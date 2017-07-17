الزاحفون على الأرصفة

إزالة التجاوزات

ظاهرة اصحاب المحال المتجاوزون على الارصفة في شواع بغداد .. متى تقوم أمانة بغداد والمديريات العامة للبلدية وعددها 14 مديرية عامة في محافظة بغداد لإزالة التجاوزات على الارصفة نرى صاحب محل الاسواق والفواكه والمطاعم واصحاب الاطارات والمخابز والافران وجميع المحال المخالفين المتجاوزين على الارصفة مثال ذلك صاحب مطعم متجاوز على الرصيف الذي امام محلة مستغلاً تجاوزاته ويقوم بالبيع في الشارع والارصفة دون حساب او رقيب من قبل المديرية البلدية لقاطع الرقعة الجغرافية التي هي من ضمن حدود مسؤوليته .

مثلاً قصاب متجاوز على الرصيف ويقوم بشوي الكباب واللحوم خارج المحل كأن الرصيف ملك صاحب المحل او بائع الفواكه والخضر تجاوز على الرصيف ومحله خال من البضاعة اومحل بيع الاطارات ناشر اطاراته على الرصيف والمواطن المشاة يسير في منتتصف الشارع مخالفاً بذلك قوانين المرور بسبب تجاوز صاحب المحل على الرصيف والشواع اضافة الى اصحاب البسطيات افترشوا الرصيف متجاوزين ذلك والمواطن ليس لديه مكان للمشي على الرصيف مما يكون عليه الزاماً السير في الشارع العام مع السيارات معرضاً حياته للخطر والموت بسبب هؤلاء المخالفين والمتجـــاوزين على الارصفة.

ومثال ذلك شاهدنا في شارع 14 رمضان صاحب مطعم معين متجاوزاً على الرصيف ولايوجد من يردعه او صاحب الفواكه والخضر مجاور محلات سيد الحليب او باعة البسطيات متجاوزين على الرصيف وتاركين خلفهم النفايات التي يتركها بعد انتهاء البيع مخلفاًوراءه الاوساخ لماذا سكوت مديريات البلدية في قواطع الرقعة الجغافية التي فيها هذه المحال يا أصحاب المحال الارصفة وجدت للمشاة من المواطنين للسير عليها وليس كما هي الحال متجاوزين على الرصيف والمواطن المسكين لايملك لاحول ولاقوة .. لأن أمانة بغداد لم ولم تردعهم وايضاً لم تحاسب الرأس الاول في المديرية العامة للبلديــــــات ضمن قواطعهم وان سبب ذلك الفــــساد الاداري والمالي وحتى اذا قامت الامانة بتحديد لاصحاب البسطيات اماكن للبيع يكونون دوماً مخالفين ومتجاوزين عليه يجب ازالة جميع البسطيات من الارصفة وايضاً مخالفات اصحاب المحلات كافة ولجميع المحال والمطاعم واصحاب الاطــــــارات وغيرها لأن في جميع دول العالم وجد الرصيف للمواطن المشاة عليه والشارع لســـير السيارات ..

لايجوز للمواطن السير في الشوارع ويجب فوراً ازالة جميع التجاوزات على الارصفة مع قيام بحملة شاملة لجميع المديريات العامة في بغداد لاظهر بغداد الافضل والاحسن في العالم ..

كيف يقوم صاحب المطعم بعرض ماكولاته على الرصيف والشارع والرصيف غير مؤهل لعرض هذه الاكلات في الارصفة وبيعها للمواطن اين دور وزارة الصحة من ذلك واي دور مديريات المو في بغداد لمنع اصحاب البسطيات من التجاوز على الارصفة لانها مخصصة لمشاة المواطن وليس لأصحاب البسطيات نامل وضع حد لهم مهما كانت الاجراءات الرادعة لتطبيع القانون وعلى جميع المواطنين احترام النظام والقانون وليس التجاوز على الارصفة اضافة الى ذلك كله يتركون النفايات والاوساخ والازبال عند انتهاء من البيع على الارصفة وهذا مثال باعة الاسماك على الارصفة والشواع مخالفين بذلك الشروط الصحية والتجاوز على الشارع والرصيف في آن واحد ..

مراعاة نظام

اما المخالفة والتجاوز على الارصفة دون مراعاة النظام والقانون حجة انهم اصحاب مصد رزق لم يقل لكم عدم احترام القانون والنظام في بغداد وليس هي بلد (كلمن ايده اله ) لا نحن مع القانون والنظام مظهر مدان من قبل الدوائر البلدية لسماحها في التجاوز على النظام والقانون (بسبب التجاوز على الارصفة) يتطلب من امانة بغداد ايضاً فرض عقوبات رادعة بحق المسؤولين في البلديات ضمن قواطع دوائرهم والقسم البلدي ايضاً وعلى جميع ملاكات الامانة وعموم قواطع البلديات محاسبة المخالفين والردع بحق المخالفين وازالة التجاوزات من البسطيات والالتزام بالنظام والقانون لاظهار بغداد نحو الافضل والاجمل مع تحياتي لجميع من يحترم العراق الشامخ ..

صائب بشي – بغداد