الناصري يطالب بتنفيذ المشاريع وإعمار المحافظات الجنوبية

الصحة تعيّن 96 خريجاً من المجموعة الطبية في ذي قار

ذي قار – باسم الركابي

طالب محافظ ذي قار يحيى الناصري الحكومة المركزية بوضع خطة واضحة لإعمار المحافظات الجنوبية? مؤكدا ان جميع امكانياتها وظفت لتحرير الموصل مما تسبب في إيقاف حركة الاعمار ونقص في مشاريع البنى التحتية.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان ) امس أن (المحافظات الجنوبية وبالخصوص ذي قار وظفت كل امكانياتها في معركة تحرير الموصل ضد تنظيم داعش الإرهابي وعلى الحكومة المركزية ان تضع خطة واضحة ومحددة لأنصاف مواطني تلك المحافظات والنهوض بالواقع الخدمي الذي تأثر بشكل كبير خلال المرحلة الماضية)،واضاف أن (مشاريع اعمار وتأهيل البنى التحتية في المحافظة توقفت لإدامة زخم معركة الموصل وعلى الحكومة المركزية عند وضع خطة اعمار المناطق المحررة انصاف مواطني المحافظة كجزء من رد الجميل للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المحافظة )، واوضح الناصري انه (لابد وان يشعر العراقي في مناطق الجنوب والذي ضحى خلال السنوات الثلاث الماضية بالمشاركة من خلال اعمار المدارس والمستشفيات المتوقفة بمناطقه الان بسبب موازنة التقشف)، واشار الى انه (يامل ان ان تأخذ مشاكل المحافظات الجنوبية أهمية عند وضع خطط الاعمار وتوفر احتياجاتها سواء من الاموال الدولية او التخصيصات المالية والموازنة التكميلية التي ستعرضها الحكومة خلال الأشهر المقبقلة مما سينعكس بصورة طيبة على المواطنين ). حسب البيان .

قرارات تعيين

وعلى صعيد اخر اعلنت دائرة صحة المحافظة عن ان وزارة الصحة والبيئة صادقت على الاوامر الادارية الخاصة بتعيين 96 خريجا من المجموعة الطبية في المحافظة. ونقل البيان عن مدير عام الصحة جاسم الناصرية القول ان (الوزارة صادقت على قرارات تعيين خريجي الدور الثاني من العام الدراسي2015 – 2016 لكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والطبية التقنية والمعاهد الطبية التقنية واعداديات التمريض والقبالة )، واضاف ان (رفد المؤسسات الصحية بالملاكات الطبية سيسهم بتقديم خدمات وقائية وطبية وعلاجية كفوءة للمواطنين لاسيما مع الظرف الاستثنائي والتحديات الراهنة التي يمر بها العراق ).فيما اكد قسم الشرطة البيئية في المحافظة ان معظم محطات مياه الـ ار . او . في المحافظة مخالفة للضوابط والتعليمات الصحية، وان العديد منها تدار من قبل اناس ليسوا من ذوي الاختصاص. ونقل البيان عن مدير الشرطة البيئية في المحافظة رشيد عبيد القول ، ان(الجولات التفتيشية للجان البيئية في المحافظة كشفت عن ان العديد من تلك المحطات تعمل خلافا للمعايير الصحية والبيئية، وانها لا تراعي المقادير القياسية في تعقيم المياه بمادة الكلور المعقمة )، واضاف ان (التفتيش كشف كذلك عن ان معظم تلك المحطات تعمل بدون تراخيص بيئية رسمية وتدار من قبل اناس ليسوا من اصحاب الاختصاص وان اللجان المختصة تواصل اعمال التفتيش والمراقبة وستحيل كل المخالفين الى الجهات القضائية للبت في ملفاتهم).ومن جانب اخر أنتقد اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة مشروع مكافحة التصحر، مؤكدا ان ملايين الدونمات لاتزال بلا غطاء نباتي وعرضة لزحف الرمال والعواصف الترابية .ونقل البيان عن رئيس الاتحاد مقداد الياسري القول ان (مشروع مكافحة التصحر، والذي يتخذ من ناحية الفجر مقرا له اكتفى بمعالجة التصحر في المناطق الشمالية من المحافظة والممتدة من ناحية الفجر وحتى ناحية ال بدير التابعة لمحافظة الديوانية)، واضاف ان (المحافظة تضم نحو خمسة ملايين دونم بينها مليوني دونم تزرع سنويا ضمن الخطط الزراعية الصيفية والشتوية بينما تبقى قرابة الثلاثة ملايين دونم دون غطاء نباتي، وهي المساحة التي تقع عرضة للتصحر لاسيما منطقة الكطيعة والمناطق الحاذية للطريق الدولي السريع جنوبي المحافظة)، واوضح الياسري ان (اهمال هذه المناطق وتركها بلا غطاء نباتي يتسبب موسميا بعواصف رملية تضرب ناحية البطحاء التابع للمحافظة وتمتد نحو شمالها حتى تصل الى ناحية النصر)، مشيرا الى ان (مشروع مكافحة التصحر اوقف حاليا كل مشاريعه الجديدة، فضلا عن انه اوقف اعمال الادامة والتطوير لمشاريعه المنفذة سابقا).

موسم تسويق

فيما اكد النائب الأول للمحافظ ورئيس اللجنة الزراعية عادل الدخيلي انتهاء موسم التسويق لمحصول الحنطة بكميات مسوقة وصلت قرابة الـ 111 الف طن خلال شهرين. ونقل البيان عن الدخيلي القول إن (الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة لموسم 2017 وصلت نحو 111 ألف بمعدل 53 ألفاً و700 طن في سايلو الناصرية و57 ألف طن في سايلو الرفاعي)، واضاف أن (حصة المطاحن الشهرية 25 ألف طن شهرياً وبذلك فأن كميات الموسم المنصرم تكفي لسد حاجة المحافظة لفترة أربعة أشهر)، مشيرا الى ان (تصاعد نسب محاصيل التسويق من فلاحي ومزارعي المحافظة ورفع الطاقة الخزنية للشركة العامة لتسويق الحبوب لاستيعاب كميات الحنطة المسوقة والعمل على تذليل العقبات من اجل إنجاح الموسم التسويقي).