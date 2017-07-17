سيليتش يسوّغ بكاءه بنهائي الكرة الصفراء

8 ألقاب تاريخية لفيدرير في ويمبلدون وسط تحديات كبيرة

{ لندن – رويترز: أحرز السويسري روجر فيدرير، اول امس الأحد، اللقب الثامن في تاريخه ببطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على الكرواتي مارين شيليتش، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تحقيقًا للقب البطولة. وفي السطور التالية نستعرض أبرز ملامح الألقاب الـ8 لفيدرير: عام 2003، فاز على الأسترالي مارك فيليبوسيس، بنتيجة 7-6 و6-2 و7-6. وتفوق فيدرير على فيليبوسيس ليحرز أول ألقابه على صعيد بطولة ويمبلدون، ويصبح أول لاعب سويسري يفوز بلقب فردي الرجال في نادي عموم إنكلترا. وفي عام 2004 فاز على الأمريكي آندي روديك 4-6 و7-5 و7-6 و6-4. واحتفظ فيدرير بلقب ويمبلدون بانتصار رائع على روديك، حيث تعافى عقب بداية قوية للاعب الأمريكي على الملعب الرئيسي، ليضمن ثالث ألقابه في البطولات الأربع الكبرى. وفي عام 2005 فاز على الأمريكي روديك 6-2 و7-6 و6-4. وانتزع فيدرير ثالث ألقابه على صعيد فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، بانتصار مهم على روديك. وانضم فيدرير وقتها لبيورن بورج وبيت سامبراس، باعتباره الوحيد الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في ملاعب نادي عموم إنكلترا، منذ تحول رياضة التنس للاحتراف في عام 1968 وفي عام 2006 فاز على الإسباني رفائيل نادال 6-0 و7-6 و6-7 و6-3. وحسم فيدرير لقبه الرابع على التوالي في ويمبلدون، بعد تغلبه على نادال القوي في مباراة من أربع مجموعات. وبدا أن اللاعب السويسري سيقتنص البطولة بسهولة، بعد اكتساحه لمنافسه في المجموعة الأولى، عقب 24 دقيقة، قبل أن يتعافى بطل فرنسا المفتوحة مرتين (في ذلك الوقت)، ليدفع بمنافسه لبذل أقصى الجهد للفوز بالمباراة واللقب. وفاز نادال بالمجموعة الثانية، قبل أن يتفوق عليه فيدرير في آخر مجموعتين. وفي عام 2007، فاز على نادال 7-6 و4-6 و7-6 و2-6 و6-2. وانتصر فيدرير على نادال مجددًا ليحرز لقبه الخامس على التوالي في ويمبلدون، ليصبح ثاني لاعب عقب بيورن بورج يحرز لقب ويمبلدون خمس مرات متتالية، منذ التحول لعصر الاحتراف. وفي عام 2009، فاز على الأمريكي روديك 5-7 و7-6 و7-6 و3-6 و16-14. وعقب خسارته لمباراة ملحمية أمام نادال في العام السابق، قاتل فيدرير، المصنف الثاني، أمام روديك المتألق، في مواجهة تقليدية أخرى، ليحرز سادس ألقابه على ملاعب نادي عموم إنكلترا. وهو في سن 27 عامًا تجاوز فيدرير، الأمريكي سامبراس، ليصبح الوحيد الذي نال 15 لقبًا على صعيد البطولات الأربع الكبرى في ذلك الوقت. وفي عام 2012 فاز على البريطاني آندي موراي 6-4 و7-5 و6-3 و6-4. وتفوق فيدرير على المرشح المحلي موراي، ليفوز بلقب ويمبلدون للمرة السابعة، معادلًا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، ومحققًا لقبه الـ17 إجمالًا على صعيد البطولات الأربع الكبرى. وحسم فيدرير اللقاء في ثلاث ساعات و24 دقيقة، ليترك موراي يغالب دموعه. وفي عام 2017 فاز على الكرواتي مارين شيليتش 6-3 و6-1 و6-4. سارت الأمور بشكل سلس بالنسبة لفيدرير، بعد انتهاء المقاومة التي أبداها شيليتش في البداية، بعد تعرضه لكسر للإرسال خلال المجموعة الاولى. ولم يبد فيدرير أي قدر من الرحمة إزاء منافسه، ليشق طريقه نحو الفوز بعد ساعة واحدة و41 دقيقة، محققًا رقم قياسي جديد بنيله اللقب للمرة الثامنة.

سيليتش يبرر بكاءه

قال الكرواتي مارين سيليتش، عقب خسارة نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الكراند سلام)، أمام السويسري روجر فيدرير، إن الالتهاب الذي يعانيه في قدمه اليسرى، أطاح بالعمل الذي قام به خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي أكد فيه أحقية فوز منافسه السويسري تمامًا باللقب. وأوضح اللاعب في تصريحات عقب المباراة: أعاني من التهاب شديد، كان يضايقني بشدة خلال مباراة كويري في قبل النهائي. وأضاف: أخصائيو العلاج الطبيعي فعلوا ما بوسعهم، ولكن للأسف الألم لم ينته.. لم أكن قادرًا على الرد بشكل سريع، أو تغيير حركتي بشكل مفاجئ، بينما أشار إلى أن بكائه في المجموعة الثانية كان مؤثرًا بدرجة أكبر من أي شيء آخر. وأردف سيليتش: الأمر كان مؤثرًا للغاية وصعب، لأنني كنت أدرك أن مجهود الأشهر الماضية ذهب أدراج الرياح.. وهو نفس الأمر بالنسبة لطاقمي التدريبي أيضًا، أعتقد أنني واجهت سوء حظ كبير، في كل الأحوال، لا أريد أن أقلل من أحقية فيدرير في الانتصار.. لقد استحق الفوز تمامًا، هذه الأشياء هي جزء من الرياضة. وتابع كلامه حول اللاعب السويسري: على الرغم من تقدمه في السن، إلا أنه ما زال يتحسن ويتحدى نفسه من أجل أن يكون أفضل وأفضل.. بالتأكيد يجب تحيته وفريق عمله أيضًا، لتواجده في هذه الحالة الفنية والبدنية وتقديمه لمستوى مختلف. وأصبح فيدرير، الذي فاز على منافسه الكرواتي بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6-3 و6-1 و6-4، في ساعة و41 دقيقة، أكثر لاعب يتوج بهذه البطولة. وبفوزه، كسر اللاعب السويسري حالة التعادل التي كانت قائمة مع البريطاني ويليام رينشو، من حيث عدد الألقاب في ويمبلدون. كما أن فيدرير أصبح أكبر لاعب سنًا يتوج بلقب هذه البطولة، حيث حقق هذا الإنجاز وعمره 35 عامًا و342 يومًا، ويُعد هذا لقب الـجراند سلام الـ19 في خزائن المايسترو.