ديالى توقّف ضخ الماء لنحو 30 ألف نسمة بسبب الكهرباء

أمانة بغداد تفرض عقوبات ضد المتجاوزين على خطوط المياه

بغداد – شيماء عادل

ديالى – سلام عبد الشمري

رصدت امانة بغداد قيام عدد من المواطنين بالتجاوز على الخطوط الرئيسة الناقلة للماء الصافي بجانب الرصافة من العاصمة لعمل بحيرات للمواشي وسقي المحاصيل الزراعية .

وقال بيان امس ان (دائرة ماء بغداد رصدت قيام احد المواطنين بمنطقة الشماعية بالتجاوز على الخط الرئيس الناقل للماء الصافي من مشروع ماء الرصافة لعمل بحيرة للمواشي عبر فتح منفذ من الانبوب الرئيس).

واضاف أن (دائرة الماء رصدت ايضاً قيام مواطن آخر بالتجاوز على الخط الرئيس الناقل للماء الصافي بمنطقة الرستمية لعمل بحيرة للمواشي وسقي المزارع والبساتين الواقعة في اطراف العاصمة).

اجراءات قانونية

واوضح البيان ان (الامانة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتبين ان هذه التجاوزات تؤثر بشكل كبير في كميات الماء المجهزة للمواطنين والحصة المقررة للفرد، ما يتسبب بحرمان المناطق التي تقع عند نهايات الخطوط الناقلة من احتياجها للمياه), وتابع انه (في الوقت الذي تؤكد فيه الامانة تشغيل مشاريع ومجمعات انتاج الماء الصافي بكامل طاقاتها تهيب بالمواطنين الكرام بضرورة ترشيد وتقنين إستعمال الماء الصافي ووفقاً للحاجة الفعلية وتجنب هدره وعدم التجاوز على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع منعاً لحصول الشح في بعض المناطق لاسيما تلك الواقعة عند اطراف العاصمة).

ويذكر ان امانة بغداد نفذت عددا من مشاريع المياه الصالحة للشرب من بينها مشروع ماء البلديات للماء الصالح للشرب بطاقة 225 ألف متر مكعب في اليوم، وفي حين أكدت أن المشروع يعد من المشاريع الكبيرة في العاصمة ويخدم عددا من مناطق الرصافة في العاصمة وتبلغ طاقته الإنتاجية 225 ألف متر مكعب باليوم وسيخدم مناطق شرق بغداد بالماء الصالح للشربللقضاء على جزء من شح المياه الذي تعانيه منطقة الرصافة كما نفذت مشروع ماء الرشيد في الزعفرانية ومشروع ماء الاعظمية وماء الرصافة الكبير.

وكان عدد من مناطق العاصمة شهدت تظاهرات المواطنين احتجاجا على شح المياه الصالحة للشرب في جانبي الكرخ والرصافة مؤكدين انعدام خدمات امانة بغداد في مجال توفير الماء وخاصة مناطق اطراف بغداد خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وشح الطاقة الكهربائية . فيما اتهم النائب عن كتلة الأحرار النيابية رياض الساعدي المحافظة وأمانة بغداد بالتقصير بإدارة ملف شح الماء الصالح للشرب والخدمات.

وقال الساعدي في تصريح سابق ان (هناك تقصيرا من قبل المحافظة وألامانة في تقديم الخدمات لمناطق بغداد), مؤكدا (وجود شح بمياه الشرب وتزداد شدتها في فصل الصيف دون وجود معالجات أو إجراءات لحل تلك المشكلات).

متسائلا (اين ذهبت الاموال التي صرفت على ملف الخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب ؟), مطالباً الحكومة بـ(توفير مبالغ إضافية لاعمار البنى التحتية بمناطق شرق العاصمة والتي تعد مناطق فقيرة), مشددا على (ضرورة محاسبة المقصرين بملف الخدمات والتحقيق في المبالغ التي صرفت على مشاريع المياه والبنى التحتية لوجود تقصير واضح), داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي (للتدخل ولإنهاء معاناة أبناء تلك المناطق وإيجاد حلول فعلية وسريعة لمعالجة مشكلة شح المياه الصالحة للشرب والخدمات الأخرى).

قاطع امني

يذكر ان مشروع ماء الكرخ يغذي نحو 60 بالمئة من مساحة العاصمة بالماء الصافي بطاقة تزيد على 1300000 متر مكعب يومياً.

وقال بيان سابق انه (وخلال جولة ميدانية للامينة ذكرى علوش برفقتها المديرون العامون لدائرتي ماء بغداد والعلاقات والاعلام ومسؤول القاطع الامني في منطقة الطارمية اطلعت على سير العمل في المشروع مع افتتاح مشروع ماء الرصافة الكبير قالت ان مشروع ماء الكرخ يعمل بطاقته التصميمية لتجهيز جانب الكرخ من العاصمة بالماء الصافي وكذلك تجهيز جزء من جانب الرصافة نحو 250مترا يومياً )، مشيرة الى انه (يعد من اكبر المشاريع واهمها في العاصمة ويغذي مساحة العاصمة بالماء الصافي وبالمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية).وعلى الصعيد نفسه أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى عن توقف ضخ المياه لاكثر من 30 الف نسمة شمال المحافظة بسبب تذبذب الكهرباء، محذرا من كارثة تلوح بالافق في طل بروز موجة العطش في مناطق هي الاعلى بمعدلات حرارة الصيف.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم التابعة للمحافظة محمد ضيفان العبيدي في تصريح امس ان (مشروع ماء العظيم توقف عن ضخ المياه بالكامل ولاتوجد حاليا قطرة ماء واحدة فيه، بسبب تذبذب الكهرباء في محطة الضخ الرئيسية على نهر دجلة والتي تمد الخط الناقل الممتد الى اكثر من 40 كيلو مترا الى مركز الناحية بالمياه الخام), واضاف ان (أكثر من 30 الف نسمة في وضع مأساوي حاليا مع توقف ضخ المياه)، مشيرا الى ان (المياه التي كانت تصلها لايسد الا جزءا ضئيلا جدا من احتياجاتها وقد توقف حاليا), محذرا من (كارثة تلوح بالافق مع بروز موجة عطش حادة في مناطق هي الاعلى بمعدلات الحرارة بالصيف في المحافظة ), داعيا (الحكومة المحلية الى الاستنفار وتأمين خط مستقر للكهرباء ذي فولتية مستقرة لتشغيل محطات الضخ على نهر دجلة لتامين وصول المياه الخام لمركز الناحية لتفادي موجة عطش قاتلة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي بلغت نحو نصف درجة الغليان).