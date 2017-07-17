تصفيات آسيا تحت 23 عاماً:الإمارات وأوزبكستان تحصدان الفوز في الجولة الأولى

{ العين – وكالات: استهل منتخب الإمارات المنافسة بتحقيق الفوز على نيبال 5-0 على ملعب طحنون بن محمد في العين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين. وسجل أحمد العطاس (8 من ضربة جزاء و20) و محمد العكبري (22) وخالد باوزير (33 من ضربة جزاء) ومحمد الحمادي (60) أهداف الفوز لصالح المنتخب الإماراتي. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز أوزبكستان على لبنان 3-1 على ذات الملعب. وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، في حين بقي رصيد لبنان ونيبال خالياً من النقاط. وضغط منتخب الإمارات منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثامنة عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض سهيل سعيد للإعثار داخل منطقة الجزاء، ونفذها أحمد العطاس بنجاح. ثم عاد العطاس ليسجل الهدف الثاني للإمارات بعدما تابع تمريرة سهيل سعيد العرضية والتي وصلت على القائم البعيد ليحول الكرة داخل الشباك (20). وسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث في الدقيقة 22 إثر تمريرة عرضية من خالد الطنحاني العرضية والتي تابعها محمد العكبري داخل المرمى. وجاء الهدف الرابع للمنتخب الإماراتي عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة لمس المدافع دينيش راجانشي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ونفذها خالد باوزير بنجاح (33). واستمرت محاولات أصحاب الأرض في الشوط الثاني، ليسجلوا الهدف الخامس عبر رأسية محمد الحمادي إثر تمريرة محمد العكبري العرضية (60). ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر. ورغم أن منتخب الصين مستضيف النهائيات حصل على بطاقة التأهل المباشر، إلا أن الاتحاد الصيني لكرة القدم أكد رغبته في مشاركة فريقه بالتصفيات، وبالتالي في حالة حصول المنتخب الصيني على إحدى بطاقات التأهل، فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني سوف يتأهل للنهائيات. وقال حسن العبدولي مدرب منتخب الإمارات كان اللاعبون مستعدون جيداً ولن نبالغ في الاحتفال بالنتيجة لأنها جاءت أمام منتخب نيبال، وضعنا خطة من أجل الفوز وقد نجحنا في ذلك. واوضح راجو كاجي شاكيا مدرب منتخب نيبال، لم يقدم اللاعبون مستوى سيء بالنظر إلى أن هذه كانت المبارة الأولى، منتخب الإمارات جيد، ونحن ارتكبنا غلطة في التسبب بضربتي جزاء، لم يعرفون اللاعبون كيفية التعامل مع منتخب الإمارات لأن الفريق المقابل ممتاز ويلعب على أرضه، وكذلك كان هنالك حراراة الجو حيث بلغت درجة الحرارة 40 في حين أن الجو ممطر في نيبال حالياً، ولهذا خسرنا المباراة، منتخب الإمارات قوي جداً من الناحية البدنية.

فوز أوزبكستان

وفي المباراة الثانية حقق منتخب أوزبكستان الفوز الأول بعدما تغلب على لبنان 3-1. وسجل اللبناني خليل خميس (20 بالخطأ في مرمى فريقه) وبوبير عبد الخالقوف (30 و39) أهداف أوزبكستان، في حين أحرز حسن حمود (59) هدف لبنان الوحيد. وضغط منتخب أوزبكستان منذ البداية وضاعت عليه فرصة خطرة عبر تسديدة جاسوربيك ياخسيبويف التي ارتدت من العارضة (14). وعاد ياخسيبويف ليرسل تمريرة عرضية حاول المدافع اللبناني خليل خميس إبعادها، ولكنها تحولت بالخطأ داخل مرمى فريقه. ثم أضاف بوبير عبد الخالقوف الهدف الثاني لصالح أوزبكستان بعدما تابع تمريرة عزيزجون وسدد كرة أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى (30). وعاد عبد الخالقوف ليضيف الهدف الثالث بعدما استقبل تمريرة طويلة من سيديكوف جافوخير وهيأها على صدره وتخلص من مدافع قبل أن يسدد في الشباك (39). وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب اللبناني، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 59 إثر ضربة جزاء خليل خميس للإعثار داخل منطقة الجزاء، ونفذها حسين لكن الحارس ديلشود خمراييف أبعدها على القائم القائم فارتدت ليتابعها حسن حمود داخل الشباك.