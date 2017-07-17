أمريكا تستنجد بلاعبي الخبرة في الكأس الذهبية

{ مدن – وكالات: استدعى بروس أرينا مدرب منتخب أمريكا 6 لاعبين للانضمام إلى الفريق في الأدوار الإقصائية من الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف، أبرزهم كلينت ديمبسي والحارس تيم هاورد. وكانت الولايات المتحدة تأهلت إلى ربع النهائي بفوزها على نيكاراغوا 3-0 ضمن المجموعة الثانية. واستدعى أرينا كلاً من المهاجمين كلينت ديمبسي وجوزي ألتيدور، والحارسين هاورد وجيسي غونزاليز، ولاعبي الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي وخاض ديمبسي (34 عاماً) 134 مباراة دولية سجل فيها 56 هدفاً، ويبتعد بفارق هدف فقط عن لاندون دونوفان صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية. من جهته، خاض هاورد (38 عاماً) 115 مباراة دولية. وبحسب لوائح البطولة، فإنه يحق للمنتخبات إجراء 6 تغييرات كحد أقصى بعد منافسات الدور الأول، وكان بروس أرينا استدعى تشكيلة شابة للبطولة لإكساب اللاعبين الخبرة. وفضلاً عن الولايات المتحدة، تأهلت إلى ربع النهائي أيضاً منتخبات بنما (المجموعة الثانية) كوستاريكا وكندا (الأولى)، فضلاً عن هندوراس كأحد صاحبي أفضل مركز ثالث. وتتبقى منافسات المرحلة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وجامايكا والسلفادور وكوراساو. وتتصدر المكسيك المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن جامايكا، بينما تحتل السلفادور المركز الثالث برصيد 3 نقاط.