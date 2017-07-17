ضحايا الإعلام الجديد

يقال ان الكلمة الطيبة صدقة وان الدين هو النصيحة وان معتنق الاسلام الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه ويده، لكننا لم نعد نرى ذلك على الرغم من تمجيد الدين الانسان عن انسانيته لا عن دينه وقوميته ولون بشرته !

شهدنا في الاونة الاخيرة تهجما عنيفا على هذا وذاك من اجل التسقيط والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة ان هذا يعيش حياة غير مطابقة للدين والشريعة ! او ان ذاك لم يلتزم بالمبادئ العريقة وغيرها من الخزعبلات التي لا تمت للاسلام بصلة، متناسين ان هذه المواقع وجدت لزيادة الاطلاع على الفكر المعتدل المتحرر وزيادة ثقافة الانسان بمشاركة اكثر من مليار شخص فيها.

فمنذُ متى كان فضح العرض وهتك الستر وايذاء الاخرين من صفات المسلم او بالاحرى من صفات الانسان العاقل السوي سواء كانت في الواقع او في العالم الافتراضي!

اليوم نحن نستيقظ على حادثة مروعة واخرها كان مقتل الفنان كرار النوشي ليكون ضحية من ضحايا السوشال ميديا بعد ان سبقه عدد كبير من الضحايا الذين ازهقت ارواحهم بسبب ماكتب عنهم في مواقع التواصل الاجتماعي

كرار النوشي شاب عراقي من بغداد منطقة الحسينية عرف بفنه وبروحه الجميلة وبشخصيته ذات الطابع الخاص .عُرف كراربحبه للوطن قبل كل شيء فقد شارك في مهرجانات داعمة لليتيم وضحايا الارهاب تم خطفه قبل يومين من مقتله ووجدت جثته في منطقة شارع فلسطين في بغداد وقد ظهرت عليها اثار التعذيب وطعنات السكين وكان السبب وراء مقتله هو يقتصر على مظهره الخارجي وشعره الطويل

والحقيقة ان مقتله كان افتراضيا في مواقع التواصل قبل اكثر من شهرين فقد تلـــــقى التهديدات والسب والشتم والكلام الجارح احتجاجاً على مظهـــــره ومع هذا كله كان يجيب الاخرين بكلمة ( والله احبكم).

تغمدك الله برحمته ياكرار واسكنك فسيح جناته يبدو ان الذين قتلوك اصبحوا يشاركون الخالق في الخلق من امور الحياة والموت متناسين اصلهم ونشاتهم من الضعف بعد ان كانوا لا شيء يذكر

واخر ما اختم به مقالي بكلمتي الاخيرة وهي ان نكون دائما يقظين وان نسمع صوت الله في داخل ذاتنا (الرسالة المقدسة) الذي يحثنا على فعل الخير والابتعاد عن ايذاء الاخرين حتى وان كان في تعليق او اعجاب في السوشيال ميديا وان لا نشـــــارك في التشهير فنحن غير منزهين من الاخطاء وان لا نكون شركاء مع الخالق فنقرر نيابة عنه بان هذا لايستحق العيش الكريم ويجب ان يُقتل.

لنحيا حياة كريمة ونتسامح فيما بيننا في عراق الخير لا الشر.

حسناء حسين – المقدادية