عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش في بغداد وديالى

الدفاع: تحرير الحويجة وتلعفر وغرب الأنبار وشيك

بغداد – محمد الصالحي

اكدت وزارة الدفاع قرب انطلاق عمليات تحرير قضاءي الحويجة في كركوك وتلعفر في الموصل، فيما اطلقت محافظتا بغداد وديالى عمليات امنية واسعة لتعقب عناصر تنظيم داعش الفارة من نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد محمد الخضري في تصريح أمس ان (الطيران المتمثل بالقوة الجوية وطيران الجيش قد ساهم بشكل فاعل في المعارك السابقة منذ انطلاقها وأحرز انعطافة كبيرة في مجريات مواجهات القوات المسلحة بمختلف صنوفها مع داعش بعد تحقيقه الاف الطلعات الجوية). واضاف ان (دور الطيران في الموصل لاسيما في المدينة القديمة قد اقتصر على الاهداف المنتخبة للطبيعة الجغرافية للمدينة وتداخل الابنية وازقتها الضيقة مع وجود الاهالي المحاصرين، الا ان المعارك القادمة في تلعفر ستشهد دورا اكبر للطيران). وتابع ان (توقيت بدء المعارك مرهون باوامر قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق عبد الامير يار الله ولن يتم الافصاح عنها لضرورات امنية والحفاظ على عنصر المباغتة).يشار الى ان قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله قد اعلن عن قرب إنطلاق المرحلة الرابعة لتحرير قضاء تلعفر من سيطرة داعش. ومن جانبه قال نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح أمس ان (العمليات العسكرية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل انتهت بشكل رسمي وهناك عمليات تفتيش للبحث عن عناصر داعش والمتعاونين معهم ممن يشكلون خلايا نائمة). وأضاف أن (عمليات تطهير المباني والطرق ما زالت مستمرة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل).

إطلاق خطة

ومن جانبه قال محافظ كركوك نجم الدين كريم في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (كركوك تشيد بالانتصارات التي حققتها القوات الامنية الأتحادية والبيشمركة والحشد الشعبي في عمليات تحرير مدينة الموصل). داعيا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى،(العمل على اطلاق خطة تحرير الحويجة والقضاء على داعش فيها). وأضاف أن (احتلال داعش لمناطق جنوبي كركوك وغربيها شكل خطرا على جميع المناطق والمدن المحايدة للحويجة الى جانب تفاقم المعاناة اليومية للمدنيين المحاصرين). لافتاً الى أن (ما يؤلمنا هو اهمال عمليات تحرير الحويجة رغم المطالبات المتكررة بضرورة سرعة تحريرها). الى ذلك قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني لـ(الزمان) أمس ان (الخطة العسكرية التي انطلقت لملاحقة فلول داعش في اطراف المحافظة لن تتوقف الى حين الانتهاء من تحرير قضاء الحويجة وايقاف تسلل الارهابيين منها الى المحافظة). واضاف ان (عمليات تحرير الحويجة وشيكة وسيتم اطلاقها فور اعادة ترتيب الخطة الامنية وتنظيم القوات العسكرية المشاركة في عمليات التحرير).واوضح أن (تحرير القضاء سيتم بمشاركة قطعات من الحشد الشعبي والقوات الامنية في المحافظة) مشيرا الى أن (تحرير الحويجة لايقل اهمية من تحرير الموصل وسينهي الخروقات الامنية في ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك). وقال مصدر أمس ان (عناصر من تنظيم داعش اقتحموا منزلا سكنيا في قرية عيون الخشالات غرب ناحية جلولاء، وقتلوا امرأة وخطفوا اثنين من ابنائها).وقال مصدر امس ان (قناصا تابعا لتنظيم داعش أطلق النار باتجاه أحد عناصر البيشمركة أثناء وجوده على ساتر في منطقة الزركة بقضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين، ما أسفر عن استشهاده في الحال). وقالت قيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس (قوات الفرقة السادسة والسابعة عشر بالاشتراك مع قطعات الفرقة الثامنة في عمليات الانبار نفذت عملية (جحافل النصر) لتطهير المناطق من مشروع قناة الثرثار إلى ضفة نهر الفرات الواقعات شمال بغداد).

تدمير مضافات

وأضاف ان (العملية اسفرت عن معالجة وتفجير 40 عبوة ناسفة، ومنزل ملغم، وتدمير ثلاث مضافات، وزورق واحد، وردم 5 خنادق شقية، وضبط صاروخ الخلافة وقنابر هاون ومواد متفجرة، وفتح 10 طرق). وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح امس ان (عملية جحافل النصر لمناطق شرق الفلوجة والممتدة من قناة الثرثار ولغاية ضفاف نهر الفرات تضمنت تطهير كافة المناطق وتنظيف الشوارع من العبوات الناسفة). وأضاف أن (العملية تم خلالها تفجير اكثر من 150 عبوة ناسفة وتطهير 80 منزلا و30 مضافة، اضافة الى حرق زورقين للعبور).