظفين لا يحصلون على فدانين بيدهم ، وانت خمسة وعشرين فدان ترفضها..! تكلم معي من انفه، اجبته: حضرتك جاوبتني من انفك، اني لم التمس منك ان تعطني ارضا، وانا لست محتاجا للاراضي حتى جنابك تتصدق بها علي اوستن جالس لم ينبس بكلمة ويظهر انه استحسن كلامي كثيراً قمت واقفا لاخرج، قال الحاج سليم (القائممقام) اما ان تاخذ الارض او ترفضها؟ اجبته: اذا كانت الاراضي مساحتها مائتي فدان فاني ارفضها..! مضيت برفضها الجلوس تعجبوا كثيرا وحسبوا اني ثري جدا وصاحب مقاطعات..! لما خرجت سالوا من الحاج سليم: يظهر ان خليل جلبي ثري جداً؟ قال: اني اعرفه من زمان هو ذو طبع خشن، واني لا احب ان ارد عليه.