بعقوبة: أمر قبض لحارسين تعاونا ًمع عصابة سرقت المصرف الزراعي

نائب يهدد باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف الإختطاف

بغداد – محمد الصالحي

حذر النائب كامل الغريري من التوجه الى الامم المتحدة والجهات الدولية اذا عجزت الحكومة عن ايقاف حالات الخطف بشمال بغداد وباقي المناطق, فيما كشف قائممقام قضاء بûعقوبة عبد الله الحيالي عن مستجدات جديدة في حادثة سرقة المصرف الزراعي وسط بعقوبة ، مؤكدا ان اثنين من افراد حماية المصرف تواريا عن الانظار وكل الشكوك تدور حولهما بالوقت الراهن. وقال الغريري في تصريح امس ان (حالات الخطف التي حصلت وتحصل في بغداد وشمال بابل هي تصرفات لها تدرج متواصل منذ سنوات ووصلت الاعداد بالالاف). مبينا ان (جهات خارجة عن القانون تجول وتصول بسياراتهم من نوع بيكب بشمال بابل وبشكل علني دون رادع وتعمل على اختطاف الابرياء وقتلهم).واضاف ان (الحكومة وقيادة عمليات بابل ينبغي لها اتخاذ اجراءات فعلية وحقيقية لمعرفة تلك الجهات والكشف عن هوياتهم والنوايا خلف حالات الاختطاف التي تحصل وان لاتبقى متفرجة ومكتوفة الايدي دون حماية المواطنين). متسائلا عن (اسباب ارتفاع وتيرة الاختطاف بهذه المرحلة ونحن على اعتاب الانتصار على داعش، وهل تقف خلفها مليشيات ام جهات سياسية للتغيير الديمغرافي ام لاغراض الابتزاز والحصول على الأموال؟).وتابع ان (هنالك حالة خوف وهلع بين عوائل شمال بابل ولانعلم هل دماء تلك المناطق رخيصة). لافتا الى ان (الحكومة ان كانت عاجزة وغير قادرة على اتخاذ موقف فعليها ترك الامر للعشائر لحماية ابنائها وهي قادرة على ذلك).واكد ان (عدم اتخاذ الحكومة وقيادة عمليات بابل اي اجراءات لايقاف حالات الخطف بشمال بابل فسيجبرنا على التوجه الى الامم المتحدة والجهات الدولية ودول العالم والاخيار لحماية ابنائنا من عصابات الخارجين عن القانون والمليشيات المجرمة التي استباحت الدماء وتريد اعادة العراق الى مربع الفتنة الطائفية). مشددا على (ضرورة بسط سلطة القانون واعادة الاستقرار لتلك المناطق وانهاء حالة الفوضى باسرع وقت). وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح امس ان (لجنة التحقيق الخاصة بحادثة سرقة المصرف الزراعي وسط بعقوبة توصلت الى ان اجمالي المبالغ المسروقة بلغت مليارين و125 مليون دينار بعد اجراء احصاء دقيق بالتنسيق مع ادارة المصرف وفق السجلات الرسمية).واضاف أن (المصرف كان فيه اربع حراس لحظة اقتحامه من قبل عصابة مسلحة اثنان منهما تم تقييدهما والاخران تواريا عن الانظار وكل الشكوك تدور حولهما بالوقت الراهن، اذ ربما يكونان على صلة بالعصابة وقدما لها كل التسهيلات للدخول وسرقة الاموال). مبينا ان (اوامر قبض صدرت بحقهما بالوقت الراهن).وبين ان (هناك اهتماما على اعلى المستويات في ديالى للاسراع بحسم ملف حادثة سرقة المصرف الزراعي واعتقال الجناة وكشف خيوط هذه الجريمة التي تعد الاولى من نوعها في ديالى).وكان المصرف الزراعي احد ابرز المصارف الحكومية في بعقوبة تعرض لعملية سرقة من قبل مجهولين في ساعة متاخرة من مساء اول امس قبل ان تكتشف بعد ساعات من حدوثها.

الى ذلك قال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي في تصريح امس ان (اخر نتائج التحقيق في حادثة منطقة الحامد جنوبي ناحية مندلي والتي حصلت يوم الاربعاء الماضي، كشفت بأن اجمالي من جرى اختطفاهم 12 وليس 7 بينهم شيخ عشيرة كما تناقلته وسائل الاعلام في بادئ الامر بعد استكمال التحقيقات).واضاف ان (مصير المختطفين لم يكشف حتى الان).

مبينا ان (عمليات البحث لا تزال مستمرة من قبل القوات الامنية المشتركة في مناطق مترامية ونائية لكنها لم تتوصل الى اي اثر لهم وفق المعلومات المتوفرة).

فيما قال مصدر أمس ان (عبوة ناسفة انفجرت على سيارة مدنية قرب منطقة شيخ بابا، شمال ناحية جلولاء ، ما اسفر عن اصابة السائق بجروح بليغة تم نقله الى مركز طبي قريب لتلقي العلاج).وفي ذي قار قالت مديرية الشرطة بالمحافظة في بيان أمس ان (شابا يبلغ من العمر 22 عاما، اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية نوع كلاشنكوف). مشيرةً الى أن (الشاب طالب في السادس الإعدادي ومن سكنة مدينة الناصرية).

وأضاف أن (مركز شرطة الثورة وخبراء الأدلة الجنائية أجروا الكشف على محل الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع التي دعته إلى الانتحار).

وقالت المديرية في بيان اخر (تنفيذا للقرارات القضائية الصادرة بحق المطلوبين والمتهمين، تمكن مكتب مكافحة إجرام قضاء سوق الشيوخ وبالتنسيق مع مكتب الاستخبارات الجنائية في القضاء من إلقاء القبض على متهم يبلغ من العمر 32 عاما صادر بحقه حكما غيابيا بالسجن مئة عام).

وأضاف أن (المتهم صدر بحقه الحكم استنادا لإحكام المادة 443 من قانون العقوبات، لارتكابه جرائم سرقة).وفي بغداد قال مصدر امس ان (الحصيلة النهائية لانفجار السيارة المفخخة في منطقة المشتل ، بلغت شهيدا وسبعة مصابين )وكان مصدر امني افاد في وقت سابق بأن سيارة مفخخة انفجرت قرب كراج المشتل شرقي بغداد.