النواس لـ (الزمان): 10 آلاف دولار ودرع وشهادة تقديرية بإنتظار أفضل أطروحة دكتوراه

نقابة المحاسبين تفتح باب الترشيح لجائزة بغداد الدولية

بغداد- حمدي العطار

اعلنت نقابة المحاسبين والمدققين في العراق عن فتح باب الترشح لجائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية في دورتها الثانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقال راعي الجائزة نقيب المحاسبين والمدققين رافد النواس لـ(الزمان) امس ان (ضوابط الجائزة اشترطت ان تكون الأطروحة المتقدمة للمنافسة على الجائزة من الأطاريح التي أجيزت خـلال أعوام 2015 – 2016 -2017) موضحًا ان (قيمة الجائزة تبلغ 10آلاف دولار أمريكي بالاضافة الى درع الجائزة وشهادة تقديرية تحمل اسم الفائز وملخصًا للعمل الذي أهله للجائزة) .

درجة الدكتوراه

وعن شروط الترشيح، قال ان (لجنة الجائزة اشترطت أن تكون الجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المعترف بها وفي مجال التخصص وأن لايكون قد مضى على الأطروحة سنتان وأن تكون فكرة الأطروحة رائدة وأصيلة ولم يسبق أن تناولها شخص آخر بالبحث لنيل درجة علمية وأن تكون الأطروحة قائمة على منهج علمي سليم ودراسة ميدانية تطبيقية وأن تكون نتائجها وتوصياتها ذات فائدة عند تطبيقها في المنظمات العربية وأن تكون نتائجها مقنعة وذات مردود ايجابي في تحسين مستوى الأداء والنفع العام والخاص).

مضيفًا ان (الشروط تضمنت ايضًا أن يكون مجتمع البحث في واحدة من الدول العربية وأن تكون الأطروحة مكتوبة باللغة العربية أو الانكليزية مع تقيدم ملخص وافٍ وتفصيلي باللغة العربية وبصياغة سليمة وواضحة وفقًا لاستمارة المشاركة وأن يكون الباحث عضوًا في نقابة المحاسبين والمدققين وهذا الشرط خاص بالباحثين العراقيين).

وفي ما يتعلق بتقويم البحث وكيفية احتساب درجات التقويم، أوضح بأن الدرجات توزع كالاتي:

– 20 بالمئة لكل من موضوع البحث وأهميته، ولنتائج البحث وتوصياته و30 بالمئة لكل من منهجية البحث ولمهارات الباحث).

مضيفًا ان (مجلس آمناءالجائزة يتألف من النواس رئيسًا ومديرعام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أ. د. ناصرالهتلان القحطاني، نائبًا للرئيس وعميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين أ. د. محمود السر، والاكاديمية والشخصية العلمية المحاسبية العراقية أ. د. جليلة الذهبي والشخصية العلمية المحاسبية السورية أ. د. خالد المهانيي ورئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين الناطقين بالفرنسية أ. د. ميشيل دي ولف،أعضاء).

حضارة انسانية

وعن اهمية الجائزة، علّق النواس قائلاً (منذ أن كانت بغداد، تتوج كل يوم وهي تضيف للحضارة الإنسانية إطلالتها عبر ما كان يصدر عن بيت الحكمة في زمن الدولة العباسية، وإلى اليوم فهي تتشبث وتبحث عن التجدد كي تؤكد أن وجودها لم يكن إلا للإبداع، وهكذا وجدت نقابة المحاسبين والمدققين العراقية، إن طريق الإبداع خيارها الوحيد، فكانت جائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية، وهي إذ ترعى الجائزة ذهبت للتعاون مع ذوي الخبرة والاهتمام لتؤكد أفقًا إنسانيًا ودوليًا وعربيًا للجائزة.

وتمثل ذلك في الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة المنبثقة عن جامعة الدول العربية).

مؤكدًا ان (هذه الجائزة،التي يفتح لها باب الترشيح كل عامين لفئة الباحثين العلميين، تأتي في إطار السعي لتنمية المعرفة النظرية التطبيقية في مجال العلوم المحاسبيبة على المستوى العربي والدولي).